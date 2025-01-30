Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Governo autoriza concurso com 2 mil vagas na Polícia Federal
Nível superior

Governo autoriza concurso com 2 mil vagas na Polícia Federal

Serão mil para preenchimento ainda em 2025 e outros mil postos adicionais a partir de 2026; portaria oficial deve ser lançada nos próximos dias

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 08:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jan 2025 às 08:56
Polícia Federal
Polícia Federal Crédito: Polífica Federal / Divulgação
O novo concurso público da Polícia Federal vai oferecer 2 mil vagas, sendo mil para preenchimento ainda em 2025 e outros mil postos adicionais a partir de 2026. As contratações já foram autorizadas pelo governo e confirmadas pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
A publicação da portaria que oficializa as contratações deve ser publicada nos próximos dias, conforme informou a ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck. O certame já havia sido confirmado pelo diretor-geral da corporação, Andrei Passos.
A expectativa é de que o ingresso dos aprovados ocorra ainda este ano. A distribuição de vagas por cargos ainda não foi divulgada. Já se sabe também que os aprovados serão distribuídos por vários estados.
As oportunidades serão para as seguintes funções:
  • Agente de polícia federal
  • Delegado
  • Escrivão
  • Papiloscopista
  • Perito criminal
O objetivo do governo é ampliar o atual efetivo de 13 mil para 15 mil policiais.
Para concorrer ao cargo de delegado, é necessário ter formação superior, além de três anos de atividade jurídica ou policial. Os candidatos ao cargo de perito precisarão ter experiência específica na área contemplada pelo edital. As carreiras de agente, escrivão e papiloscopista exigem formação de nível superior em qualquer área.
Governo autoriza concurso com 2 mil vagas na Polícia Federal
O salário atual dos cargos de agente, escrivão e papiloscopista é de R$ 13.900,54, enquanto os ganhos de delegado e perito são de R$ 26.300.
Entretanto, as remunerações das carreiras têm reajustes previstos para os próximos anos. Para agente, escrivão e papiloscopista, os salários vão para R$ 14.164,81 em 2025 e R$ 14.710,10 em 2026. Para peritos e delegados, os salários alcançarão R$ 26.800 em 2025 e R$ 27.831,70 em 2026.
Em dezembro de 2024, a PF foi autorizada a contratar 192 profissionais para carreiras administrativas. O edital deve ser publicado até 6 de junho de 2025, conforme a portaria que aprova as contratações. São 100 oportunidades para agente administrativo e 92 para cargos de nível superior.
O último concurso da PF foi realizado em 2021 com 1.500 vagas para cargos de nível superior. O certame contou com provas objetiva, discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica, prova oral, prática de digitação (escrivão), entre outras.
Na ocasião, a seleção foi organizada pelo Cebraspe e contou com mais de 321 mil inscritos.

LEIA MAIS

Concursos na área de segurança terão mais de 3.600 vagas no ES

Como se preparar para o novo concurso da Polícia Militar do ES

Polícia Civil do ES prepara concurso público com 1.052 vagas

Governo autoriza concurso para Polícia Federal na área administrativa

Veja quais os concursos federais devem ser abertos até 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos governo federal Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados