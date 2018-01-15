Currículo elaborado é a porta de entrada para o mercado de trabalho

Caprichar no currículo pode se tornar uma grande vantagem competitiva Crédito: Divulgação

O primeiro passo para conseguir ser chamado para uma entrevista de emprego é caprichar no currículo. Um documento bem elaborado, além de agregar valor à candidatura, pode se tornar uma grande vantagem competitiva.

De acordo com a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, alguns profissionais sequer chegam a ser chamados para uma entrevista, ainda que tenham competências técnicas e comportamentais surpreendentes.

O motivo é simples: na maior parte das vezes o currículo não expressa para quem o lê o quão atraente e interessante o profissional pode ser. Assim, acabam por perder excelentes oportunidades que poderiam gerar grandes conquistas, destaca.

Ela lembra ainda que, na tentativa de se destacar, alguns profissionais têm ousado e mudado a forma de fazer seu currículo chegar até as mãos do entrevistador ou mesmo, a forma como organizar as informações: vídeos, apresentações de PowerPoint, caixas com objetos que definem o candidato, entre outras alternativas, que surpreendem recrutadores do mercado.

Fica um grande alerta para quem está em busca de uma grande oportunidade. Na ânsia por surpreender, a pessoa pode negligenciar aspectos importantes que também mandarão recados sobre o perfil. É preciso estar atento aos limites. O principal objetivo de um currículo é vender o candidato e, portanto, deve ter conteúdos que reforcem as qualificações necessárias para ocupar a vaga na empresa. Excesso de informalidades e brincadeiras inoportunas podem passar a imagem de falta de profissionalismo, ressalta.

ALGUMAS DICAS

Invista no currículo

Funções básicas do currículo:

Gerar entrevistas  despertar o interesse do entrevistador em conhecer o candidato pessoalmente  e

servir de guia para o entrevistador  portanto as informações devem ser organizadas e seguir uma lógica.

Objetivos do currículo:

Comunicar claramente o que o candidato quer; mostrar porque merece o cargo que está pretendendo; salientar de que forma contribuiu em todos os empregos anteriores; destacar que é organizado, ambicioso, e que possui um objetivo definido; conter frases curtas de fácil leitura e interpretação; citações sobre números relevantes de seu histórico profissional (conquistas); exibir informações positivas e aspectos relevantes.

O que levar na entrevista

Portfólio e referências

Provas de suas afirmações podem impressionar se houver espaço para apresentá-las durante a entrevista.

Catálogos e contatos

Alguns documentos que podem ser úteis e devem ser apresentados apenas se o entrevistador evidenciar interesse em vê-los são: organograma mostrando seu posicionamento; catálogos e produtos criados por você; matérias de jornais ou revistas; projetos elaborados e executados com sucesso; cartas de referencias e parabenizações; prêmios recebidos (citações e fotos); nomes e telefones de pessoas relevantes em sua carreira para contato.