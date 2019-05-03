Último dia de inscrições para vagas na Sedu

Sedu está com processo seletivo aberto para contratar temporários Crédito:

Último dia para se inscrever no processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo (Sedu). A seleção é destinada a formação de cadastro de reserva para o cargo de auxiliar de secretaria escolar, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão. Os interessados podem se

até as 17 horas desta sexta-feira (3).

Para participar, é necessário ter o ensino médio e Curso de informática básica ou equivalente, com carga horária de no mínimo 30 horas, emitido por instituição legalmente constituída.

A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração é de R$ 998, acrescido ainda de auxílio alimentação no valor de R$ 225.

SAIBA MAIS

Vagas

Formação de cadastro de reserva para o cargo de auxiliar de secretaria escolar.

Requisitos

Dentre os requisitos exigidos, consta a conclusão do ensino médio e Curso de informática básica ou equivalente, com carga horária de no mínimo 30 horas, emitido por instituição legalmente constituída.

Carga horária





30 horas semanais

Remuneração

R$ 998, acrescido ainda de auxílio alimentação no valor de R$ 225.

Inscrição Pela intenet

Para se inscrever é necessário acessar o site www.selecao.es.gov.br , até às 17 horas de hoje. Após confirmar a inscrição no sistema, não há possibilidade de alteração, inclusão ou exclusão de informações.

Etapa títulos

Os inscritos serão submetidos à prova de títulos, cuja validade do resultado final será de um ano.