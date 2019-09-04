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Empresa suíça que vai administrar aeroporto abre vagas de emprego

Oportunidades são para diversas áreas e para profissionais de níveis médio, técnico e superior

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 18:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 set 2019 às 18:16
Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
A Zurich Airport, empresa que será responsável pela administração do Aeroporto de Vitória, vai contratar profissionais para atuar nas áreas comercial, engenharia, financeira, jurídica, operações aeroportuárias, recursos humanos e tecnologia da informação.
Empresa suíça que vai administrar aeroporto abre vagas de emprego
> Obra de fábrica de café solúvel em Linhares abrirá 200 vagas de emprego
O contrato de concessão entre a empresa e o governo federal deve ser assinado nos próximos dias. As oportunidades são para profissionais que tenham os níveis médio, técnico e superior. São cerca de 30 cargos.
Os interessados podem fazer o cadastro no site jobs.kenoby.com/aseb. A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano para assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles. O contrato deve ser assinado nas próximas semanas.
CONFIRA AS VAGAS
Comercial
- Coordenador comercial (nível superior)
- Gerente comercial (nível superior)
Engenharia
- Analista de meio ambiente (nível superior)
- Analista de projetos (nível superior)
Financeiro
- Analista de compras (nível superior)
- Analista de tesouraria (nível superior)
- Analista financeiro (nível superior)
- Gerente executivo financeiro (nível superior)
Jurídico
- Advogado (nível superior)
- Assistente jurídico (nível superior)
Operações Aeroportuárias
- Agente de aeroporto (nível médio)
- Analista de credenciamento (nível superior)
- Analista de emergência e prevenção de acidentes (nível superior)
- Analista de operações - avsec (nível superior)
- Analista de operações - data v (nível superior)
- Analista de operações - terminal de passageiros (nível superior)
- Analista de operações – coa/coe/airside (nível superior)
- Analista de qualidade - avsec (nível superior)
- Analista de sgso - safety (nível superior)
- Assistente de credenciamento (nível médio)
- Coordenador de avsec (nível superior)
- Coordenador de cco (nível superior)
- Coordenador de sgso (nível superior)
- Fiscal de pátio e pista (nivel médio)
- Líder de operações – coa/coe/airside (nível médio)
- Operador cco (nível médio)
Recursos Humanos
- Coordenador de comunicação e eventos (nível superior)
- Designer (nível superior)
- Técnico de segurança do trabalho (nível técnico)
Tecnologia da Informação
- Analista de infraestrutura de TI (nível superior)
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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