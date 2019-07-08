Nível superior

Divulgado edital para diplomatas com salários de R$ 19 mil

Candidatos podem se inscrever de 17 de julho a 12 de agosto de 2019; taxa de participação é de R$ 208

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 13:55

Diná Sanchotene

Instituto Rio Branco vai contratar 20 diplomatas
Boa notícia para quem quer seguir a carreira de diplomata. O Instituto Rio Branco (IRBr) divulgou nesta segunda-feira (8) o edital do concurso público que visa a preencher 20 vagas. Os interessados no cargo de terceiro-secretário da carreira de diplomata precisam ter nível superior em qualquer área. Clique aqui para ver o edital
A remuneração é de R$ 19.199,06. Além da graduação, o candidato precisa ter disposição em servir no exterior.
As inscrições podem ser feitas das 8h do dia de 17 de julho de 2019 até as 23h59 do dia 12 de agosto de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.iades.com.br. A taxa é de R$ 208,00.
O concurso contará com duas fases. Na primeira, haverá prova objetiva, constituída de questões de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia e direito e direito internacional público, de caráter eliminatório. Os exames serão aplicados na data provável de 26 de agosto de 2019.
Na segunda fase, haverá provas escritas de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, geografia, política internacional, economia, direito e direito internacional público, língua espanhola e língua francesa, de caráter eliminatório e classificatório. Os testes estão previstos para serem aplicados no dia 12 de outubro de 2019.
