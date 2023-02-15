Crea-ES vai abrir concurso com 51 vagas e salários de até R$ 11 mil

Sede do Crea, Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vai abrir concurso público com 51 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 1.793,58 a R$ 11.718,00, além de vales alimentação e refeição de R$ 1.500 e outros benefícios como 80% do plano de saúde nacional da Unimed.

O último processo seletivo foi realizado há quase 20 anos. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. O prazo para se inscrever vai constar no edital, que será lançado nesta quinta-feira (16).

Os postos serão para:

Administradores

Advogados

Analistas de sistemas

Arquitetos

Arquivistas

Contadores

Engenheiros

Jornalistas

Motoristas

Técnicos de serviços operacionais

Tecnólogos

Os aprovados vão trabalhar na sede do Crea-ES, em Vitória, e nas inspetorias da entidade em várias regiões do Estado como Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro, Colatina, Linhares, São Mateus e Aracruz.

O concurso será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) . As provas serão aplicadas no dia 25 de junho de 2023, na Grande Vitória.

Segundo o presidente do Crea-ES, Jorge Silva, os serviços da entidade impactam diretamente diversos públicos, em especial a sociedade capixaba.