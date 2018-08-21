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Níveis médio e superior

Estado abre 527 vagas em quatro concursos públicos

 Oportunidades serão para Detran, Iases, Polícia Civil e Sejus; remuneração pode chegar a R$ 10 mil

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 12:49
Unidade de internação para menores vai ganhar reforço de 200 novos agentes socioeducativos Crédito: Iases/Divulgação
O governo do Espírito Santo vai abrir 527 vagas em quatro novos concursos públicos ainda este ano nas áreas de Segurança e Justiça. Deste total, 480 serão destinadas a cargos de nível médio e 47 para nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.
O anúncio foi feito ontem pelo governador Paulo Hartung e a secretária de Gestão e Recursos Humanos Dayse Lemos.
As seleções serão para contratar servidores efetivos no Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), Polícia Civil (PCES) e Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Para o Detran, a oferta será de 94 vagas. Serão 80 chances para o cargo de assistente de trânsito (nível médio), com remuneração de R$ 2.409,75. Haverá ainda 14 vagas para analista de trânsito, com salário de R$ 5.179,94. As funções são destinadas a profissionais de nível superior em áreas como Administração, Análise de Sistema, Ciências da Computação, Arquitetura, Economia, Psicologia e Serviço Social.
O concurso da Polícia Civil contará com 33 vagas para delegado (nível superior), com salário de R$ 10.058,56. O candidato precisa ter o nível superior em Direito. A corporação já está autorizada a contratar novos 173 policiais. As regras do certame devem ser publicadas em setembro. De acordo com a secretária Dayse Lemos, será estudada a possibilidade de inclusão do cargo de delegado nessa seleção já autorizada. Caso não seja possível, os editais deverão ser divulgados separadamente.
Já o Iases e a Sejus terão, juntos, 400 vagas de nível médio: 200 para o cargo de agente socioeducativo, com salário de R$ 2.467,59, e 200 para inspetor penitenciário, com salário de R$ 2.776,04. Os novos servidores vão substituir os que atuam em Designação Temporária.
Todos os salários dos novos servidores já incluem o auxílio-alimentação de R$ 300.
Todos os concursos estão sendo trabalhados com muita cautela. Somente agora, com a contas em dia, podemos criar os novos cargos. Vamos trabalhar para que os editais sejam divulgados ainda este ano, ressaltou a secretária.
Ela explicou que todo o processo de seleção, ou seja, até a posse dos aprovados, leva de seis a oito meses. O anúncio de abertura de novos concursos é muito importante, pois o índice de desemprego está muito alto. Isso se torna uma alento para o mercado de trabalho. Novos servidores representam um aprimoramento nos serviços prestados à população, afirma.
SAIBA MAIS
 
Iases
Vagas: 200 para o cargo de agente socioeducativo.
Escolaridade: Nível médio.
Remuneração: R$ 2.467,59.
Sejus
Vagas: 200 para o cargo de inspetor penitenciário.
Escolaridade: Nível médio.
Remuneração: R$ 2.77604.
Detran
Vagas: Serão 94 chances, sendo 80 para assistente de trânsito e 14 para analista de trânsito.
Escolaridade: Para assistente, a exigência é ter o nível médio, enquanto que para analista o requisito é o nível superior em áreas como Economia, Administração, Ciências Contábeis, Direito, entre outras.
Remuneração: R$ 2.409,75 (assistente) e R$ 5.179,94 (analista).
Polícia Civil
Vagas : 33 para o cargo de delegado.
Escolaridade: Nível superior.
Remuneração: R$ 10.058,56.
 

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