Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (6)
Quer emprego?

Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (6)

Oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 16:05

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 jun 2019 às 16:05
Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Divulgação
Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades abertas esta semana. Há chances para vários níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência.
> De cozinheiro a médico: mais de 500 vagas no Sine
As chances estão sendo oferecidas por diversas empresas e os salários podem chegar a R$ 10 mil médico do trabalho na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).
Os interessados devem fazer o cadastro nos sites de cada organização.
AS VAGAS
Findes
Cadastro: no site www.sistemafindes.org.br até 7 de junho
Cargos:
Analista de Projetos PL (4)
Auxiliar Administrativo (1 para Cachoeiro de Itapemirim)
Especialista II (Transformação Digital)
Instrutor de Educação Profissional Técnica - Elétrica (1 vaga para Anchieta)
Instrutor de Educação Profissional Técnica - Mecânica (1 para Linhares)
Médico do Trabalho (1 para Linhares e 1 para Colatina)
TIM
Cadastro: Os interessados devem acessar o site www.vagas.com.br/TIM e se inscrever na vaga de interesse.
Cargos: As oportunidades são para profissional com deficiência para atuar nas vagas de consultor de vendas e de relacionamento, em lojas próprias da operadora espalhadas por todo o país.
Psicoespaço
Currículo: o cadastro deve ser feito no site www.psicoespaco.com.br.
Vagas:
Agente de Vendas Interno
Almoxarife (com Operação de Empilhadeira)
Analista de Desenvolvimento Organizacional
Analista Financeiro Pleno
Analista Financeiro Sênior
Assistente Administrativo, Financeiro e de Gestão de Pessoas
Assistente Comercial
Assistente de Contas a Pagar
Atendente Comercial (Seguro de Automóveis)
Auxiliar Administrativo (DP e Financeiro)
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Costura
Auxiliar de Estoque/Serviços Gerais (Decoração)
Auxiliar de Páscoa
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de TI
Auxiliar de Vendas Interno (Televendas/Call Center)
Babá
Captador de Imóveis
Comprador (Segmento Metalmecânico)
Consultor Comercial
Consultor de Vendas
Controller
Enfermeiro PCD
Estagiário de Engenharia de Produção
Estilista
Gerente Administrativo
Gestor de Mídias Sociais e E-commerce
Instalador de Mídia
Motorista Carreteiro (Produtos Perigosos)
Pessoas com Deficiência (PCD) -
Profissional para Área de Gestão Comercial
Promotor de Vendas
Radiologista Veterinário (Trainee)
Repositor de Mercadorias
Representante Autônomo
Representante Comercial
Secretária/Assistente Administrativo
Supervisor de Vendas
Técnico em Enfermagem PCD
Vendedor
Vendedor
Advogado
> Leia mais sobre concurso e emprego

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça / tribunal
Justiça do ES nega ação da Maranata e libera vídeos sobre facada em Bolsonaro
Veículo foi encontrado adulterado um dia após o furto
Carro furtado é encontrado pelo próprio dono em oficina em Itapemirim
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de Nossa Senhora do Bom Conselho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados