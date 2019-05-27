De secretária a nutricionista: semana começa com 652 vagas de emprego

Oportunidades para quem quer emprego com carteira assinada Crédito: Arquivo

A semana começa com 652 vagas nas agências de emprego da Grande Vitória. As chances são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Os interessados devem ir até uma unidade , sem esquecer de levar os documentos pessoais.

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e que podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Só na Agência do Trabalhador de Cariacica são 429 vagas disponíveis. Dentre os cargos oferecidos estão o de secretária de clínica, operador de telemarketing ativo e para motorista carreteiro.

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Confira abaixo parte das vagas disponíveis na Grande Vitória:

SINE DE VILA VELHA

Vagas: ajudante de cozinha PCD (1), almoxarife (1), auxiliar de conservação de obras civis (10), auxiliar de mecânico diesel (5), auxiliar de topógrafo (1), cabeleireiro (1), caldeireiro montador (5), churrasqueiro (1), comunicador de mídias audiovisuais - estágio (1), cozinheiro industrial (1), eletricista de instalações (5), fisioterapeuta geral (3), instalador de equipamentos de comunicação (8), maçariqueiro (3), manicure (12), mecânico de equipamento pneumático (5), mecânico de motor a diesel (5), pedreiro PCD (5), pedreiro de alvenaria (10), professor de informática (5), reparador de aparelhos eletrodomésticos (1), representante comercial autônomo (1), soldador de arco elétrico (20), supervisor de crédito de cobrança (1), técnico de edificações (1), técnico eletrônico (3), técnico em segurança do trabalho (1) e vitrinista (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (2), ajudante de cozinha (3), almoxarife (1), analista de projetos pleno (1), aplicador de insulfilm (1), assistente comercial (1), assistente de departamento pessoal (1), assistente de editor gráfico (1), assistente de marketing (1), auxiliar de e-commerce (1), auxiliar de expedição (1), auxiliar de farmácia (1), auxiliar de lanternagem (1), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar mecânico (1), avaliador de veículos (1), borracheiro (1), camareira (3), camareira de hotel (1), captador de cadastro (1), comprador (1), confeiteiro (1), consultor de vendas júnior (3), copeiro (1), costureira (2), eletricista de carretas (1), encarregado operacional (1), enfermeiro (6), estágio atendimento ao cliente (23), estágio de administração (6), estágio de audiovisual (1), estágio de ciências contábeis (1), estágio de ciências contábeis (2), estágio de direito (2), estágio de educação física (2), estágio de enfermagem (1), estágio de ensino médio (16), estágio de mídias sociais (1), estágio de pedagogia (16), estágio programador web e infraestrutura (9), estágio superior comércio de informática (1), estoquista (1), faturista (5), fiscal de controle patrimonial (1), fiscal de prevenção e perdas (2), funileiro (1), instalador de redes de proteção (1), instalador de som e acessórios (1), instalador de tv a cabo, internet e telefone (15), lavador (1), marceneiro (1), marketing digital (8), mecânico de veículos pesados (1), mecânico diesel (1), mecânico veicular (2), médico auditor (1), montador (1), motorista carreteiro (15), motorista de entrega (1), motorista de ônibus (13), movimentador de mercadorias (3), nutricionista (1), oficial polivalente (3), operador de empilhadeira (1), operador de ponte rolante (1), operador de telemarketing ativo (21), orçamentista de carretas (1), padeiro (1), pedreiro reboco externo- jaú (2), pizzaiolo (1), plotador de veículos (1), recepcionista (1), recepcionista bilíngue (1), representante de atendimento (40), salgadeira (1), secretária de clínica (5), serralheiro (1), supervisor de recurso de glosas (1), técnico de enfermagem (17), técnico mecânico (1), terapeuta ocupacional (1), vendedor (1), vendedor externo (3), vendedor interno de peças de moto (1) e zelador (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de cozinha (5), assistente administrativo (1), atendente (5), auxiliar de logística (2), auxiliar (2), auxiliar administrativo (2), auxiliar de armazém (1), auxiliar de cozinha (2), auxiliar de estoque (1), auxiliar de produção (4), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de transportes (1), auxiliar operacional (5), contínuo (15), empacotador (1), lanterneiro (1), motorista (1), operador de máquina de sorvete (1), operador de telemarketing (1), operador de telemarketing ativo (20), promotor de vendas (2), representante de atendimento (45), técnico de enfermagem do trabalho (1), técnico financeiro (1) e vendedor externo (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Ajudante de pintor (1), auxiliar de estoque (2), auxiliar de limpeza (1), consultor de vendas (30), controlador de pragas (1), cozinheiro geral (1), costureira em geral (2), eletricista de instalações de veículos automotores (1), empregado doméstico (1), mecânico de empilhadeira (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de automóveis e caminhões (1), montador (1), montador de esquadrias (1), montador de automóveis (1), motorista carreteiro (2), nutricionista (1), pintor de automóveis (1), pintor de obras (20), serralheiro (10), técnico de edificações (1) e vendedor - no comércio de mercadorias (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Assistente administrativo (1), embalador, a mão (10) e ceramista (5).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Auxiliar de cozinha PCD (1), comunicador de mídias audiovisuais - estágio (1), montador de aparelhos eletrônicos (2), operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1) e analista de desenvolvimento de sistemas (3).