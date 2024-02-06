Enem dos Concursos: veja como se preparar para as provas

Provas do Concurso Unificado serão aplicadas em março de 2024 Crédito: Freepik

O Concurso Nacional Unificado (CNU), chamado de Enem dos Concursos, promete ser bastante concorrido e, por isso, os candidatos precisam estar preparados para enfrentar a concorrência. A expectativa do Ministério da Gestão e Inovação é de que 3 milhões de pessoas participem da seleção.

A oferta é de 6.640 vagas, distribuídas entre diferentes cargos e órgãos do executivo federal. As inscrições estão na reta final e os interessados têm até 9 de fevereiro para garantir a participação no certame. O atendimento ocorre no site do CNU

Com uma concorrência tão alta e menos de 90 dias para a preparação, já que as provas serão aplicadas no dia 5 de maio, a recomendação da professora e coordenadora do Gran Cursos, Fernanda Barboza, é que o candidato tenha uma estratégia assertiva de estudos.

Ela alerta que a maior responsabilidade do participante será em relação à escolha do bloco, cargo e especialidade, pois essa escolha fará toda a diferença na hora de estudar.

“É preciso ler bem o edital, entender bem a distribuição das especialidades e o peso dos eixos e matérias. É fundamental que o candidato faça essa escolha de acordo com o seu próprio perfil, pensando nos conteúdos que ele já tem maior afinidade. Isso vai ajudar muito”, explica Fernanda.

Após a leitura do documento e escolha consciente do cargo e especialidade, a dica da especialista é que o candidato mantenha a calma mesmo diante de tantas novidades e aceite o novo modelo, já que as novidades são para todos os candidatos e todos foram igualmente surpreendidos.

Fernanda recomenda que o interessado no concurso separe o conteúdo em partes e comece pela parte objetiva do edital, estude e utilize materiais resumidos para que ele consiga fazer revisões ao longo da preparação.

Outra dica da professora é buscar buscar familiaridade com a banca Cesgranrio por meio de provas anteriores. No entanto, é possível que o candidato não encontre muitas questões específicas da banca dentro do que será cobrado, e neste caso, a recomendação é buscar bancas semelhantes, como AOCP e IBFC.

Com exceção do bloco 8, que não tem uma diferença entre conhecimentos específicos e gerais, Fernanda comenta que os conhecimentos específicos vieram com um peso muito grande, cerca de 50% do valor final da nota, por conta disso essas são as disciplinas nas quais o aluno deve mirar e ter mais foco na preparação.

Por isso, a professora reforça que o aluno deve entender, dentro do seu bloco, qual o eixo temático de atuação, porque isso vai ter um peso maior na sua nota, e ele vai precisar focar mais nessas disciplinas. Ela também faz um alerta aos candidatos que estão pensando em conciliar o estudo para o CNU com algum outro concurso.

“Não indico conciliação deste edital com nenhum outro. Temos cerca de 90 dias para ter força total nesse projeto inovador, diferente e cheio de vantagens para os candidatos. Todos os concurseiros estão no mesmo barco, pois veio diferente dos anteriores para todo mundo, mesmo quem se prepara para concursos há anos também foi surpreendido. Assim, não tem vaga certa de ninguém. Vencerá quem estudar de forma assertiva nesse pós-edital e quem treinar muito para a parte específica. Essa parte definirá os nomeados”, finaliza.