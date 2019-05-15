Feirão para quem quer um emprego com carteira assinada

Oportunidades de emprego para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Ana Volpe/Agência Senado

Boa oportunidade para quem quer trabalhar com carteira assinada. O Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac) , realiza neste domingo, dia 19, em Vila Velha, o Feirão do Emprego. O evento da Organização Não Governamental (ONG) contará com mais de 90 vagas.

Esta é a terceira edição do feirão de empregos que já encaminhou mais de 100 pessoas para o mercado de trabalho. A entrada é franca.

SAIBA MAIS





Vagas

São 90 vagas, distribuídas pelos seguintes cargos: promotor de vendas externo (5), divulgador interno (2), promotor de vendas interno (2), auxiliar de serviços gerais (4), ajudante de padaria (1), balconista de padaria (3), auxiliar de padeiro (1), costureira (1), corretor (20), enfermeira (1) e telemarketing ativo e receptivo (50). A maior parte das oportunidades são para Vila Velha e Cariacica.

Data

O evento será realizado neste domingo, dia 19, das 8h às 14h. Serão distribuídas 700 senhas e que começarão ser entregues a partir das 7h30.

Local

No Cebrac de Vila Velha, que fica na Rua Aurora, 65, Glória. A entrada é gratuita.

O que levar

Os interessados devem levar o currículo impresso e os documentos pessoais.

O que vai ter

Além das vagas de emprego, os candidatos poderão participar de palestras sobre entrevistas.