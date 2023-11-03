Guarapari e Aracruz abrem seleção para contratar guarda-vidas

As prefeituras de Guarapari e Aracruz estão com inscrições abertas para os processos seletivos simplificados de guarda-vidas. A oferta é de 100 e 60 vagas, respectivamente. As oportunidades são temporárias e os profissionais vão atuar nas praias dos municípios durante o verão.
Na Cidade Saúde, além dos postos iniciais, haverá cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.548, mais R$ 464,40, referente à risco de vida, e auxílio-alimentação no valor de R$ 220.
O contrato será de 40 horas semanais, para atuar na jornada de 12x36, com duração de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.
Para participar, o candidato precisa:
- Ter concluído o ensino fundamental;
- Certificado/declaração de conclusão do curso de formação de guarda-vidas, ou certificado de reciclagem de guarda-vidas (ARGV); homologados, conforme NT-07 ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar, dentro do prazo de validade; estando o candidato aprovado, apto no CFGV pelo Corpo de Bombeiros Militar;
- Certidão Negativa de antecedentes criminais, federais e estaduais;
- Certidão Negativa Eleitoral;
- Certidão Negativa DRH.
As inscrições podem ser feitas de 6 a 10 de novembro, na sede da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), que fica na Avenida Munir Abud, Nº 254, Praia do Morro. O atendimento ocorre das 8h30 às 17h30.
Todos os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e teste de avaliação física, prevista para ser aplicada nos dias 22 e 23 de novembro de 2023.
Prefeitura de Aracruz
Em Aracruz, os guarda-vidas terão salário de R$ 1.800, mais auxílio-alimentação de R$ 600. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
Os candidatos precisam ter o nível fundamental completo. As inscrições podem ser feitas até 20 de novembro de 2023, por meio do site da prefeitura.
Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova de títulos e qualificação profissional, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.
Os contratos serão assinados pelo período de 18 de dezembro de 2023 a 18 de fevereiro de 2024.