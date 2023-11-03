Guarapari e Aracruz abrem seleção para contratar guarda-vidas

Prefeitura de Aracruz divulga edital para contratação temporária de profissionais guarda-vidas Crédito: Divulgação (Prefeitura de Aracruz)

As prefeituras de Guarapari Aracruz estão com inscrições abertas para os processos seletivos simplificados de guarda-vidas. A oferta é de 100 e 60 vagas, respectivamente. As oportunidades são temporárias e os profissionais vão atuar nas praias dos municípios durante o verão.

Na Cidade Saúde, além dos postos iniciais, haverá cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.548, mais R$ 464,40, referente à risco de vida, e auxílio-alimentação no valor de R$ 220.

O contrato será de 40 horas semanais, para atuar na jornada de 12x36, com duração de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Para participar, o candidato precisa:

Ter concluído o ensino fundamental;

Certificado/declaração de conclusão do curso de formação de guarda-vidas, ou certificado de reciclagem de guarda-vidas (ARGV); homologados, conforme NT-07 ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar, dentro do prazo de validade; estando o candidato aprovado, apto no CFGV pelo Corpo de Bombeiros Militar;

Certidão Negativa de antecedentes criminais, federais e estaduais;

Certidão Negativa Eleitoral;

Certidão Negativa DRH.

As inscrições podem ser feitas de 6 a 10 de novembro, na sede da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), que fica na Avenida Munir Abud, Nº 254, Praia do Morro. O atendimento ocorre das 8h30 às 17h30.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e teste de avaliação física, prevista para ser aplicada nos dias 22 e 23 de novembro de 2023.

Prefeitura de Aracruz

Em Aracruz , os guarda-vidas terão salário de R$ 1.800, mais auxílio-alimentação de R$ 600. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Os candidatos precisam ter o nível fundamental completo. As inscrições podem ser feitas até 20 de novembro de 2023, por meio do site da prefeitura

Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova de títulos e qualificação profissional, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.