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Carreira pública

Mais de 210 concursos e seleções têm 30 mil vagas em todo o país

Oportunidades são para atuar em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos

Publicado em 03 de Dezembro de 2023 às 20:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 dez 2023 às 20:28
Pelo menos 212 concursos públicos e processos seletivos estão com editais abertos em todo o país e reúnem mais de 30 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade, voltados para postos efetivos e temporários.
As oportunidades são para atuar em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
O maior salário é pago para o cargo de procurador da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte: R$ 33.924. A oferta é de 19 vagas e os interessados podem se inscrever até 19 de dezembro.
O destaque da semana fica por conta do concurso do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento. São 80 vagas para cargos de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 21.582, já somando o auxílio-alimentação de R$ 658. O prazo de inscrição começa nesta terça-feira (5) e segue até 10 de janeiro.
Outro concurso aberto pela União é o do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com 100 vagas para analista e ganhos de até R$12 mil. Os interessados precisam ter curso superior e podem se inscrever até 26 de dezembro.
No Espírito Santo, as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura da Serra começam nesta segunda-feira (4). São 390 postos, sendo 178 para agente comunitário de saúde e 212 para agente de combate de endemias. O candidato precisa ter o ensino médio. Os ganhos chegam a R$ 2.792. As inscrições seguem até 8 de janeiro.
A Prefeitura de João Neiva, município que fica ao Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para a seleção de professores temporários. A remuneração é de R$ 3.814. Os interessados podem se inscrever até esta terça-feira, 5 de dezembro.
Fachada da Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra tem vagas para profissionais da Saúde Crédito: Divulgação | PMS

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