Últimos dias para se inscrever nos cursos técnicos da Sedu

Os interessados em fazer curso técnico de graça devem se apressar. O prazo para se inscrever nas 1.955 vagas oferecidas pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) do Espírito Santo termina no dia 16 de junho de 2019.
Os interessados podem se inscrever no site selecaoaluno.es.gov.br.
As oportunidades são destinadas a alunos da 3ª série do Ensino Médio Regular ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e aos que tenham concluído o Ensino Médio. Os alunos não pagam pelos aulas.
Ao todo, são dez cursos distribuídos da seguinte maneira: Administração, Informática, Recursos Humanos, Logística, Rede de Computador, Tradução e Intérprete de Libras, Mecânica, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho e Manutenção e Suporte em Informática. As chances são oferecidas em 12 municípios capixabas.
Para a seleção serão consideradas as notas do resultado anual das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática referentes ao ano letivo de 2018, ou ao último ano cursado pelo candidato. O resultado será divulgado no dia 18 de junho, a partir das 15 horas. Já as aulas, que serão no período noturno, começam dia 22 de junho.
AS VAGAS
Santa Maria de Jetibá
EEEFM Graça Aranha, Hermann Roelke, 131, Centro.
Curso:
Administração: 40 vagas
Cachoeiro de Itapemirim
EEEFM Presidente Getúlio Vargas, Rua João Franklin Machado, 10, Aquidaban
Cursos:
Informática: 40
Administração: 40
Recursos Humanos: 40
Logística: 40
EEEFM Prof. Claudionor Ribeiro, Rua Bernardo De Almeida, S/Nº, Bairro Maria Ortiz.
Curso: Administração: 40
CEI Átilla dee Almeida Miranda, Av. Nossa Senhora da Consolação, 90, Vila Rica
Curso:
Recursos Humanos: 80
Santa Teresa
EEEFM José Pinto Coelho, Av. Barão Orlando Bonfim, 978, Vila Nova
Curso:
Administração: 30
Serra
EEEFM Belmiro Teixeira Pimenta, Rua Perdizes, S/Nº, Eurico Salles
Curso:
Informática: 35
Escola EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, Av. Desembargador Mário Da Silva Nunes, 1.000, Jardim Limoeiro
Curso:
Administração: 80
Escola EEEFM Marinete de Souza Lira, Rua Vitória Régia, S/Nº, Dr Pedro Feu Rosa
Curso:
Administração: 80
EEEFM Getúlio Pimentel Loureiro, Rua Projetada, Jardim Guanabara
Curso: Administração: 70
Vitória
EEEM Almirante Barroso Rua Do Almirante, S/Nº, Goiabeiras
Curso:
Rede de Computador: 40
EEEM Irmã Maria Horta, Rua Aleixo Netto, 1060, Praia do Canto
Cursos:
Logística: 38
Administração: 76
Recursos Humanos: 38
EEEM Arnulpho Mattos, Rua Presidente Nereu Ramos, 172 Bairro República
Cursos:
Tradução e Interpretação de Libras: 40
Mecânica: 80
Eletrotécnica: 80
Segurança do Trabalho: 80
Cariacica
EEEFM Coronel Olimpio Cunha, Rua Mário Araújo, 13, Santana
Cursos:
Logística: 70
Recursos Humanos: 40
Administração: 70
EEEFM Zaíra Manhães de Andrade, Rua 15, S/Nº, Nova Rosa da Penha I
Curso:
Recursos Humanos: 30
Colatina
EEEFM Honório Fraga, Rua Nossa Senhora Aparecida, 214,Bairro São Silvano
Cursos:
Manutenção e Sup. Informática: 40
Recursos Humanos: 40
Informática: 40
Tradução e Interpretação de Libras: 40
Aracruz
EEEFM Ermentina Leal, Av. São Benedito, 344, Vila do Riacho
Curso:
Administração: 30
Conceição da Barra
EEEFM Augusto de Oliveira, Av. Valderedo Poyares Faria, Braço do Rio (27)
Cursos:
Administração: 40
Recursos Humanos: 38
São Mateus
EEEM Ceciliano Abel de Almeida, Praça. Mesquita Netto, 269, Centro
Curso:
Informática: 40
EEEFM Santo Antonio, Rua Copa Setenta, 145, Santo Antônio
Cursos:
Informática: 80
Guarapari
EEEFM Lyra Ribeiro Santos, Rua Valtrudes Rosa, S/Nº, Kubitschek
Cursos:
Recursos Humanos: 40
Administração: 80
Vila Velha
EEEFM Dr Francisco Freitas Lima, Rua Vasco Alves De Oliveira, Nº 85, Ilha Das Flores
Curso:
Administração: 70
EEEM Ormanda Gonçalves, Rua Tadeu Rauta S/Nº, Nova América
Curso:
Logística: 80