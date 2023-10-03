Hucam tem oportunidades para vários cargos Crédito: Ufes/Divulgação

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), responsável pela administração das unidades universitárias, vai abrir concurso público com 695 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Ao todo, são três editais com 554 postos para a área médica, 106 para a área assistencial e 35 para o setor administrativo.

As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior. As remunerações iniciais variam de R$ 2.626,01 a R$ 12.524,35, com jornadas de trabalho de 24 a 40 horas semanais.

A lotação das vagas será em uma das 45 unidades da Rede Ebserh, entre elas o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam/Ufes), e na sede da Empresa.

Your browser does not support the audio element. Hospitais universitários: saem editais com 695 vagas e chances para o ES

As inscrições poderão ser feitas a partir desta quarta-feira (4) e seguem até 30 de outubro, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 90 para os cargos de ensino médio, R$ 110 para os de nível superior e de R$ 159 para os profissionais da área médica.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 17 de dezembro, com duração de quatro horas.

Confira as vagas do Hucam/Ufes

ÁREA ADMINISTRATIVA

A oferta é de 35 vagas. As carreiras proporcionam ganhos que variam de R$ 2.965,92 a R$ 12.524,35, para carga de trabalho de até 40 horas.

Advogado (R$ 10.613,64)

Analista administrativo - administração (R$ 7.623,51)

Analista administrativo - contabilidade (R$ 7.623,51)

Analista administrativo - economia (R$ 7.623,51)

Analista administrativo - estatística (R$ 7.623,51)

Analista administrativo - gestão hospitalar (R$ 7.623,51)

Analista administrativo - publicidade e propaganda (R$ 7.623,51)

Analista administrativo - relações públicas (R$ 7.623,51)

Analista de tecnologia da informação (R$ 8.994,51)

Arquiteto (R$ 12.524,35)

Engenheiro civil (R$ 12.524,35)

Engenheiro clínico (R$ 12.524,35)

Engenheiro eletricista (R$ 12.524,35)

Engenheiro de produção (R$ 12.524,35)

Engenheiro mecânico (R$ 12.524,35)

Engenheiro de segurança do trabalho (R$ 12.524,35)

Jornalista (R$ 4.764,68)

Assistente administrativo (R$ 2.965,92)

Técnico em contabilidade (R$ 4.377,25)

Técnico em segurança do trabalho (R$ 4.377,25)

ÁREA ASSISTENCIAL

São 106 vagas. As carreiras proporcionam ganhos que variam de R$ 8.095,56 a R$ 2.626,01, para carga de trabalho de 20 a 40 horas.

Assistente social (R$ 5.717,63)

Biólogo (R$ 7.623,51)

Biomédico (R$ 7.623,51)

Cirurgiao - dentista (R$ 6.747,09)

Enfermeiro (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - auditoria e pesquisa (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - cardiologia (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - cardiologia - hemodinâmica (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - cardiologia - perfusionista (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - centro cirúrgico (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - educação em enfermagem (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - gerenciamento/ gestão - gestão de saúde (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - hematologia e hemoterapia (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - infecção hospitalar (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - nefrologia (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - oncologia (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - saúde da mulher - obstetrícia (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - saúde do trabalhador (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - saúde mental (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - terapia intensiva (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - terapia intensiva neonatal (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - terapia intensiva pediátrica (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - transplantes (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - urgência e emergência (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - vigilância (R$ 8.095,56)

Enfermeiro - vigilância - epidemiológica (R$ 8.095,56)

Farmacêutico (R$ 7.623,51)

Físico (R$ 12.524,35)

Físico - física médica - radiodiagnóstico (R$ 12.524,35)

Fisioterapeuta (R$ 5.717,63)

Fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia cardiovascular (R$ 5.717,63)

Fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva (R$ 5.717,63)

Fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva - área de atuação: assistência fisioterapêutica em neonatologia (R$ 5.717,63)

Fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia na saúde da mulher (R$ 5.717,63)

Fonoaudiólogo (R$ 5.717,63)

Nutricionista (R$ 7.623,51)

Pedagogo (R$ 6.460,34)

Profissional de educação física (R$ 6.460,34)

Psicólogo - neuropsicologia (R$ 5.717,63)

Psicólogo - psicologia hospitalar (R$ 6.460,34)

Psicólogo - psicologia organizacional e do trabalho (R$ 6.460,34)

Tecnólogo em radiologia (R$ 3.876,19)

Terapeuta ocupacional (R$ 5.717,63)

Técnico em análises clínicas (R$ 4.377,25)

Técnico em citopatologia (R$ 4.377,25)

Técnico em enfermagem (R$ 3.939,00)

Técnico em enfermagem - especialização técnica em saúde do trabalhador (R$ 3.939,00)

Técnico em farmácia (R$ 4.377,25 )

Técnico em necrópsia (R$ 4.377,25)

Técnico em radiologia (R$ 2.626,01)

Técnico em saúde bucal (R$ 4.377,25)

ÁREA MÉDICA

São 554 vagas, com salário de R$ 10.463,79 para uma jornada de trabalho de 24 horas.