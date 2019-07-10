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Exército abre 127 vagas para profissionais da área da Saúde

Seleção visa a contratação de médicos, dentistas e farmacêuticos; inscrições de 15 de julho a 16 de agosto
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jul 2019 às 15:14

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 15:14

Saúde do Exército vai contratar profissionais de nível superior Crédito: Reprodução internet
O Exército Brasileiro divulgou nesta quarta-feira (10) o edital do concurso de admissão aos Cursos de Formação de Oficiais de Saúde. Os aprovados em todas as etapas da seleção serão habilitados para iniciar a carreira militar na graduação de primeiro-tenente, cuja remuneração bruta de R$ 11.130,75, já somando os adicionais.
> 31 concursos públicos abertos com salários de até R$ 31 mil
A oferta é de 127 vagas estão distribuídas nas seguintes especialidades:
Curso de Formação de Oficiais Médicos
- Anestesiologia (6)
- Cancerologia/ Oncologia (4)
- Cardiologia (5)
- Cirurgia de Cabeça e Pescoço (1)
- Cirurgia Cardiovascular (2)
- Cirurgia Geral (4)
- Cirurgia Torácica (2)
- Cirurgia Vascular (2)
- Clínica Médica (4)
- Endocrinologia e Metabologia (2)
- Endoscopia Digestiva (3)
- Geriatria (3)
- Ginecologia e Obstetrícia (5)
- Hematologia e Hemoterapia (2)
- Infectologia (2)
- Mastologia (1)
- Medicina Intensiva (5)
- Medicina Legal (1)
- Nefrologia (3)
- Neonatologia (1)
- Neurocirurgia (2)
- Neurologia (3)
- Oftalmologia (4)
- Ortopedia/ Traumatologia (6)
- Otorrinolaringologia (2)
- Patologia (1)
- Pediatria (6)
- Pneumologia (2)
- Proctologia (2)
- Psiquiatria (5)
- Radiologia (6)
- Reumatologia (1)
- Sem Especialidade (20)
- Urologia (2)
Curso de Formação de Oficiais Farmacêuticos
Farmácia (2 vagas)
Curso de Formação de Oficiais Dentistas
Ortodontia e Ortopedia Facial (1)
Endodontia (2)
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (2)
REQUISITOS
É necessário ter formação superior, ter idade de no máximo, 36 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula, além de ter no mínimo, 1,60m de altura se do sexo masculino, ou 1,55m se do sexo feminino.
As inscrições podem ser feitas no site www.essex.eb.mil.br, entre 15 de julho de 2019 a 16 de agosto de 2019. Neste mesmo período, os candidatos deverão enviar a documentação para a prova de títulos. A taxa de participação é de R$ 130.
A seleção contará com as seguintes etapas: Exame Intelectual (EI), Prova de Títulos (PcT); Inspeção de Saúde (IS); Exame de Aptidão Física (EAF) e Avaliação Psicológica (Avl PSC).
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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