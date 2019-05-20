De pizzaiolo a nutricionista: abertas quase 800 vagas de emprego

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: públicas/arquivo

Tosador, auxiliar administrativo, pizzaiolo, nutricionista e costureira. Essas são apenas algumas oportunidades de

abertas hoje. A semana começa com 786 vagas disponíveis em todo o Espírito Santo.

Há chances para candidatos de todos os níveis de escolaridade, sendo que a maior parte delas é para profissionais que tenham o nível superior. Os interessados devem procurar uma das unidades , sem esquecer de levar os documentos pessoais.

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 270 vagas nas nove unidades da rede. A maior oferta está em São Mateus, com 71 chances, seguida por Colatina, com 46.

Na Agência do Trabalhador de Cariacica, a oferta é de 335 vagas, sendo 114 para pessoas com deficiência. Os destaques são para as vagas de representante de atendimento (40), consultor de vendas (15), instalador de TV a cabo (15), motorista de ônibus (15).

Já o Sine da Serra oferece 167 vagas de emprego, das quais 13 são para PCDs. Há ainda 14 vagas na Agência do Trabalhador de Vitória.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (1), ajudante de cozinha (1), almoxarife (1), aplicador de insulfilm (1), artífice de manutenção predial (1), assistente comercial (1), assistente de departamento pessoal (1), assistente de marketing (1), auxiliar de cabeleireira - colorista (1), auxiliar de cobrança (1), auxiliar de expedição (1), auxiliar de farmácia (1), auxiliar de lanternagem (1), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de serviços gerais (1), avaliador de veículos (1), balanceiro (1), balconista de farmácia (1), camareira (3), camareira de hotel (1), confeiteiro (1), consultor de vendas (15), consultor de vendas júnior (3), copeiro (1), costureira (2), eletricista de carretas (1), encarregado operacional (1), enfermeiro (1), estágio de ensino médio (7), estágio de técnico em administração (1), estágio superior comércio de informática (1), estágio superior de administração (2), estoquista (1), farmacêutico (1), fiscal de controle patrimonial (1), fiscal de prevenção e perdas (2), funileiro (1), instalador de redes de proteção (1), instalador de som e acessórios (1), instalador de tv a cabo, internet e telefone (15), lavador (1), marceneiro (1), mecânico de veículos pesados (1), mecânico a diesel (1), mecânico veicular (2), montador de estruturas e carretas (1), motorista carreteiro (15), motorista de entrega (1), motorista de ônibus (15), nutricionista (1), operador de empilhadeira (1), operador de ponte rolante (1), operador de produção (2), operador de telemarketing (1), operador de telemarketing ativo (30), orçamentista de carretas (1), padeiro (1), pedreiro reboco externo - jaú (2), pintor de carreta (1), pizzaiolo (1), plotador de veículos (1), recepcionista (1), recepcionista bilíngue (1), representante de atendimento (40), salgadeira (1), serralheiro (1), supervisor de manutenção (1), técnico de enfermagem (2), terapeuta ocupacional (1), tosador (1), vendedor (4), vendedor de veículos (1), vendedor externo (3), e vendedor interno de peças de moto (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar (2), auxiliar administrativo (2), auxiliar de armazém (1), auxiliar de cozinha (2), auxiliar de estoque (1), auxiliar de produção (4), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de transportes (1), auxiliar operacional (5), auxiliar de serviços administrativos (20), empacotador (1), motorista (1), operador de estoque (1), operador de telemarketing (1), operador de telemarketing ativo (20), promotor de vendas (2), representante de atendimento (45), técnico de enfermagem do trabalho (1), técnico financeiro (1) e vendedor externo (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Ajudante de açougueiro (1), auxiliar administrativo (2), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar de limpeza (5), ajudante de cozinha (5), ajudante de pintor (1), auxiliar de manutenção predial (1), consultor de vendas (30), controlador de pragas (1), eletricista de instalações de veículos automotores (1), encarregado de padaria (1), gesseiro (1), mecânico de empilhadeira (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de automóveis e caminhões (1), montador capotas automotivas (1), montador de esquadrias (1), motorista de caminhão truck (1), motorista de automóveis (5), pintor de automóveis (1), pedreiro de acabamento (5), promotor de vendas (20), serralheiro (10), porteiro (10), vendedor (6) e vendedor porta porta (40).

