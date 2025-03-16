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Oportunidade

FAB, agência e prefeituras: mais de 7 mil vagas em concursos e seleções

As chances são para profissionais de diversas áreas e para todos os níveis de escolaridade; saiba como se candidatar

Publicado em 16 de Março de 2025 às 18:19

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

16 mar 2025 às 18:19
Mais de 7 mil vagas estão abertas em 113 concursos e seleções em todo o país, com oportunidades para contratações efetivas, temporários e também para formação de cadastro de reserva. As chances são para todos os níveis de escolaridade e para profissionais de diversas áreas. 
Há vagas para trabalhar em prefeituras, governos estaduais, instituições de ensino entre outros órgãos.
Oficiais da Força Aérea Brasileira - cadetes do ar
Oficiais da Força Aérea Brasileira Crédito: Força Aérea Brasileira
Nesta segunda-feira (17), terminam as inscrições para o concurso da Força Aérea Brasileira (FAB). Ao todo, são 350 vagas para os cargos de médicos, dentistas, farmacêuticos, engenheiros, capelães e quadro de apoio. Os salários de R$ 8.245, além dos adicionais previstos em lei.
A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) tem edital de processo seletivo aberto para contratação e cadastro de reserva de servidores em designação temporária (DT). São 8 vagas para as funções de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos, técnico em desenvolvimento ambiental e recursos hídricos e assistente de suporte em desenvolvimento ambiental.
As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de março. As remunerações vão de R$ 3.663,72 a R$ 7.222,76, mais R$ 600 de auxílio-alimentação.
Já a Prefeitura de Pedro Canário tem oportunidades para profissionais de diversas áreas, como assistente social, instrutor de luta, psicólogo, técnico de informática, motorista, educador social, vigia e outras funções. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de março. Os salários variam entre R$ 1.526 e R$ 2.774.

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