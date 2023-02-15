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Após 20 anos

Crea-ES vai abrir concurso com 51 vagas e salários de até R$ 11 mil

Oportunidades serão para administradores, analistas de sistemas, contadores, motoristas, entre outras; provas objetivas serão aplicadas em 25 de junho

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 10:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 fev 2023 às 10:31
CREA
Sede do Crea, Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vai abrir concurso público com 51 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 1.793,58 a R$ 11.718,00, além de vales alimentação e refeição de R$ 1.500 e outros benefícios como 80% do plano de saúde nacional da Unimed.
O último processo seletivo foi realizado há quase 20 anos. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. O prazo para se inscrever vai constar no edital, que será lançado nesta quinta-feira (16).
Os postos serão para:
  • Administradores
  • Advogados
  • Analistas de sistemas
  • Arquitetos
  • Arquivistas
  • Contadores
  • Engenheiros
  • Jornalistas
  • Motoristas
  • Técnicos de serviços operacionais
  • Tecnólogos
Os aprovados vão trabalhar na sede do Crea-ES, em Vitória, e nas inspetorias da entidade em várias regiões do Estado como Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro, Colatina, Linhares, São Mateus e Aracruz.
O concurso será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). As provas serão aplicadas no dia 25 de junho de 2023, na Grande Vitória. 
Segundo o presidente do Crea-ES, Jorge Silva, os serviços da entidade impactam diretamente diversos públicos, em especial a sociedade capixaba.
“O Crea precisa oxigenar, recompor o quadro de servidores. O estado cresceu e se desenvolveu, o número de empresas e profissionais registrados se multiplicou exponencialmente, as demandas sociais também aumentaram na medida em que nos inserimos de maneira efetiva para contribuir nos problemas da população. Agora vamos nos estruturar para atender aos novos desafios”, explica.

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