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IBGE abre nova seleção para temporários com vagas no ES

Remuneração varia de R$ 2.676,24 a R$ 3.379, mais auxílio-alimentação de R$ 1.000.  Inscrições poderão ser feitas de 24 a 30 de abril

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 13:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 abr 2025 às 13:50
Recenseadores do IBGE
Recenseadores do IBGE Crédito: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 39 profissionais temporários. Os candidatos precisam ter o ensino médio.
São 38 chances para agente de pesquisa e mapeamento, sendo seis para o Espírito Santo. Há ainda uma vaga para supervisor de coleta e qualidade. A remuneração é de R$ 2.676,24 e R$ 3.379, respectivamente. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.000.
Também há oportunidades em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.
As inscrições poderão ser feitas de 24 a 30 de abril, nos endereços que constam no edital.
No Espírito Santo, o atendimento ocorre nos seguintes locais:
  • Guarapari: Rua Santana do Iapó, 31, salas 303 E 304, Muquiçaba.
  • Linhares: Rua Governador Florentino Ávidos, 80, Nossa Senhora da Conceição. Ponto de referência: Estacionamento do Center Norte Conceição.
Não há cobrança de taxa de inscrição
A duração dos contratos será de um ano, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda a três anos.

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