De cozinheiro a médico: semana começa com 585 vagas de emprego

Agência do Trabalho de Cariacica estão com 200 vagas de emprego Crédito: Bernardo Coutinho

A semana começa com 585 vagas nas agência de emprego de todo o Espírito Santo . Há chances para cozinheiro, cabeleireiro, vendedor, médico auditor, mecânico automotivo, operador de telemarketing, técnico em enfermagem, entre outras profissões.

De acordo com as unidades, as chances são para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Os interessados devem ir até uma unidade, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e que podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agências do

Estadual, ligadas ao governo Estado, são 289 vagas, sendo 72 disponíveis na unidade de São Mateus. Há ainda 53 chances em Nova Venécia e outras 43 no Sine de Aracruz.

A Agência do Trabalhador de Cariacica começa a semana com 200 vagas, das quais 56 para pessoas com deficiência. São oportunidades para confeiteiro, comprador, estoquista, entre outras. Além das vagas de emprego, é possível se inscrever para estágio, curso de qualificação e menor aprendiz.

O Sine da Serra abre nesta segunda-feira com 96 vagas de emprego. Algumas oportunidades são para cargos de auxiliar de logística, auxiliar de almoxarifado, consultor de vendas, cozinheiro, pintor de obras, entre outras.

CONFIRA AS VAGAS

Sine de Anchieta

Vagas: Colorista (2), cabeleireiro (3), design de sobrancelha (1), depiladora (1), especialista unhas - gel- acrílico e fibra (1), especialista corte masculino e feminino (1), recepcionista (1), manicure (3), motorista de munck (1), médico clínico geral (1), mecânico de manutenção de aparelhos de climatização e refrigeração (1), motoboy (1), orientador comercial (3), operador de telemarketing (2) e técnico mecânico (1).

Sine de Aracruz

Vagas: Confeiteiro (1), encanador de fabricação (40), padeiro confeiteiro (1) e mecânico de maquinas e caminhões (1).

Sine de Barra de São Francisco

Vagas: Auxiliar de cozinha (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de produção PCD (1), cozinheira (1), costureiro (2), empregada doméstica (1), garçom (1), motorista (1), recepcionista (1), salgadeiro (1), serralheiro (1), tecnólogo em gestão ambiental (1) e vendedor pracista (2).

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Vagas: Assistente de marketing (1), rebobinador (1), estofador de veículos (1), padeiro (1) e vendedor externo (5).

Sine de Cariacica

Vagas: Costureira de máquina overloque (1), técnico de análise química (1), técnico de refrigeração (3) e vendedor orçamentista (1).

Sine de Colatina

Vagas: Agricultor pecuarista (1), analista de mercado pesquisador (1), auxiliar de manutenção predial (1), ajudante de obras (3), assistente de contabilidade (1), auxiliar de produção PCD (2), babá (1), consultor de vendas (1), cozinheira (2), empregada doméstica (1), estagiário auxiliar administrativo (1), garçom (1), instrutor de trânsito (1), promotor de vendas (1), representante comercial (1), soldador (2), supervisor de vendas comercial (1), técnico em segurança no trabalho (1), vendedor comercio atacadista (2), vendedor externo (10) e vendedor de cursos preparatórios (1).

Sine de Linhares

Vagas: Atendente (1), auxiliar de eletricista PCD (1), borracheiro (1), ferramenteiro PCD (1), fiscal de campo (5), impressor - flexográfico/ operador de cartonagem (1), mecânico industrial (1), mecânico de mercedes (1), motorista agrícola (4), motorista AB (1), ouvidor geral (1), operador de retroescavadeira (1), operador de transpaleteira (1), pintor hidrojatista (2), professor de inglês (1), supervisor alpinista nível n°03 (2), supervisor de produção (1), técnico em manutenção de impressoras (1), técnico em refrigeração (1), torneiro mecânico (1), vendedor interno (1) e vendedor externo (2).

Sine de Nova Venécia

Vagas: Estampador (1), fonoaudiólogo (5), mecânico automotivo (1), técnico em refrigeração (1), técnico em alimentos (1), técnico em informática (1), auxiliar de mecânico (1), garçom (1), churrasqueiro (2), auxiliar administrativo PCD (3), vigia PCD (2), conferente PCD (3), servente na construção de vias permanente PCD (3), balanceiro (1), operador de empilhadeira (1), açougueiro (1), empregada doméstica (1), técnico em manutenção/ mecânico de máquinas de produção de supl. (1), pedreiro (4), carpinteiro (6), vendedor externo (10), cozinheira (2) e vendedor interno (1).

Sine de São Mateus

Vagas: Auxiliar de cozinha (8), auxiliar de serviços gerais (7), atendente de balcão (2), barman (1), caseiro (1), cabeleireiro (1), cozinheiro (1), cozinheiro industrial (1), eletricista automotivo (1), garçom (8), manicure unha em gel (1), mecânico automotivo (2), mecânico de motores a diesel (1), nutricionista (2), operador de motoniveladora PCD (1), operador de rolo PCD (4), operador de maquina (1), recepcionista (7), técnico de instalação de tv e internet (2), técnico de enfermagem (1), trabalhador rural (1), vendedor interno (3), vendedor pracista (10) e vendedor ambulante (5).

Agência do Trabalhador de Cariacica

Vagas: Açougueiro (1), ajudante de cozinha (1), ajudante de padaria (1), almoxarife (1), analista de compras (1), analista de projetos pleno (1), analista de ti (1), aplicador de insulfilm (1), assistente comercial (2), assistente de credenciamento (1), assistente de editor gráfico (1), assistente de marketing (2), assistente setor pessoal/ departamento pessoal (1), auxiliar de e-commerce (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de expedição (1), auxiliar de lanternagem (1), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de mecânico (1), avaliador de veículos (1), borracheiro (2), captador de cadastro (1), comprador (1), confeiteiro (1), copeiro (1), eletricista predial (1), encarregado operacional (1), enfermeiro (4), estágio atendimento ao cliente/ telemarketing (19), estágio de administração (6), estágio de audiovisual (1), estágio de ciências contábeis (1), estágio de ciências contábeis (2), estágio de pedagogia (4), estágio marketing digital (2), estágio programador web e infraestrutura (6), estoquista (1), faturista (3), fiscal de controle patrimonial (1), funileiro (1), instalador de redes de proteção (1), instalador de som e acessórios (1), lavador (1), marceneiro (1), mecânico de veículos pesados (1), mecânico diesel (1), mecânico veicular (1), médico auditor (1), menor aprendiz (4), motorista de ônibus (10), nutricionista (1), oficial polivalente (2), operador de telemarketing (1), orçamentista de carretas (1), padeiro (1), pizzaiolo (1), professor de hardware e robótica (1), salgadeira (1), secretária de clínica (3), serralheiro (1), servente de limpeza (5), supervisor de credenciamento (1), técnico de enfermagem (14), vendedor (3), vendedor de veículos (1), vendedor externo (4) e vendedor interno de peças de moto (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de carga e descarga (1), ajudante de cozinha (5), assistente administrativo (1), atendente (5), auxiliar logística (2), auxiliar (2), auxiliar administrativo (2), auxiliar de armazém (1), auxiliar de cozinha (2), auxiliar de estoque (2), auxiliar de produção (5), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar operacional (5), continuo (10), empacotador (1), fiscal de salão (1), lanterneiro (1), motorista (1), operador de máquina de sorvete (1), operador de telemarketing (1), promotor de vendas (2), técnico de enfermagem do trabalho (1), técnico financeiro (1), vendedor externo (1) e zelador (1).

Sine da Serra

Vagas: Auxiliar de logística (4), auxiliar de almoxarifado (1), auxiliar de contabilidade (2), consultor de vendas (30), costureira de máquinas industriais (1), cozinheiro geral (1), eletricista de instalações (3), gesseiro (1), montador de automóveis (1), pintor de obras (20), representante comercial (2), serralheiro (5), serralheiro de alumínio (3), técnico instrumentista (2), vendedor (1) e vendedor externo (12).