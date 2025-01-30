Governo autoriza concurso com 2 mil vagas na Polícia Federal

Polícia Federal Crédito: Polífica Federal / Divulgação

O novo concurso público da Polícia Federal vai oferecer 2 mil vagas, sendo mil para preenchimento ainda em 2025 e outros mil postos adicionais a partir de 2026. As contratações já foram autorizadas pelo governo e confirmadas pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

A publicação da portaria que oficializa as contratações deve ser publicada nos próximos dias, conforme informou a ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck. O certame já havia sido confirmado pelo diretor-geral da corporação, Andrei Passos.

A expectativa é de que o ingresso dos aprovados ocorra ainda este ano. A distribuição de vagas por cargos ainda não foi divulgada. Já se sabe também que os aprovados serão distribuídos por vários estados.

As oportunidades serão para as seguintes funções:

Agente de polícia federal

Delegado

Escrivão

Papiloscopista

Perito criminal

O objetivo do governo é ampliar o atual efetivo de 13 mil para 15 mil policiais.

Para concorrer ao cargo de delegado, é necessário ter formação superior, além de três anos de atividade jurídica ou policial. Os candidatos ao cargo de perito precisarão ter experiência específica na área contemplada pelo edital. As carreiras de agente, escrivão e papiloscopista exigem formação de nível superior em qualquer área.

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O salário atual dos cargos de agente, escrivão e papiloscopista é de R$ 13.900,54, enquanto os ganhos de delegado e perito são de R$ 26.300.

Entretanto, as remunerações das carreiras têm reajustes previstos para os próximos anos. Para agente, escrivão e papiloscopista, os salários vão para R$ 14.164,81 em 2025 e R$ 14.710,10 em 2026. Para peritos e delegados, os salários alcançarão R$ 26.800 em 2025 e R$ 27.831,70 em 2026.

Em dezembro de 2024, a PF foi autorizada a contratar 192 profissionais para carreiras administrativas. O edital deve ser publicado até 6 de junho de 2025, conforme a portaria que aprova as contratações. São 100 oportunidades para agente administrativo e 92 para cargos de nível superior.

O último concurso da PF foi realizado em 2021 com 1.500 vagas para cargos de nível superior. O certame contou com provas objetiva, discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica, prova oral, prática de digitação (escrivão), entre outras.