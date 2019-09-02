De vigia a nutricionista: semana começa com 583 vagas de emprego

Oportunidades para quem quer emprego com carteira assinada Crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

A semana começa com 583 vagas nas agências de emprego de todo o Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e para quem tem ou não experiência.

Os interessados podem procurar a unidade do Sine mais próxima de sua casa. É necessário ter os documentos pessoais a mão.

De acordo com as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, são 247 vagas, enquanto que na Agência do Trabalhador de Cariacica são 170 chances e no Sine da Serra 92 oportunidades. Em Vitória, a agência conta com 30 vagas.

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Vendedor interno (1), acabador de superfície marmoraria (1), recepcionista atendente (7), garçom (7), auxiliar de cozinha (7).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Analista departamento pessoal (1), auxiliar mecânico ar cond. e refrigeração (1), farmacêutico (1), analista ti (1), salgadeiro (1), supervisor de loja (1), técnico de enfermagem (3) e recepcionista/secretário (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Açougueiro (1), analista de exportação e importação (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção pcd (1), consultor de vendas (1), cozinheiro (1), garçom (1), plaqueiro (1), técnico agrícola (1), técnico em segurança no trabalho (1), vaqueiro (1) e vendedor pracista (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Açougueiro (3), confeiteiro (1), designer gráfico (1), mecânico de automóveis (1), mecânico eletricista diesel (1), montador de máquinas (1), padeiro (1) e técnico em informática (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Aplicador de asfalto (8), apontador de campo (4), auxiliar técnico na mecânica de máquinas (2), borracheiro (3), encarregado de lubrificação de vias permanentes (1), encarregado de obras (4), farmacêutico (1), fresador (4), laboratorista de solos (4), lubrificador de máquinas (2), mecânico de máquinas pesadas (1), mecânico eletricista de automóveis (1), operador de carregadeira (2), operador de pavimentadora (1), operador de rolo compactador (4), químico de laboratórios de solos (1), soldador (1), técnico de enfermagem (4), técnico de garantia da qualidade (1) e vendedor porta a porta (2),

SINE DE COLATINA

Vagas: Ajudante de motorista (3), atendente de farmácia balconista (3), acabador mármore e granito (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar administrativo (3), caixa de loja (1), capoteiro (1), consultor de vendas (4), confeiteiro (1), costureira de malha (1), costureira jeans (1), diretor administrativo (1), encarregado de marmoraria (1), gerente de loja (1), motorista de caminhão (3), operador de estação de tratamento de água e esgoto e.t.a e.t.e (1) e servente de obras (1).

SINE DE LINHARES

Vagas: Acabador de mármore (1), ajudante de bombeiro (2), ajudante de eletricista (2), auxiliar de logística (1), auxiliar de técnico (2), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de eletricista/ exclusivo pcd (1), analista de ti (1), bombeiro encanador (3), costureira (2), costureira de máquina (1), costureira de máquinas industriais (25), eletricista de equipamentos (1), encarregado de infraestrutura (1), lanterneiro (1), meio-oficial elétrico (4), mecânico de mercedes (1), moleiro (1), operador de caixa (1), operador de empilhadeira (1), operador de retroescavadeira (3), operador de escavadeira hidraulica (1), padeiro/ pizzaiolo (1), recepcionista (1), serralheiro/ ajudante (1), supervisor de vendas (1) e vendedor externo (2).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Contador (1), motoboy (1), professor (1), atendente (2), vendedor interno (1), vendedor externo (1), salgadeira (1), auxiliar de pizzaiolo (3), nutricionista (1), vendedor externo (9) e açougueiro (1).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Auxiliar administrativo (1), auxiliar de informática (1), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de saúde bucal (1), auxiliar de serviços gerais (1), costureira (1), consultor técnico (1), churrasqueiro (1), dentista (1), eletricista automotivo (1), estoquista (1), mecânico automotivo (1), motorista (1), nutricionista (1), oficial de serviços (1), operador de motoniveladora (1), operador de trator de esteira (2), operador de rolo compactador (1), supervisor de loja (1), pedreiro (1), técnico de enfermagem (2), trabalhador rural (1), vendedor (2) e vendedor externo (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Estoquista PCD (1), mecânico de automóvel (2), motofretista (4), motorista de automóveis (4), motorista de furgão ou veículo similar (4), operador de caixa pcd (1), atendente de agência (1), vendedor (2), professor de inglês (1), analista contábil (2), encarregado de manutenção (1), técnico de rede (2), supervisor de manutenção industrial (1), técnico de controle de meio ambiente (3) e aplicador de laser (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de lavanderia (2), ajudante de entrega (1), analista de infraestrutura (1), arrematadeira (1), auxiliar borracheiro (1), auxiliar de escritório (1), auxiliar de estocagem (1), auxiliar de expedição (1), auxiliar de farmácia (3), auxiliar de vendas (1), auxiliar mecânico (2), borracheiro (3), camareira líder (2), costureira retista (1), cozinheiro (1), desenvolvedor de sistema .net (1), desenvolvedor java (3), desenvolvedor java-trainner (1), editor de mídias eletrônicas (1), eletricista (1), eletricista veicular (1), encarregado de sondagem (1), encarregado para equipe de linha viva (4), enfermeiro (1), estágio de ensino médio (7), estágio métricas (1), estágio superior tecnologia da computação (1), gesseiro fundidor de placas 3d (1), gesseiro fundidor de placas de rebaixamento (5), gesseiro fundidor de sanca (1), gesseiro instalador (5), instalador de som, acessórios e insul-film (1), jatista de carretas (1), lavador (1), mecânico diesel (1), meio oficial cozinha (1), motociclista (1), motorista carreteiro (2), motorista de carreta (15), motorista de entrega (1), motorista entregador (1), motorista operador de munck de linha viva (4), nutricionista (1), professor de inglês (1), profissional da área de qualidade (1), promotor de vendas (1), repositor (1), salgadeira (1), subsea em qualquer nível-offshore/embarcado (5), supervisor de produção (1), técnico de computação (1), técnico de enfermagem (2), técnico de enfermagem (2), técnico de manutenção (2), técnico segurança do trabalho (1), TI webdesigner (1), vendedor de autopeças (1) e vendedor externo (19).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar administrativo (4), operador de classificação (1), armazenista (1), atendente de loja (1), auxiliar administrativo operacional (1), auxiliar administrativo/ recepcionista (2), auxiliar de estoque (2), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de serviços gerais (4), auxiliar de transporte (1), movimentador de mercadorias (1), operador de telemarketing ativo (18) e operador logístico (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Analista fiscal (1), auxiliar de cozinha (2), auxiliar de logística (1), ajudante de eletricista (1), ajudante de cozinha (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar mecânico de refrigeração (1), assistente de vendas (2), borracheiro (1), cabeleireiro (1), cozinheiro geral (1), desenhista mecânico (1), dedetizador (5), esteticista corporal (1), eletricista montador (1), eletricista força e controle (1), encarregado de padaria (1), encarregado de obras (1), encarregado de telemarketing (1), mecânico de motor a diesel (1), motorista de caminhão (1), motorista carreteiro (2), motorista carreteiro (3), nutricionista (1), operador de máquina na fabricação de artefatos de cimento (1), operador de retro-escavadeira (1), operador de grua (3), pedreiro pleno impermeabilização (1), professor de geografia para o ensino médio (1), representante comercial autônomo (1), supervisor da confecção de tecido e couro (1), supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados (1), supervisor na manutenção eletromecânica (1), técnico de refrigeração (3), técnico de vendas (1) e vendedor (2).