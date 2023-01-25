IBGE abre nova seleção com 367 vagas para recenseadores

Profissional do IBGE durante pesquisa Crédito: Simone Mello/Agência IBGE Notícias

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para um novo processo seletivo de recenseadores. A oferta é de 367 vagas para atuar no Censo de 2022. Os postos são temporários.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023, nos endereços listados no quadro abaixo. Não há cobrança de taxa de participação. Antes de serem contratados, os candidatos passarão por um treinamento para o trabalho de campo.

Aposentados da União, do Estado ou dos Municípios podem ser contratados, segundo a Medida Provisória (MP) 1.141, publicada no Diário Oficial da União em 21/11/22.

Para participar, os candidatos devem ter nível fundamental completo. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. A remuneração do recenseador é por produção, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra). Um simulador para calcular a remuneração do recenseador está disponível no site do Censo 2022

Além dos auxílios treinamento e locomoção, o recenseador tem direito a salário família (para quem tem filhos até 14 anos), férias proporcionais e gratificação natalina proporcional.

O IBGE já lançou diversos editais de processos seletivos e segue com dificuldade de contratar trabalhadores em algumas regiões do país. O período da operação se alongou fundamentalmente pela falta de pessoal, sobretudo para a coleta de dados. Em alguns municípios essa escassez foi consequência de mais oportunidades de emprego existentes no local.