De motoboy a farmacêutico: mais de 820 vagas de emprego no Estado

Oportunidades para quem quer emprego com carteira assinada Crédito: Reprodução internet

Boa notícia para quem quer trabalhar com carteira assinada. A semana começa com 823 vagas de emprego para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agência do Sine estadual, ligadas ao governo Estadual, a oferta é de 166 vagas. São nove agências, sendo que a de São Mateus permanece fechado. Há oportunidades para motoboy, serralheiro, garçom, tosador, entre outras.

As agências de emprego ligadas à prefeituras também começam a semana com muitas chances.

Em Cariacica, são 329 vagas, das quais 108 reservadas para pessoas com deficiência. Também há oportunidades de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior. A unidade funciona das 8 às 16 horas.

São vagas para consultor de vendas (15), representante de atendimento (40), instalador de TV à cabo, internet e telefone (15), motorista carreteiro (15), motorista de ônibus (15), operador de telemarketing ativo (30), entre outras.

No Sine da Serra, são 280 vagas. A maior oferta de cargos é para atendente de telemarketing, com 80 oportunidades. A função de eletricista de manutenção industrial tem 20 vagas, enquanto que representante comercial autônomo, 32.

A Agência do Trabalhar de Vitória abre a semana com 48 vagas, sendo que 40 para atendente de telemarketing PCD.

CONFIRA AS VAGAS

Sine de Anchieta

Vagas: Auxiliar de limpeza (1), auxiliar de cozinha (1), cozinheiro (1), madeireiro (5), atendente balconista (2), auxiliar administrativo (2), auxiliar de topografia (1), vendedor externo (3), motorista de micro-ônibus (1), operador de rolo (3), ajudante de pavimentação (1).

Sine de Aracruz

Vagas: Churrasqueiro (1) e enfermeiro (1).

Sine de Barra de São Francisco

Vagas: Auxiliar de produção (1), auxiliar de produção pcd (1), cozinheira (1), empregada doméstica (1), engenheiro civil (1), garçom (2), operador de empilhadeira (1), operador de pá carregadeira (1), pizzaiolo (1), recepcionista (1) e salgadeiro (1).

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Vagas: Ajudante de cozinha (1), motorista de caminhão de munck (2), padeiro confeiteiro (1), representante comercial (4), técnico em segurança do trabalho (1) e vendedor interno (1).

Sine Cariacica

Vagas: Ajudante de cozinha PCD (4), auxiliar de limpeza PCD (5), copeiro de hospital PCD (2), eletricista PCD (1), telefonista PCD (4) e vendedor de plano de saúde (2).

Sine Colatina

Vagas: Auxiliar de compras (1), supervisor de produção (1), supervisor de loja (1), motorista para van/ furgão (1), motorista CNH D (1), vigia diurno PCD (1), servente PCD (2), motorista de micro ônibus/ van (2), motorista de caminhão munck (1), técnico de segurança no trabalho (1), auxiliar administrativo (1), ajudante de via permanente (10), operador de máquinas pesadas (1), balconista (1), ajudante de obras rodovia (1), encarregado de estoque (1), auxiliar de estoque (1), técnico em segurança no trabalho (1), instrutor de trânsito (1), auxiliar de cozinha (1) e auxiliar de estoque baunilha (1).

Sine de Linhares

Vagas: Ajudante de obras (3), auxiliar comercial (1), analista da qualidade (1), auxiliar de campo (1) e auxiliar de serviços gerais PCD (1), bitolador (1), conferente de expedição (1), cozinheiro (1), chefe de cozinha (2), distribuidor de vendas (10), fisioterapeuta (3), impressor- flexográfico (1), lavador de veículos (1), mecânico de bicicleta (1), nutricionista (1), operador de empilhadeira (1), operador de empilhadeira PCD (1), Operador de furadeira (1), padeiro (1), rasteleiro (1), serrador (1), técnico em instalação de alarme (1), técnico em segurança do trabalho (3), tosador (1) e vendedor externo (4).

Sine de Nova Venécia

Vagas: Estampador (1), fonoaudiólogo (5), mecânico automotivo (1), técnico em refrigeração (1), técnico em alimentos (1), técnico em informática (1), operador de caixa (1), garçom (1), churrasqueiro (2), vigia PCD (2), auxiliar de administrativo PCD (3), conferente PCD (3), servente PCD (1), balanceiro PCD (1), operador de empilhadeira PCD (1), empregada doméstica (1) e motoboy (1).

Sine da Serra

Vagas: Ajudante de carga e descarga (1), auxiliar de logística - estágio (2), assistente de logística (2), assistente de vendas (1), atendente de telemarketing (80), borracheiro (1), cozinheiro (1), costureira de máquina reta (5), eletricista de instalações (8), eletricista de manutenção industrial (20), lanterneiro de automóveis (1), mecânico de empilhadeira (1), mecânico de motor a diesel (2), motorista de empilhadeira (2), operador de empilhadeira (6), operador de máquina corte e dobra (1), representante comercial autônomo (30), representante comercial autônomo (2), supervisor de logística (1), técnico de refrigeração (1), técnico de enfermagem (4), vendedor porta porta (1), vendedor porta porta (40) e vendedor de serviços (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de limpeza (7), atendente de telemarketing (40), atendente de loja (1), ceramista (5), operador de caixa (1), zelador (2) e serventes de obras (10).

Agência do Trabalhar de Vitória

Vagas: Atendente de telemarketing (40), vendedor de plano de saúde (1), vigilante PCD (1), representante técnico de vendas (2), instalador de sistemas eletrônicos de segurança (1), auxiliar de cobrança (1) e Colocador de cartazes (2).

Agência do Trabalhar de Cariacica

Vagas: Açougueiro (1), ajudante de cozinha (1), ajudante de mecânico (1), almoxarife (1), aplicador de insulfilm (1), arte finalista (1), artífice de manutenção predial (1), assistente administrativo (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de cabelereira-colorista (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de expedição (1), auxiliar de lanternagem (1), auxiliar de manutenção predial (1), avaliador de veículos (1), balanceiro (1), balconista de farmácia (1), camareira (5), camareira de hotel (1), confeiteiro (1), consultor de vendas (15), consultor de vendas júnior (3), costureira (2), cozinheira (2), eletricista de carretas (1), encarregado operacional (1), enfermeiro (1), enfermeiro-cme (1), engenheiro de produção (1), estágio de ensino médio (7), estágio de técnico em administração (1), estágio superior em administração, contábeis, marketing ou ti (1), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), fiscal de loja-segurança (1), fiscal de prevenção e perdas (2), instalador de redes de proteção (1), instalador de som e acessórios (1), instalador de TV a cabo, internet e telefone (15), jovem aprendiz (2), mecânico de carreta (1), mecânico de veículos pesados (1), mecânico veicular (2), montador de estruturas de carretas (1), motorista carreteiro (15), motorista de entrega (1), motorista de ônibus (15), nutricionista (1), operador de empilhadeira (1), operador de maquina - pá carregadeira (1), operador de telemarketing (1), operador de telemarketing ativo (30), padeiro (1), pintor de carreta (1), pizzaiolo (1), plotador de veículos (1), recepcionista bilingue (1), repositor (1), representante de atendimento (40), salgadeira (1), serralheiro (2), supervisor de manutenção (1), técnico de enfermagem (2), técnico de segurança do trabalho (1), técnico em edificações (1), terapeuta ocupacional (1), tosador (1), vendedor (4), vendedor de veículos (1), vendedor externo (3), vendedor interno de peças de moto (1) e zelador (1).