Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Auxiliar

Último dia de inscrições para vagas na Sedu

Oportunidades são destinadas a quem tem o nível médio; interessados podem se inscrever até 17 horas desta sexta (3)

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 12:46

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 mai 2019 às 12:46
Sedu está com processo seletivo aberto para contratar temporários Crédito:
Último dia para se inscrever no processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo (Sedu). A seleção é destinada a formação de cadastro de reserva para o cargo de auxiliar de secretaria escolar, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão. Os interessados podem se
inscrever
até as 17 horas desta sexta-feira (3). 
> Leia mais sobre concurso e emprego
Para participar, é necessário ter o ensino médio e Curso de informática básica ou equivalente, com carga horária de no mínimo 30 horas, emitido por instituição legalmente constituída.
A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração é de R$ 998, acrescido ainda de auxílio alimentação no valor de R$ 225.
SAIBA MAIS
 Vagas
Formação de cadastro de reserva para o cargo de auxiliar de secretaria escolar.
Requisitos
Dentre os requisitos exigidos, consta a conclusão do ensino médio e Curso de informática básica ou equivalente, com carga horária de no mínimo 30 horas, emitido por instituição legalmente constituída.
Carga horária
 
30 horas semanais
Remuneração
R$ 998, acrescido ainda de auxílio alimentação no valor de R$ 225.
Inscrição Pela intenet
Para se inscrever é necessário acessar o site www.selecao.es.gov.br, até às 17 horas de hoje. Após confirmar a inscrição no sistema, não há possibilidade de alteração, inclusão ou exclusão de informações.
Etapa títulos
Os inscritos serão submetidos à prova de títulos, cuja validade do resultado final será de um ano.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados