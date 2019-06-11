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Ifes abre 27 vagas para professor substituto

As inscrições devem ser realizadas presencialmente; processo seletivo acontecerá em duas etapas

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 22:07

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 jun 2019 às 22:07
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou o edital de seleção para professor substituto nos campi da instituição. Estão sendo ofertadas 27 vagas, distribuídas entre o Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor) e 13 campi do Ifes.
As oportunidades são oferecidas nas áreas de Administração, nos campi Cachoeiro de Itapemirim e Cariacica; Agricultura, no Campus Centro-Serrano; Artes, no Campus Montanha; Atendimento Educacional Especializado, em Cariacica, Nova Venécia, Piúma, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante e Vitória; na área de Educação Física, no Campus Montanha; e na área de Engenharia Civil – Hidráulica e Hidrologia, no Campus Cachoeiro de Itapemirim.
 DOCUMENTO  O edital [PRF]
 DOCUMENTO  Ficha de inscrição [PRF]
Ainda estão sendo ofertadas oportunidades nas áreas de Engenharia Mecânica, no Campus São Mateus; Física, nos campi Cariacica e Nova Venécia; Informática, em Ibatiba e Piúma; Letras/Português, no Campus Vitória; na área de Mecânica, no Campus Cariacica e Vitória; Química, nos campi Venda Nova do Imigrante e Vila Velha; e nas áreas de Tecnologias Educacionais e Educação a Distância, no Cefor.
As inscrições devem ser realizadas presencialmente, no campus referente à vaga escolhida pelo candidato. Os endereços estão descritos no item 5 do edital, e os períodos de inscrição estão especificados no cronograma de cada campus, na página do edital.
> De psicólogo a cozinheiro: semana começa com 641 vagas de emprego
O processo seletivo acontecerá em duas etapas, sendo: uma prova de títulos (classificatória e eliminatória) e uma prova de desempenho didático (eliminatória). O resultado final será divulgado de acordo com o cronograma de cada campus. Para outras informações, clique aqui.

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