IBGE abre nova seleção para temporários com vagas no ES

Recenseadores do IBGE Crédito: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 39 profissionais temporários. Os candidatos precisam ter o ensino médio.

São 38 chances para agente de pesquisa e mapeamento, sendo seis para o Espírito Santo. Há ainda uma vaga para supervisor de coleta e qualidade. A remuneração é de R$ 2.676,24 e R$ 3.379, respectivamente. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.000.

Também há oportunidades em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

As inscrições poderão ser feitas de 24 a 30 de abril, nos endereços que constam no edital.

No Espírito Santo, o atendimento ocorre nos seguintes locais:

Guarapari: Rua Santana do Iapó, 31, salas 303 E 304, Muquiçaba.

Linhares: Rua Governador Florentino Ávidos, 80, Nossa Senhora da Conceição. Ponto de referência: Estacionamento do Center Norte Conceição.

Não há cobrança de taxa de inscrição