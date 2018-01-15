Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Currículo elaborado é a porta de entrada para o mercado de trabalho
Emprego

Currículo elaborado é a porta de entrada para o mercado de trabalho

Uma boa apresentação das referências profissionais ajuda a conquistar vaga

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 01:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 01:20
Caprichar no currículo pode se tornar uma grande vantagem competitiva Crédito: Divulgação
O primeiro passo para conseguir ser chamado para uma entrevista de emprego é caprichar no currículo. Um documento bem elaborado, além de agregar valor à candidatura, pode se tornar uma grande vantagem competitiva.
De acordo com a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, alguns profissionais sequer chegam a ser chamados para uma entrevista, ainda que tenham competências técnicas e comportamentais surpreendentes.
O motivo é simples: na maior parte das vezes o currículo não expressa para quem o lê o quão atraente e interessante o profissional pode ser. Assim, acabam por perder excelentes oportunidades que poderiam gerar grandes conquistas, destaca.
Ela lembra ainda que, na tentativa de se destacar, alguns profissionais têm ousado e mudado a forma de fazer seu currículo chegar até as mãos do entrevistador ou mesmo, a forma como organizar as informações: vídeos, apresentações de PowerPoint, caixas com objetos que definem o candidato, entre outras alternativas, que surpreendem recrutadores do mercado.
Fica um grande alerta para quem está em busca de uma grande oportunidade. Na ânsia por surpreender, a pessoa pode negligenciar aspectos importantes que também mandarão recados sobre o perfil. É preciso estar atento aos limites. O principal objetivo de um currículo é vender o candidato e, portanto, deve ter conteúdos que reforcem as qualificações necessárias para ocupar a vaga na empresa. Excesso de informalidades e brincadeiras inoportunas podem passar a imagem de falta de profissionalismo, ressalta.
ALGUMAS DICAS
Invista no currículo
Funções básicas do currículo:
Gerar entrevistas  despertar o interesse do entrevistador em conhecer o candidato pessoalmente  e
servir de guia para o entrevistador  portanto as informações devem ser organizadas e seguir uma lógica.
Objetivos do currículo:
Comunicar claramente o que o candidato quer; mostrar porque merece o cargo que está pretendendo; salientar de que forma contribuiu em todos os empregos anteriores; destacar que é organizado, ambicioso, e que possui um objetivo definido; conter frases curtas de fácil leitura e interpretação; citações sobre números relevantes de seu histórico profissional (conquistas); exibir informações positivas e aspectos relevantes.
O que levar na entrevista
Portfólio e referências
Provas de suas afirmações podem impressionar se houver espaço para apresentá-las durante a entrevista.
Catálogos e contatos
Alguns documentos que podem ser úteis e devem ser apresentados apenas se o entrevistador evidenciar interesse em vê-los são: organograma mostrando seu posicionamento; catálogos e produtos criados por você; matérias de jornais ou revistas; projetos elaborados e executados com sucesso; cartas de referencias e parabenizações; prêmios recebidos (citações e fotos); nomes e telefones de pessoas relevantes em sua carreira para contato.
Fonte: Martha Zouain

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados
Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados