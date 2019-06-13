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Benefício

Concurso: projeto prevê gratuidade para candidatos com deficiência

Iniciativa está em tramitação na Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Publicado em 12 de Junho de 2019 às 21:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jun 2019 às 21:12
Crédito: Arquivo
Projeto de Lei quer conceder gratuidade de inscrições para pessoas com deficiência em concursos públicos realizados pelo governo do Espírito Santo. A iniciativa é do deputado estadual delegado Danilo Bahiense (PSL) e está em tramitação na Assembleia Legislativa.
> Assembleia Legislativa do ES vai abrir concurso até 2020
O parlamentar observou que a presença desses candidatos é minoria nos certames e a legislação não afetaria nem impediria, no aspecto financeiro, a realização dos processos seletivos.
“A medida é importante, porque com a isenção da taxa, certamente aumentará a inclusão social de candidatos com deficiência”, avaliou o deputado.
Bahiense ressaltou que o projeto que concede a isenção de pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos para cargos, empregos ou funções públicas da administração direta e indireta do Estado figurará dentro do que preza a Lei Federal 13.146/2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
Pelo projeto, o candidato terá que comprovar sua situação no momento da inscrição no concurso público. Além disso, a entidade que realizar o certame precisa regulamentar o tratamento que será dado aos documentos comprobatórios para isenção de taxa e os exames necessários.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

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