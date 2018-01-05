Golpistas enganam jovens em troca de vaga de estágio

Estudantes e trabalhadores devem ficar atentos para não caírem em golpe Crédito: A Gazeta

Em tempo de desemprego, criminosos aproveitam o momento vulnerável das pessoas para aplicar o golpe do emprego. Infelizmente, até estudantes são alvos de falsas promessas. No início desta semana, um homem foi visto com uma placa circulando pelo Terminal do Ibes, em Vila Velha, afirmando que estava recrutando estudantes para vagas de estágio em nome do CIEE.

A ação durou poucos minutos, pois o homem foi visto entrando em um ônibus.

O superintendente executivo do CIEE, Jossyl Nader, afirma que a instituição têm convênios apenas com escolas de níveis médio, técnico e superior reconhecidas pelo Conselho Estadual de Educação e Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e que ninguém está autorizado a captar estudantes em seu nome.

Pessoas aproveitam a nossa marca e dizem que oferecem vagas em cursos em troca de estágio no CIEE, comenta.

Nader relata que o CIEE precisou entrar na Justiça contra uma escolha de informática que oferecia cursos de qualificação e diziam que ao final, o aluno tinha um estágio garantido. O caso ocorreu em Guarapari.

Não fazemos parcerias com ninguém. Nosso compromisso é com as instituições de ensino. Escolas que oferecem cursos livres usam o nosso nome como uma forma de vender seus produtos, sem a gente saber. Precisamos agir até judicialmente. No caso de Guarapari, a mãe do aluno foi até o Conselho de Educação reclamar que não foi cumprida a oferta de estágio. A quantidade de pessoas lesadas não sabemos, mas fica o alerta, destacou.

É bom lembrar que os estudantes que querem uma vaga devem procurar o CIEE para fazer os cadastros.

Por nota, a Ceturb informa que não é permitida a presença de vendedores ambulantes dentro dos terminais do Transcol, uma vez que os espaços onde é permitida a venda de produtos são licitados. Já as ações de publicidade permitidas são pagas, feitas por pessoas jurídicas e é necessário que seja feito um cadastro junto à Companhia para que esta autorize por escrito a realização da ação.

Saiba como não cair no golpe do emprego e estágio

Golpes mais comuns

Falsos anúncios em nome de grandes empresas; captação de currículos cadastrados em sites e ligações oferecendo vagas irrecusáveis, com benefícios e salários que não condizem com o cargo em questão.

Dicas

1: Desconfie de ofertas vantajosas demais e de exigência de valores, para algum tipo de capacitação. É bom lembrar que normalmente, empresas idôneas capacitam seus profissionais sem exigir qualquer pagamento.

2: Busque informação e verifique se aquela empresa realmente existe e se ela está ofertando vagas. Normalmente quando é golpe existem alertas na internet postos por outras vítimas. Na rede é possível pesquisar pelo nome da empresa, encontrar endereço e telefone fixo.

3: Caso alguma pessoa desconfie ou caia em algum tipo de golpe de oferta de trabalho, ela deve procurar uma delegacia, munida de todas as informações que tiver, e registrar a ocorrência. Os registros permitem que a polícia chegue mais rápido aos autores, evite novos crimes e permite, ainda, que a população tenha o conhecimento de como os golpes estão ocorrendo.