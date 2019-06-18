Empregos: mais de 210 vagas abertas no ES

Quem está à procura de emprego deve ficar atento. Esta semana há vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada em supermercado, hospital e escolas, além de chances para diversos cargos em três empresas de recrutamento seleção.
Ao todo, são mais de 210 vagas, distribuídas por vários níveis de escolaridade. Os interessados precisam enviar o currículo por e-mail ou cadastrar no site das empresas, conforme orientação de cada uma.
CONFIRA AS VAGAS
OK Superatacado
Vagas: No total são 14 oportunidades, sendo sete para açougueiro e sete para confeiteiro, uma para cada loja do OK Superatacado: Serra, Vitória, Cariacica e Linhares. O pré-requisito é ter experiência na função.
Currículo: Os interessados devem enviar currículos para o e-mail [email protected].
Connecta RH
Vagas: A Agência de Estágios e Empregos, que fica na em Laranjeiras, na Serra, tem vagas para promotora de vendas (4), vendedor interno (1), estágio de nível médio (8), estágio de nível superior de Administração (1) e porteiro de condomínio (5).
Currículo: devem ser enviados para [email protected] com o nome da vaga no campo do assunto.
Grupo Meridional
Vagas: Oportunidades para auxiliar de farmácia (2), estagiário técnico em enfermagem (10), técnico de enfermagem, estagiário técnico em eletrotécnica (2), faturista (5), psicólogo hospitalar (1) e assistente de manutenção (2).
Currículo: devem ser cadastrados no site www.hospitalmeridional.com.br ou enviado para o e-mail [email protected]
Senai
Vagas: As oportunidades são para analista de relações com o mercado, com salário de R$ 3.955,06. O prazo de inscrição vai até 28 de junho. Há ainda chance pessoas com deficiência para o cargo de analista de educação PL (R$ 3.252,58), com inscrições até 24 de junho.
Inscrição: Os interessados podem se inscrever no site www.sistemafindes.org.br.
Sesi
Vagas: a oferta é para o cargo de médico do trabalho em Colatina, com salário de R$ 10.224,83.
Inscrições: até dia 24 de junho de 2019, através do site www.sistemafindes.org.br.
Psico Store
Currículo: deve ser cadastrado no site www.psicostore.com.br.
Vagas:
Agente de Vendas Externas
Analista de Programação
Analista de RH
Analista de SAC
Analista de Serviços Técnicos
Analista de Vendas
Assistente Fiscal
Eletricista I
Estilista
Gerente de Manutenção
Supervisor de RH
Técnico de Suporte N3
Vendedor de Rochas Ornamentais
Psicoespaço
Currículo: devem ser cadastrados no site www.psicoespaco.com.br.
Vagas:
Agente de Vendas Interno
Analista de Desenvolvimento Organizacional
Analista Financeiro Pleno
Assistente Administrativo, Financeiro e de Gestão de Pessoas
Assistente Comercial
Assistente de Contas a Pagar
Assistente Financeiro Júnior
Auxiliar Administrativo (3)
Auxiliar de Costura
Auxiliar de Estoque/Serviços Gerais (Decoração)
Auxiliar de Páscoa
Auxiliar de TI
Auxiliar de Vendas Interno
Babá
Comprador (Segmento Metalmecânico)
Consultor Comercial (15 vagas)
Consultor de Vendas (3)
Controller
Eletricista
Encarregado de RH/DP
Enfermeiro PCD
Estagiário de Engenharia de Produção
Estagiário Técnico de Informática
Estilista
Gerente Administrativo
Instalador de Mídia
Motorista Carreteiro
Pessoas com Deficiência (PCD)
Profissional para Área de Gestão Comercial
Promotor de Vendas (Linhares, São Mateus e Vitória)
Promotor de Vendas (Rio de Janeiro)
Repositor de Mercadorias
Representante Comercial (MEI)
Secretária/Assistente Administrativo
Supervisor de Vendas (2)
Supervisor Operacional e de Vendas
Técnico de enfermagem PCD
Vendedor (3)
Vendedor Jr.
Advogado(a)