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Jovens talentos

Último dia para se inscrever no programa de estágio do TRT

Bolsas mensal é de R$ 830; oportunidades para estudantes de nível superior

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 14:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 mai 2019 às 14:12
Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
Hoje é o último dia para se inscrever no
processo seletivo de Estagiário
do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES). As vagas serão para a formação de quadro de reserva e contemplarão a Grande Vitória e o interior do Estado.
Vale abre 140 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,3 mil
A bolsa mensal de R$ 830,00 com a carga horária de 20 horas semanais, compatível com o horário escolar.
Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br.
As oportunidades são para alunos dos cursos Administração, Arquitetura, Arquivologia, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade, Desenho Industrial e Cinema), Direito, Engenharia Civil e Elétrica, Informática e Psicologia.
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão marcadas para o dia 2 de junho.
 > Leia mais sobre concurso, emprego e estágio
 

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