De jardineiro a professor: semana começa com 799 vagas de emprego

Oportunidades para quem busca emprego com carteira assinada Crédito: Divulgação

A semana é mais curta, mas é grande o número de oportunidades disponíveis nas agências de emprego é grande. A oferta é de 799 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Há chances para cargos como jardineiro, vendedor e cozinheiro.

Os interessados precisam procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As vagas são atualizadas diariamente e podem se retiradas do sistema sem aviso prévio. Há chances para profissionais com ou sem experiência.

As agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, começam a semana com 270 vagas. Em Aracruz, são 49 chances, enquanto que em Nova Venécia a oferta é de 47 oportunidades. Há vagas ainda nas unidades de Anchieta (19), Barra de São Francisco (17), Cachoeiro de Itapemirim (14), Cariacica (8), Colatina (46), Linhares (32) e São Mateus (38).

A Agência do Trabalhador de Cariacica inicia a semana com 215 vagas de emprego, sendo que 42 são destinadas à Portadores de Necessidades Especiais (PNE). As oportunidades estão distribuídas em todos os níveis de ensino.

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO





SINE ANCHIETA

Vagas: Caseira (1), colorista (2), cabeleireira (3), design de sobrancelha (1), depiladora (1), especialista unhas (1), especialista corte masculino e feminino (1), manicure (3), médico clínico geral (1), mecânico de manutenção de aparelhos de climatização e refrigeração (1), professor de spinner (1), professor funcional (1), técnico mecânico (1) e técnico segurança do trabalho (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: Eletricista de elevador (1), projetista de instrumentação (1), artífice (5), jardineiro (5), técnico em enfermagem socorrista (3), vendedor (2), soldador tig e eletrodo (30), acabador de mármore e granito (1) e farmacêutico (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Agente funerário (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar fiscal (1), auxiliar de produção pcd (1), cozinheira (1), empregada doméstica (1), garçom (1), motorista (1), operador de caixa (1), padeiro (1), recepcionista (1), técnico em manutenção de equipamento de informática (1), salgadeiro (1), técnico em segurança no trabalho (1), tecnólogo em gestão ambiental (1), torneiro mecânico (1) e vendedor pracista (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Assistente de marketing (1), cozinheiro (1), rebobinador (1), estofador de veículos (1), padeiro (1), serralheiro de alumínio (8) e supervisor de vendas (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Motorista carreteiro (3), recreador (1), técnico de refrigeração (3) e vendedor orçamentista (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Agricultor pecuarista (1), analista de mercado pesquisador (1), assistente técnico garantia de qualidade (1), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de lavanderia (5), auxiliar de produção pcd (2), babá (1), cozinheira (1), encarregado de lavanderia (1), instrutor de trânsito (1), lavador de roupas industrial (5), motorista de caminhão transporte de medicamentos (1), operador de centrifuga industrial em lavanderia (5), promotor de vendas mármores e granitos (1), representante comercial (2), técnico em edificações (3), vendedor comércio atacadista (2), vendedor externo (11) e vendedor de cursos preparatórios (1).

SINE LINHARES

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), açougueiro (1), ajudante de serrador de mármore e granito (1), ajudante de acabador de mármore e granito (1), auxiliar de eletricista pcd (1), auxiliar financeiro (1), borracheiro (1), cozinheira (2), eletricista automotivo (2), fiscal de campo (5), mecânico de mercedes (1), nivelador (1), ouvidor geral (1), operador de furadeira (1), operador de retroescavadeira (1), padeiro (1), pintor hidrojatista (2), professor de inglês (1), soldador (2), serrador de mármore e granito (1), técnico em manutenção de impressoras (1), trabalhador rural (1), vendedor interno (1) e vendedor externo (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Estampador (1), fonoaudiólogo (5), trabalhador rural (1), analista financeiro (1), técnico em alimentos (1), vendedor externo (10), auxiliar de mecânico (1), garçom (2), churrasqueiro (1), auxiliar administrativo pcd (2), conferente pcd (1), atendente (2), balanceiro pcd (1), operador de empilhadeira pcd (1), açougueiro (1), empregada doméstica (1), técnico em manutenção/ mecânico de máquinas de produção de suplementos (1), pedreiro (4), carpinteiro (6), cozinheira (3) e salgadeira (1).

SINE SÃO MATEUS/ES

Vagas: Auxiliar de cabeleireiro (1), auxiliar de laboratório (1), auxiliar de padeiro (1), barman (1), caseiro (1), cabeleireiro (1), consultor de vendas (1), churrasqueiro (1), eletricista automotivo (1), garçom (1), manicure unha em gel (1), mecânico automotivo (1), mecânico de motores a diesel (1), nutricionista (2), professor de italiano (1), promotor de vendas (1), técnico de enfermagem (5), vendedor interno (1), vendedor pracista (10) e vendedor ambulante (5).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de obras (10), açougueiro (1), ajudante de cozinha (1), analista de compras (1), aplicador de insulfilm (1), assistente administrativo (2), assistente comercial (1), assistente de credenciamento (1), assistente de manutenção (1), assistente de marketing (1), assistente departamento de pessoal (1), assistente setor pessoal/ departamento pessoal (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de farmácia (5), auxiliar de lanternagem (1), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar em gestão de pessoas (1), avaliador de veículos (1), borracheiro (1), calceteiro (2), captador de cadastro (1), chapeiro (1), comprador (1), conferente de carga e descarga (2), contador (1), copeiro (5), enfermeiro (4), estágio atendimento ao cliente/ telemarketing (9), estágio de administração (4), estágio de ciências contábeis (2), estágio de ciências contábeis (5), estágio de eletrotécnica (1), estágio em administração (3), estágio em departamento de pessoal (6), estágio para auxiliar de vendas (1), estágio técnico de administração (2), faturista (1), faturista (3), fiscal de controle patrimonial (1), fiscal de salão (1), funileiro (1), instalador de som e acessórios (1), lavador (1), marceneiro (1), mecânico automotivo (1), mecânico de máquinas pesadas (1), mecânico de veículos pesados (1), mecânico diesel (1), mecânico diesel (1), mecânico veicular (1), motorista (1), motorista carreteiro (4), motorista de ônibus (5), nutricionista (1), operador de telemarketing (1), padeiro (1), pedreiro (2), pizzaiolo (1), professor de hardware e robótica (1), psicólogo (1), repositor de mercadorias (1), representante de atendimento (30), salgadeira (1), secretária de clínica (5), supervisor de credenciamento (1), técnico de enfermagem (13), vendedor de veículos (1), vendedor externo (3) e vendedor interno (1),

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de loja (8), estoquista (1), consultor de televendas (1), ajudante de carga e descarga (1), ajudante de cozinha (5), atendente (3), auxiliar administrativo (2), auxiliar de armazém (1), auxiliar de estoque (2), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar operacional (4), empacotador (1), fiscal de salão (1), lanterneiro (1), caixa (2), operador de máquina de sorvete (1), operador de telemarketing (1), promotor de vendas (2), técnico de enfermagem do trabalho (1), vendedor externo (1) e zelador (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Auxiliar de laboratorista (1), auxiliar de sondagem - sondador (1), auxiliar de logística (3), auxiliar de confecção (1), analista de desenvolvimento de sistemas (2), avaliador estética (1), apontador de obras (4), consultor de vendas (30), esteticista aplicadora de laser (1), lanterneiro de automóveis (1), laboratorista (1), marceneiro (1), mecânico de manutenção de máquinas (1), motorista de caminhão - basculante (6), motorista carreteiro (2), operador de retro-escavadeira (1), operador de rolo compactador (1), operador de trator de esteira (1), operador de escavadeira (3), operador de trator-exclusive na agropecuária (1), operador de empilhadeira (3), operador de máquina de terraplenagem (5), operador de máquina de terraplenagem (5), operador de guindaste móvel (10), programador de sistemas de informação (3), programador de sistemas de informação desenvolvedor c++ (1), programador de internet (1), representante comercial (2), serralheiro de alumínio (3), técnico mecânico (1), técnico em segurança do trabalho (2), topógrafo (1), torneiro mecânico (1), pizzaiolo (1), promotor de vendas (1), sondador spt (1), vendedor (1), vendedor de serviços (4) e, vendedor externo (14).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar administrativo (1), assistente administrativo (3), conferente de carga e descarga (1) e vendedor de serviços (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Atendente de telemarketing (100), auxiliar de mecânico de autos (1), estoquista (8), estoquista pcd (1), gerente de departamento pessoal (1), instalador de aparelhos telefônicos (14), lanterneiro de automóveis (1), mecânico de auto em geral (1), mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração (1), mecânico de motor a diesel (1), mecânico de refrigeração (1), operador de caixa pcd (1), operador de máquinas fixas, em geral (1), padeiro confeiteiro (1), supervisor de vendas comercial (2), técnico de apoio ao usuário de informática (1), técnico em segurança do trabalho (1) e vendedor de serviços (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA