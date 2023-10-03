A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), responsável pela administração das unidades universitárias, vai abrir concurso público com 695 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Ao todo, são três editais com 554 postos para a área médica, 106 para a área assistencial e 35 para o setor administrativo.
As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior. As remunerações iniciais variam de R$ 2.626,01 a R$ 12.524,35, com jornadas de trabalho de 24 a 40 horas semanais.
A lotação das vagas será em uma das 45 unidades da Rede Ebserh, entre elas o Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam/Ufes), e na sede da Empresa.
Hospitais universitários: saem editais com 695 vagas e chances para o ES
As inscrições poderão ser feitas a partir desta quarta-feira (4) e seguem até 30 de outubro, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 90 para os cargos de ensino médio, R$ 110 para os de nível superior e de R$ 159 para os profissionais da área médica.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 17 de dezembro, com duração de quatro horas.
Confira as vagas do Hucam/Ufes
ÁREA ADMINISTRATIVA
A oferta é de 35 vagas. As carreiras proporcionam ganhos que variam de R$ 2.965,92 a R$ 12.524,35, para carga de trabalho de até 40 horas.
- Advogado (R$ 10.613,64)
- Analista administrativo - administração (R$ 7.623,51)
- Analista administrativo - contabilidade (R$ 7.623,51)
- Analista administrativo - economia (R$ 7.623,51)
- Analista administrativo - estatística (R$ 7.623,51)
- Analista administrativo - gestão hospitalar (R$ 7.623,51)
- Analista administrativo - publicidade e propaganda (R$ 7.623,51)
- Analista administrativo - relações públicas (R$ 7.623,51)
- Analista de tecnologia da informação (R$ 8.994,51)
- Arquiteto (R$ 12.524,35)
- Engenheiro civil (R$ 12.524,35)
- Engenheiro clínico (R$ 12.524,35)
- Engenheiro eletricista (R$ 12.524,35)
- Engenheiro de produção (R$ 12.524,35)
- Engenheiro mecânico (R$ 12.524,35)
- Engenheiro de segurança do trabalho (R$ 12.524,35)
- Jornalista (R$ 4.764,68)
- Assistente administrativo (R$ 2.965,92)
- Técnico em contabilidade (R$ 4.377,25)
- Técnico em segurança do trabalho (R$ 4.377,25)
ÁREA ASSISTENCIAL
São 106 vagas. As carreiras proporcionam ganhos que variam de R$ 8.095,56 a R$ 2.626,01, para carga de trabalho de 20 a 40 horas.
- Assistente social (R$ 5.717,63)
- Biólogo (R$ 7.623,51)
- Biomédico (R$ 7.623,51)
- Cirurgiao - dentista (R$ 6.747,09)
- Enfermeiro (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - auditoria e pesquisa (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - cardiologia (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - cardiologia - hemodinâmica (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - cardiologia - perfusionista (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - centro cirúrgico (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - educação em enfermagem (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - gerenciamento/ gestão - gestão de saúde (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - hematologia e hemoterapia (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - infecção hospitalar (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - nefrologia (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - oncologia (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - saúde da mulher - obstetrícia (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - saúde do trabalhador (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - saúde mental (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - terapia intensiva (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - terapia intensiva neonatal (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - terapia intensiva pediátrica (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - transplantes (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - urgência e emergência (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - vigilância (R$ 8.095,56)
- Enfermeiro - vigilância - epidemiológica (R$ 8.095,56)
- Farmacêutico (R$ 7.623,51)
- Físico (R$ 12.524,35)
- Físico - física médica - radiodiagnóstico (R$ 12.524,35)
- Fisioterapeuta (R$ 5.717,63)
- Fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia cardiovascular (R$ 5.717,63)
- Fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva (R$ 5.717,63)
- Fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva - área de atuação: assistência fisioterapêutica em neonatologia (R$ 5.717,63)
- Fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia na saúde da mulher (R$ 5.717,63)
- Fonoaudiólogo (R$ 5.717,63)
- Nutricionista (R$ 7.623,51)
- Pedagogo (R$ 6.460,34)
- Profissional de educação física (R$ 6.460,34)
- Psicólogo - neuropsicologia (R$ 5.717,63)
- Psicólogo - psicologia hospitalar (R$ 6.460,34)
- Psicólogo - psicologia organizacional e do trabalho (R$ 6.460,34)
- Tecnólogo em radiologia (R$ 3.876,19)
- Terapeuta ocupacional (R$ 5.717,63)
- Técnico em análises clínicas (R$ 4.377,25)
- Técnico em citopatologia (R$ 4.377,25)
- Técnico em enfermagem (R$ 3.939,00)
- Técnico em enfermagem - especialização técnica em saúde do trabalhador (R$ 3.939,00)
- Técnico em farmácia (R$ 4.377,25 )
- Técnico em necrópsia (R$ 4.377,25)
- Técnico em radiologia (R$ 2.626,01)
- Técnico em saúde bucal (R$ 4.377,25)
ÁREA MÉDICA
São 554 vagas, com salário de R$ 10.463,79 para uma jornada de trabalho de 24 horas.
- Médico - anestesiologia
- Médico - angiologia
- Médico - angiorradiologia e cirurgia endovascular
- Médico - cirurgia oncológica
- Médico - oncologia clínica
- Médico - cardiologia
- Médico - cardiologia - eletrofisiologia clínica invasiva (R$ 10.463,79)
- Médico - cardiologia - ergometria
- Médico - cardiologia pediátrica
- Médico - cirurgia cardiovascular
- Médico - cirurgia da mão
- Médico - cirurgia de cabeça e pescoço
- Médico - cirurgia do aparelho digestivo
- Médico - cirurgia geral
- Médico - cirurgia pediátrica
- Médico - cirurgia plástica
- Médico - cirurgia torácica
- Médico - cirurgia vascular
- Médico - clínica médica
- Médico - coloproctologia
- Médico - densitometria óssea
- Médico - dermatologia
- Médico - radiologia intervencionista e angiorradiologia
- Médico - diagnóstico por imagem - ultrassonografia geral
- Médico - dor
- Médico - ecocardiografia
- Médico - ecografia vascular com doppler
- Médico - endocrinologia e metabologia
- Médico - endocrinologia pediátrica
- Médico - endoscopia digestiva
- Médico - endoscopia respiratória
- Médico - gastroenterologia
- Médico - gastroenterologia pediátrica
- Médico - genética médica
- Médico - geriatria
- Médico - ginecologia e obstetrícia
- Médico - hematologia e hemoterapia
- Médico - hematologia e hemoterapia pediátrica
- Médico - hemodinâmica e cardiologia intervencionista
- Médico - hepatologia
- Médico - infectologia
- Médico - infectologia pediátrica
- Médico - mamografia
- Médico - mastologia
- Médico - medicina de emergência
- Médico - medicina de família e comunidade
- Médico - medicina do adolescente
- Médico - medicina do sono
- Médico - medicina do trabalho
- Médico - medicina fetal
- Médico - medicina física e reabilitação
- Médico - medicina intensiva
- Médico - medicina paliativa
- Médico - nefrologia
- Médico - nefrologia pediátrica
- Médico - neonatologia
- Médico - neurofisiologia clínica
- Médico - neurologia
- Médico - neurologia pediátrica
- Médico - neurorradiologia
- Médico - nutrição parenteral e enteral
- Médico - nutrologia
- Médico - nutrologia pediátrica
- Médico - oftalmologia
- Médico - ortopedia e traumatologia
- Médico - otorrinolaringologia
- Médico - patologia
- Médico - pediatria
- Médico - pneumologia
- Médico - pneumologia pediátrica
- Médico - psiquiatria
- Médico - psiquiatria da infância e adolescência
- Médico - radiologia e diagnóstico por imagem
- Médico - reumatologia
- Médico - reumatologia pediátrica
- Médico - transplante de medula óssea
- Médico - ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia
- Médico - urologia