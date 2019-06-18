Empregos: mais de 210 vagas abertas no ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Quem está à procura de emprego deve ficar atento. Esta semana há vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada em supermercado, hospital e escolas, além de chances para diversos cargos em três empresas de recrutamento seleção.

Ao todo, são mais de 210 vagas, distribuídas por vários níveis de escolaridade. Os interessados precisam enviar o currículo por e-mail ou cadastrar no site das empresas, conforme orientação de cada uma.

CONFIRA AS VAGAS

OK Superatacado

Vagas: No total são 14 oportunidades, sendo sete para açougueiro e sete para confeiteiro, uma para cada loja do OK Superatacado: Serra, Vitória, Cariacica e Linhares. O pré-requisito é ter experiência na função.

Currículo: Os interessados devem enviar currículos para o e-mail Os interessados devem enviar currículos para o e-mail [email protected]

Connecta RH

Vagas: A Agência de Estágios e Empregos, que fica na em Laranjeiras, na Serra, tem vagas para promotora de vendas (4), vendedor interno (1), estágio de nível médio (8), estágio de nível superior de Administração (1) e porteiro de condomínio (5).

Currículo: devem ser enviados para devem ser enviados para [email protected] com o nome da vaga no campo do assunto.

Grupo Meridional

Vagas: Oportunidades para auxiliar de farmácia (2), estagiário técnico em enfermagem (10), técnico de enfermagem, estagiário técnico em eletrotécnica (2), faturista (5), psicólogo hospitalar (1) e assistente de manutenção (2).

Currículo: devem ser cadastrados no site www.hospitalmeridional.com.br ou enviado para o e-mail devem ser cadastrados no siteou enviado para o e-mail [email protected]

Senai

Vagas: As oportunidades são para analista de relações com o mercado, com salário de R$ 3.955,06. O prazo de inscrição vai até 28 de junho. Há ainda chance pessoas com deficiência para o cargo de analista de educação PL (R$ 3.252,58), com inscrições até 24 de junho.

Inscrição: Os interessados podem se inscrever no site Os interessados podem se inscrever no site www.sistemafindes.org.br

Sesi

Vagas: a oferta é para o cargo de médico do trabalho em Colatina, com salário de R$ 10.224,83.

Inscrições: até dia 24 de junho de 2019, através do site até dia 24 de junho de 2019, através do site www.sistemafindes.org.br

Psico Store

Currículo: deve ser cadastrado no site www.psicostore.com.br. deve ser cadastrado no site

Vagas:

Agente de Vendas Externas

Analista de Programação

Analista de RH

Analista de SAC

Analista de Serviços Técnicos

Analista de Vendas

Assistente Fiscal

Eletricista I

Estilista

Gerente de Manutenção

Supervisor de RH

Técnico de Suporte N3

Vendedor de Rochas Ornamentais

Psicoespaço

Currículo: devem ser cadastrados no site devem ser cadastrados no site www.psicoespaco.com.br

Vagas:

Agente de Vendas Interno

Analista de Desenvolvimento Organizacional

Analista Financeiro Pleno

Assistente Administrativo, Financeiro e de Gestão de Pessoas

Assistente Comercial

Assistente de Contas a Pagar

Assistente Financeiro Júnior

Auxiliar Administrativo (3)

Auxiliar de Costura

Auxiliar de Estoque/Serviços Gerais (Decoração)

Auxiliar de Páscoa

Auxiliar de TI

Auxiliar de Vendas Interno

Babá

Comprador (Segmento Metalmecânico)

Consultor Comercial (15 vagas)

Consultor de Vendas (3)

Controller

Eletricista

Encarregado de RH/DP

Enfermeiro PCD

Estagiário de Engenharia de Produção

Estagiário Técnico de Informática

Estilista

Gerente Administrativo

Instalador de Mídia

Motorista Carreteiro

Pessoas com Deficiência (PCD)

Profissional para Área de Gestão Comercial

Promotor de Vendas (Linhares, São Mateus e Vitória)

Promotor de Vendas (Rio de Janeiro)

Repositor de Mercadorias

Representante Comercial (MEI)

Secretária/Assistente Administrativo

Supervisor de Vendas (2)

Supervisor Operacional e de Vendas

Técnico de enfermagem PCD

Vendedor (3)

Vendedor Jr.

Advogado(a)