Confira as oportunidades de empregos disponíveis nesta terça (21)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Edson Chagas

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis nesta semana. As vagas são para cargos de diversos níveis de escolaridade.

Os interessados devem fazer o cadastro nos sites das empresas. Só para se ter uma ideia, a Psicoespaço têm mais de 60 cargos disponíveis. Há ainda vagas na Unimed Sul e na Associação dos Funcionários Públicos do Estado.

CONFIRA AS VAGAS

Psicoespaço

Cargos: Agente de vendas interno, almoxarife, analista de desenvolvimento organizacional, analista financeiro pleno, analista financeiro sênior, assistente administrativo, financeiro e de gestão de pessoas, assistente de contas a pagar, atendente comercial, auxiliar administrativo, auxiliar de costura, auxiliar de páscoa, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de ti, auxiliar de vendas interno, babá, captador de imóveis, comprador, consultor comercial, consultor de vendas, estagiário de técnico em segurança do trabalho, estagiário de engenharia de produção, estagiário superior - área ambiental, estilista, gerente de lojas, gestor de mídias sociais e e-commerce, instalador de mídia, motorista carreteiro, enfermeiro PCD, técnico em enfermagem PCD, profissional para área de gestão comercial, promotor de vendas, radiologista veterinário, repositor de mercadorias, representante autônomo, secretária/assistente administrativo, supervisor de vendas, trainee auditoria independente, vendedor e advogado.

Currículo: Os interessados devem cadastrar no site Os interessados devem cadastrar no site www.psicoespaco.com.br

Unimed Sul Capixaba

Cargos: Coordenador de sistemas e analista de desenvolvedor web.

Currículo: Interessados podem fazer o cadastro no site Interessados podem fazer o cadastro no site www.unimedsulcapixaba.com.br

Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo

Cargos: são diversas oportunidades, entre elas e elas para técnicos de enfermagem e enfermeiros.