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Quer emprego?

Confira as oportunidades de empregos disponíveis nesta terça (21)

Tem oportunidades para todos os níveis de escolaridade, em vários setores de atuação
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 mai 2019 às 13:03

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 13:03

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Edson Chagas
Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis nesta semana. As vagas são para cargos de diversos níveis de escolaridade.
De pizzaiolo a nutricionista: abertas quase 800 vagas de emprego
Os interessados devem fazer o cadastro nos sites das empresas. Só para se ter uma ideia, a Psicoespaço têm mais de 60 cargos disponíveis. Há ainda vagas na Unimed Sul e na Associação dos Funcionários Públicos do Estado.
CONFIRA AS VAGAS
Psicoespaço
Cargos: Agente de vendas interno, almoxarife, analista de desenvolvimento organizacional, analista financeiro pleno, analista financeiro sênior, assistente administrativo, financeiro e de gestão de pessoas, assistente de contas a pagar, atendente comercial, auxiliar administrativo, auxiliar de costura, auxiliar de páscoa, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de ti, auxiliar de vendas interno, babá, captador de imóveis, comprador, consultor comercial, consultor de vendas, estagiário de técnico em segurança do trabalho, estagiário de engenharia de produção, estagiário superior - área ambiental, estilista, gerente de lojas, gestor de mídias sociais e e-commerce, instalador de mídia, motorista carreteiro, enfermeiro PCD, técnico em enfermagem PCD, profissional para área de gestão comercial, promotor de vendas, radiologista veterinário, repositor de mercadorias, representante autônomo, secretária/assistente administrativo, supervisor de vendas, trainee auditoria independente, vendedor e advogado.
Currículo: Os interessados devem cadastrar no site www.psicoespaco.com.br.
Unimed Sul Capixaba
Cargos: Coordenador de sistemas e analista de desenvolvedor web.
Currículo: Interessados podem fazer o cadastro no site www.unimedsulcapixaba.com.br.
Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo
Cargos: são diversas oportunidades, entre elas e elas para técnicos de enfermagem e enfermeiros.
Currículo: O cadastro deve ser feito no site www.afpes.com.br.

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