Vagas para pessoas com deficiência: Assistente administrativo (1), auxiliar de linha de produção (4), ceramista (5) e zelador (2).

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Auxiliar de cozinha (1), atendente de farmácia (2), vendedor externo (3), garçom (2) e pintor industrial (1).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Analista contábil (1), analista fiscal (1), chefe de cozinha (1), cozinheiro (2), eletricista de ônibus (1), montador de estruturas metálicas (10), mecânico manutenção (6), ajudante PCD (2), assistente administrativo PCD (2), almoxarife PCD (2) e técnico em segurança no trabalho PCD (2).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: auxiliar de produção PCD (1), cozinheiro (1), costureiro (1), empregada doméstica (2), garçom (1), motorista de automóveis (1), operador de empilhadeira (1), pizzaiolo (1), recepcionista (1), salgadeiro (1) e vendedor pracista (2).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Assistente de marketing (1), estofador de veículos (1), motorista de caminhão-munck (2), padeiro confeiteiro (1) e técnico em secretariado (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de carga e descarga PCD (1), auxiliar de eletrotécnico (1), costureira (1), gari PCD (3), instalado de sistemas eletrônicos de segurança (1), motorista carreteiro (3), operador de empilhadeira (1), pedreiro de acabamento (10) e técnico em segurança no trabalho (2).

SINE DE COLATINA

Vagas: Auxiliar de compras (1), auxiliar administrativo (1), ajudante de via permanente (10), auxiliar de manutenção predial (1), ajudante de obras rodovia (2), auxiliar de estoque baunilha (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção PCD (2), atendente de lanchonete (1), assistente administrativo (2), camareira PCD (1), consultor de vendas (1), cozinheira (1), encarregado de produção em padaria (1), garçom (1), instrutor de trânsito (1), motorista de micro onibus (2), motorista de caminhão munck (1), operador de máquinas pesadas (1), representante comercial (1), servente de obras baunilha PCD (2), supervisor comercial de padaria (1), supervisor de vendas comercial (1), técnico de segurança no trabalho (2), vendedora comércio varejista (2) e vendedor para comercio atacadista de bebida (1).

SINE DE LINHARES

Vagas: Ajudante de obras (1), atendente (1), analista de qualidade (1), auxiliar de estoque exclusivo (1) bitolador (1), conferente (1), chefe de cozinha (2), operador de transpaleteira (1), operador de empilhadeira PCD (1), motorista (1), pintor hidrojatista (2), supervisor de produção (1), técnico em manutenção de impressoras (1), técnico em refrigeração (1), técnico em segurança do trabalho (3), vendedor de bicicletas (1) e vendedor externo (5).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Estampador (1), fonoaudiólogo (5), mecânico automotivo (1), técnico em refrigeração (1), técnico em alimentos (1), técnico em informática (1), operador de caixa (1), garçom (1), churrasqueiro (2), auxiliar administrativo PCD (3), vigia PCD (2), conferente PCD (3), servente na construção de vias permanente PCD (3), balanceiro PCD (1), operador de empilhadeira PCD (1), empregada doméstica (1), técnico em manutenção/ mecânico de máquinas de produção de suplementos (1), motorista (1), pedreiro (4) e carpinteiro (6).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Auxiliar de cozinha (7), auxiliar de obras (6), assistente de serviços gerais (1), auxiliar de departamento de pessoal (1), auxiliar de logística (1), barman (1), caseiro (1), cabeleireiro (1), cuidador de idoso (1), encarregado de estoque (1), eletricista automotivo (1), garçom (8), gerente comercial (1), líder de produção (1), manicure unha em gel (1), mecânico automotivo (1), mecânico de motores a diesel (1), nutricionista (1), operador de escavadeira (2), operador de motoniveladora (1), operador de rolo (4), motorista (1), motorista de caminhão basculante (3), motorista de ônibus (1), montador de vidro (1), professor de alemão (1), professor de espanhol (1), professor de francês (1), professor de inglês (1), recepcionista (7), servente de obras PCD (1), técnico de enfermagem (1), trabalhador rural (1), vendedor externo (1) e vendedor ambulante (5).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA