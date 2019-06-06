Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (6)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Divulgação

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades abertas esta semana. Há chances para vários níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência.

As chances estão sendo oferecidas por diversas empresas e os salários podem chegar a R$ 10 mil médico do trabalho na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

Os interessados devem fazer o cadastro nos sites de cada organização.

AS VAGAS

Findes

Cadastro: no site no site www.sistemafindes.org.br até 7 de junho

Cargos:

Analista de Projetos PL (4)

Auxiliar Administrativo (1 para Cachoeiro de Itapemirim)

Especialista II (Transformação Digital)

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Elétrica (1 vaga para Anchieta)

Instrutor de Educação Profissional Técnica - Mecânica (1 para Linhares)

Médico do Trabalho (1 para Linhares e 1 para Colatina)

TIM

Cadastro: Os interessados devem acessar o site Os interessados devem acessar o site www.vagas.com.br/TIM e se inscrever na vaga de interesse.

Cargos: As oportunidades são para profissional com deficiência para atuar nas vagas de consultor de vendas e de relacionamento, em lojas próprias da operadora espalhadas por todo o país.

Psicoespaço

Currículo: o cadastro deve ser feito no site o cadastro deve ser feito no site www.psicoespaco.com.br

Vagas:

Agente de Vendas Interno

Almoxarife (com Operação de Empilhadeira)

Analista de Desenvolvimento Organizacional

Analista Financeiro Pleno

Analista Financeiro Sênior

Assistente Administrativo, Financeiro e de Gestão de Pessoas

Assistente Comercial

Assistente de Contas a Pagar

Atendente Comercial (Seguro de Automóveis)

Auxiliar Administrativo (DP e Financeiro)

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Costura

Auxiliar de Estoque/Serviços Gerais (Decoração)

Auxiliar de Páscoa

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar de TI

Auxiliar de Vendas Interno (Televendas/Call Center)

Babá

Captador de Imóveis

Comprador (Segmento Metalmecânico)

Consultor Comercial

Consultor de Vendas

Controller

Enfermeiro PCD

Estagiário de Engenharia de Produção

Estilista

Gerente Administrativo

Gestor de Mídias Sociais e E-commerce

Instalador de Mídia

Motorista Carreteiro (Produtos Perigosos)

Pessoas com Deficiência (PCD) -

Profissional para Área de Gestão Comercial

Promotor de Vendas

Radiologista Veterinário (Trainee)

Repositor de Mercadorias

Representante Autônomo

Representante Comercial

Secretária/Assistente Administrativo

Supervisor de Vendas

Técnico em Enfermagem PCD

Vendedor

Vendedor