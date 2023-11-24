Governo federal define organizadora do Concurso Nacional Unificado

Concurso Nacional Unificado será organizado pela Fundação Cesgranrio . O anúncio foi feito pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) na manhã desta sexta-feira (24).

As provas serão aplicadas simultaneamente em 180 cidades do Brasil para seleção de 6.640 novos servidores. Todo processo de escolha da banca foi acompanhado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU).

“O governo federal tem a experiência do Enem, mas é a primeira vez que estamos fazendo uma prova de concurso público desse vulto, envolvendo 21 órgãos. Por isso, buscamos o apoio dos órgãos de controle desde o princípio, para que todas as etapas do concurso estejam em conformidade com as melhores práticas de gestão, transparência, legalidade e impessoalidade”, informou a diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do MGI, Maria Aparecida Chagas Pereira.

Prova serão aplicadas em 180 cidades do Brasil Crédito: Freepik

Agora, a Cesgranrio deverá divulgar o edital com requisitos, vagas, salários, conteúdo programático, formas de inscrição, critérios de seleção, data e local das provas. A expectativa é de que a assinatura do contrato entre a Fundação Cesgranrio e o MGI seja realizada até o fim de novembro.

Segundo informações do ministério, a seleção da empresa ocorreu a partir de um Estudo Técnico Preliminar (ETR), estabelecendo os requisitos necessários para as empresas que desejassem aplicar a prova do Concurso Nacional.

O documento foi remetido a 12 instituições que já fizeram seleções de concurso público para qualquer uma das três esferas de governo. Dessas 12, cinco apresentaram propostas para aplicação da prova e, desse conjunto, três atendiam a todas as condições previstas pela Equipe de Planejamento da Contratação.

“Como as três empresas tinham as qualificações necessárias, decidimos pelo critério da economicidade, ou seja, por aquela que cobrou o menor valor pelo serviço”, explicou a diretora do MGI.

A previsão inicial é de que o edital seja divulgado até 20 de dezembro. Já as provas devem ser aplicadas em março de 2024. A posse dos novos servidores deve ocorrer até agosto do próximo ano.

As vagas serão distribuídas por oito blocos temáticos, da seguinte forma:

Administração e Finanças Públicas;

Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação;

Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário;

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação;

Políticas Sociais, Justiça e Saúde;

Trabalho e Previdência;

Dados, Tecnologia e Informação; e

Nível Intermediário.

Sobre as vagas