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Feirão para quem quer um emprego com carteira assinada

ONG realiza evento que vai encaminhar pessoas para o mercado
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 mai 2019 às 12:39

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 12:39

Atualização: o feirão foi cancelado por conta das chuvas
Oportunidades de emprego para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Ana Volpe/Agência Senado
Boa oportunidade para quem quer trabalhar com carteira assinada. O Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac), realiza neste domingo, dia 19, em Vila Velha, o Feirão do Emprego. O evento da Organização Não Governamental (ONG) contará com mais de 90 vagas.
De padeiro a farmacêutico: 680 vagas de emprego em todo o ES
Esta é a terceira edição do feirão de empregos que já encaminhou mais de 100 pessoas para o mercado de trabalho. A entrada é franca.
SAIBA MAIS
 
Vagas
São 90 vagas, distribuídas pelos seguintes cargos: promotor de vendas externo (5), divulgador interno (2), promotor de vendas interno (2), auxiliar de serviços gerais (4), ajudante de padaria (1), balconista de padaria (3), auxiliar de padeiro (1), costureira (1), corretor (20), enfermeira (1) e telemarketing ativo e receptivo (50). A maior parte das oportunidades são para Vila Velha e Cariacica.
Data
O evento será realizado neste domingo, dia 19, das 8h às 14h. Serão distribuídas 700 senhas e que começarão ser entregues a partir das 7h30.
Local
No Cebrac de Vila Velha, que fica na Rua Aurora, 65, Glória. A entrada é gratuita.
O que levar
Os interessados devem levar o currículo impresso e os documentos pessoais.
O que vai ter
Além das vagas de emprego, os candidatos poderão participar de palestras sobre entrevistas.
 

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Empregos (ES) Vagas (ES)
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