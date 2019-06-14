Últimos dias para se inscrever nos cursos técnicos da Sedu

Cursos técnicos oferecidos pela Sedu Crédito: Divulgação/Sedu

Os interessados podem se inscrever no site selecaoaluno.es.gov.br

As oportunidades são destinadas a alunos da 3ª série do Ensino Médio Regular ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e aos que tenham concluído o Ensino Médio. Os alunos não pagam pelos aulas.

Ao todo, são dez cursos distribuídos da seguinte maneira: Administração, Informática, Recursos Humanos, Logística, Rede de Computador, Tradução e Intérprete de Libras, Mecânica, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho e Manutenção e Suporte em Informática. As chances são oferecidas em 12 municípios capixabas.

Para a seleção serão consideradas as notas do resultado anual das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática referentes ao ano letivo de 2018, ou ao último ano cursado pelo candidato. O resultado será divulgado no dia 18 de junho, a partir das 15 horas. Já as aulas, que serão no período noturno, começam dia 22 de junho.

AS VAGAS

Santa Maria de Jetibá

EEEFM Graça Aranha, Hermann Roelke, 131, Centro.

Curso:

Administração: 40 vagas

Cachoeiro de Itapemirim

EEEFM Presidente Getúlio Vargas, Rua João Franklin Machado, 10, Aquidaban

Cursos:

Informática: 40

Administração: 40

Recursos Humanos: 40

Logística: 40

EEEFM Prof. Claudionor Ribeiro, Rua Bernardo De Almeida, S/Nº, Bairro Maria Ortiz.

Curso: Administração: 40

CEI Átilla dee Almeida Miranda, Av. Nossa Senhora da Consolação, 90, Vila Rica

Curso:

Recursos Humanos: 80

Santa Teresa

EEEFM José Pinto Coelho, Av. Barão Orlando Bonfim, 978, Vila Nova

Curso:

Administração: 30

Serra

EEEFM Belmiro Teixeira Pimenta, Rua Perdizes, S/Nº, Eurico Salles

Curso:

Informática: 35

Escola EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, Av. Desembargador Mário Da Silva Nunes, 1.000, Jardim Limoeiro

Curso:

Administração: 80

Escola EEEFM Marinete de Souza Lira, Rua Vitória Régia, S/Nº, Dr Pedro Feu Rosa

Curso:

Administração: 80

EEEFM Getúlio Pimentel Loureiro, Rua Projetada, Jardim Guanabara

Curso: Administração: 70

Vitória

EEEM Almirante Barroso Rua Do Almirante, S/Nº, Goiabeiras

Curso:

Rede de Computador: 40

EEEM Irmã Maria Horta, Rua Aleixo Netto, 1060, Praia do Canto

Cursos:

Logística: 38

Administração: 76

Recursos Humanos: 38

EEEM Arnulpho Mattos, Rua Presidente Nereu Ramos, 172 Bairro República

Cursos:

Tradução e Interpretação de Libras: 40

Mecânica: 80

Eletrotécnica: 80

Segurança do Trabalho: 80

Cariacica

EEEFM Coronel Olimpio Cunha, Rua Mário Araújo, 13, Santana

Cursos:

Logística: 70

Recursos Humanos: 40

Administração: 70

EEEFM Zaíra Manhães de Andrade, Rua 15, S/Nº, Nova Rosa da Penha I

Curso:

Recursos Humanos: 30

Colatina

EEEFM Honório Fraga, Rua Nossa Senhora Aparecida, 214,Bairro São Silvano

Cursos:

Manutenção e Sup. Informática: 40

Recursos Humanos: 40

Informática: 40

Tradução e Interpretação de Libras: 40

Aracruz

EEEFM Ermentina Leal, Av. São Benedito, 344, Vila do Riacho

Curso:

Administração: 30

Conceição da Barra

EEEFM Augusto de Oliveira, Av. Valderedo Poyares Faria, Braço do Rio (27)

Cursos:

Administração: 40

Recursos Humanos: 38

São Mateus

EEEM Ceciliano Abel de Almeida, Praça. Mesquita Netto, 269, Centro

Curso:

Informática: 40

EEEFM Santo Antonio, Rua Copa Setenta, 145, Santo Antônio

Cursos:

Informática: 80

Guarapari

EEEFM Lyra Ribeiro Santos, Rua Valtrudes Rosa, S/Nº, Kubitschek

Cursos:

Recursos Humanos: 40

Administração: 80

Vila Velha

EEEFM Dr Francisco Freitas Lima, Rua Vasco Alves De Oliveira, Nº 85, Ilha Das Flores

Curso:

Administração: 70

EEEM Ormanda Gonçalves, Rua Tadeu Rauta S/Nº, Nova América

Curso: