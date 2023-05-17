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Níveis médio e superior

IBGE é autorizado a contratar 8.141 temporários

Seleção será voltada às atividades relacionadas ao Censo Demográfico de 2022 e a coleta de pesquisas do órgão. Edital deve sair até novembro

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 10:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 mai 2023 às 10:27
Trabalho do recenseador do IBGE
Trabalho de profissionais do IBGE Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir novo processo seletivo simplificado para contratar 8.141 profissionais temporários. A autorização foi dada pelas ministras da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e de estado do planejamento e Orçamento, Simone Tebet. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (17).
A seleção será voltada às atividades relacionadas ao Censo Demográfico de 2022 e a coleta de pesquisas do órgão. O prazo para publicação do edital é de seis meses, ou seja, até 17 de novembro.
São 8.092 são para cargos com exigência de ensino médio e 49 para nível superior, com remunerações de até R$ 5.100. Os contratos terão a duração de um ano, podendo ser prorrogado.
O próximo passo é a definição da banca organizadora. Somente após este procedimento e assinado o contrato com a empresa escolhida poderá ser anunciada a data de publicação do edital de abertura de inscrições.

Confira as vagas

  • Ensino médio
  • Agente de pesquisas e mapeamento - 6.742 vagas, com inicial de R$ 1.387,50
  • Codificador - 120 vagas, com inicial de R$ 600
  • Agente censitário de mapeamento - 148  vagas, com inicial de R$ 1.487,50
  • Supervisor de coleta e qualidade - 806 vagas, com inicial de R$ 3.100
  • Agente de pesquisas por telefone - 276 vagas, com inicial de R$ 998
  • Ensino superior
  • Supervisor de pesquisas -  49 vagas, com inicial de R$ 5.100 

Benefícios

  • Além da remuneração, os aprovados receberão os seguintes benefícios:
  • Auxílio-alimentação,
  • Auxílio-transporte,
  • Auxílio pré-escolar,
  • Férias
  • 13º salário.

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