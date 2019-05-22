Último dia para se inscrever no programa de estágio do TRT

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

Hoje é o último dia para se inscrever no

do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES). As vagas serão para a formação de quadro de reserva e contemplarão a Grande Vitória e o interior do Estado.

A bolsa mensal de R$ 830,00 com a carga horária de 20 horas semanais, compatível com o horário escolar.

Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br

As oportunidades são para alunos dos cursos Administração, Arquitetura, Arquivologia, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade, Desenho Industrial e Cinema), Direito, Engenharia Civil e Elétrica, Informática e Psicologia.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão marcadas para o dia 2 de junho.