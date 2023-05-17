IBGE é autorizado a contratar 8.141 temporários

Trabalho de profissionais do IBGE Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir novo processo seletivo simplificado para contratar 8.141 profissionais temporários. A autorização foi dada pelas ministras da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e de estado do planejamento e Orçamento, Simone Tebet. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (17).

A seleção será voltada às atividades relacionadas ao Censo Demográfico de 2022 e a coleta de pesquisas do órgão. O prazo para publicação do edital é de seis meses, ou seja, até 17 de novembro.

São 8.092 são para cargos com exigência de ensino médio e 49 para nível superior, com remunerações de até R$ 5.100. Os contratos terão a duração de um ano, podendo ser prorrogado.

O próximo passo é a definição da banca organizadora. Somente após este procedimento e assinado o contrato com a empresa escolhida poderá ser anunciada a data de publicação do edital de abertura de inscrições.

Confira as vagas

Ensino médio

Agente de pesquisas e mapeamento - 6.742 vagas, com inicial de R$ 1.387,50

Codificador - 120 vagas, com inicial de R$ 600

Agente censitário de mapeamento - 148 vagas, com inicial de R$ 1.487,50

Supervisor de coleta e qualidade - 806 vagas, com inicial de R$ 3.100

Agente de pesquisas por telefone - 276 vagas, com inicial de R$ 998

Ensino superior

Supervisor de pesquisas - 49 vagas, com inicial de R$ 5.100

Benefícios