Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (6)

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades abertas esta semana. Há chances para vários níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência.
As chances estão sendo oferecidas por diversas empresas e os salários podem chegar a R$ 10 mil médico do trabalho na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).
Os interessados devem fazer o cadastro nos sites de cada organização.
AS VAGAS
Findes
Cadastro: no site www.sistemafindes.org.br até 7 de junho
Cargos:
Analista de Projetos PL (4)
Auxiliar Administrativo (1 para Cachoeiro de Itapemirim)
Especialista II (Transformação Digital)
Instrutor de Educação Profissional Técnica - Elétrica (1 vaga para Anchieta)
Instrutor de Educação Profissional Técnica - Mecânica (1 para Linhares)
Médico do Trabalho (1 para Linhares e 1 para Colatina)
TIM
Cadastro: Os interessados devem acessar o site www.vagas.com.br/TIM e se inscrever na vaga de interesse.
Cargos: As oportunidades são para profissional com deficiência para atuar nas vagas de consultor de vendas e de relacionamento, em lojas próprias da operadora espalhadas por todo o país.
Psicoespaço
Currículo: o cadastro deve ser feito no site www.psicoespaco.com.br.
Vagas:
Agente de Vendas Interno
Almoxarife (com Operação de Empilhadeira)
Analista de Desenvolvimento Organizacional
Analista Financeiro Pleno
Analista Financeiro Sênior
Assistente Administrativo, Financeiro e de Gestão de Pessoas
Assistente Comercial
Assistente de Contas a Pagar
Atendente Comercial (Seguro de Automóveis)
Auxiliar Administrativo (DP e Financeiro)
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Costura
Auxiliar de Estoque/Serviços Gerais (Decoração)
Auxiliar de Páscoa
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de TI
Auxiliar de Vendas Interno (Televendas/Call Center)
Babá
Captador de Imóveis
Comprador (Segmento Metalmecânico)
Consultor Comercial
Consultor de Vendas
Controller
Enfermeiro PCD
Estagiário de Engenharia de Produção
Estilista
Gerente Administrativo
Gestor de Mídias Sociais e E-commerce
Instalador de Mídia
Motorista Carreteiro (Produtos Perigosos)
Pessoas com Deficiência (PCD) -
Profissional para Área de Gestão Comercial
Promotor de Vendas
Radiologista Veterinário (Trainee)
Repositor de Mercadorias
Representante Autônomo
Representante Comercial
Secretária/Assistente Administrativo
Supervisor de Vendas
Técnico em Enfermagem PCD
Vendedor
Vendedor
Advogado