Concurso do Iema: confira os detalhes do edital com 30 vagas

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). São 30 vagas para cargos de níveis técnico e superior. Os salários são de R$ 3.339 e R$ 6.582, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação. As provas serão aplicadas no dia dia 26 de fevereiro de 2023 na Grande Vitória.
Confira os detalhes do edital
Vagas
30
Distribuição das vagas
Nível técnico
- Técnico de desenvolvimento ambiental
- Salário: R$ 3.339
- Taxa: R$ 65,15
- Carga horária: 40 horas
- Vagas:
- Técnico agrícola (2)
- Técnico ambiental (1)
- Técnico em química (1)
Nível superior
- Agente de desenvolvimento ambiental
- Salário: R$ 6.582,60
- Taxa: R$ 85,15
- Carga horária: 40 horas
- Vagas:
- Assistência social (1)
- Ciências biológicas (1)
- Ciências sociais (1)
- Engenharia agronômica (2)
- Engenharia ambiental (3)
- Engenharia civil (2)
- Engenharia de minas (2)
- Engenharia de produção (1)
- Engenharia florestal (1)
- Engenharia mecânica (2)
- Engenharia metalúrgica (1)
- Engenharia química (2)
- Geologia (2)
- Medicina veterinária (1)
- Oceanografia (2)
- Psicologia (1)
- Zootecnia (1)
Remuneração
De R$ 3.339 para nível técnico e R$ 6.582,60 para nível superior, mais R$ 300 de auxílio alimentação.
Jornada de trabalho
40 horas semanais.
Inscrições
Até as 23h59 do dia 25 de janeiro de 2023, no site do Instituto AOCP.
Taxa
De R$ 65,15 para os técnicos e de R$ 85,15.
Isenção da taxa
Podem pedir isenção do valor o candidato que:
- Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico;
- Se declarar isento de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física;
- Doador de medula óssea;
- For eleitor convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral;
- For doador de sangue
- For pessoa com deficiência.
A solicitação do benefício pode ser feita até as 23h59 do dia 15 de dezembro de 2022, no site da inscrição.
Etapas
- Provas objetivas
- Provas discursivas
- Avaliação de títulos (somente para os cargos de nível superior)
Quando será a prova
O que cai na prova
- Língua Portuguesa
- Noções de Direito Administrativo
- Noções de Direito Constitucional
- Lei Complementar nº46/94
- Noções de Direito Ambiental
- Código de Ética do Servidor Público do ES
- Noções de Informática
- Conhecimento Específicos.
Os candidatos terão que responder 120 questões distribuídas por áreas de conhecimento. O julgamento de cada item da prova objetiva será certo ou errado, sendo atribuído o valor de 1 ponto para cada marcação em acordo com o gabarito oficial.
Para ser aprovado, o candidato deverá obter no mínimo 50% ou mais, do total de pontos na Prova de Conhecimentos Gerais, ou seja, 25 pontos, e 60% ou mais, do total de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos, ou seja, 42 pontos. Além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos do edital.
Prova discursiva
O exame será aplicado no mesmo dia das provas objetivas para todos os cargos. Quem ser inscrever para o cargo de técnico terá que fazer uma redação. Já para os de nível superior, a prova discursiva consistirá em um Estudo de Caso, referente aos Conhecimentos Específicos.
Os candidatos não classificados, ainda que tenham a nota mínima, estarão automaticamente desclassificados no concurso público.
Avaliação de Títulos
A avaliação de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório, será realizada para todos os cargos de nível superior.
Será avaliada em uma escala de 0 a 100,00 pontos, ainda que a soma dos pontos dos títulos e comprovantes apresentados seja superior a este valor.
Validade
Será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
Atribuições dos cargos
- Técnico de Desenvolvimento Ambiental
- Executar atividades de acordo com a área de conhecimento específica e a área de atuação;
- Prestar serviços de suporte técnico e manutenção em produtos e equipamentos;
- Apoiar o atendimento em caso de acidentes ambientais;
- Executar coletas de amostras ambientais;
- Executar análises físicas e químicas de contaminantes orgânicos e inorgânicos;
- Executar ensaios de monitoramento da qualidade do ar, dos recursos hídricos interiores e costeiros, do solo e de outras matrizes ambientais;
- Apoiar a proteção das áreas naturais com potencial turístico do Estado;
- Auxiliar na produção de material de apoio às ações de educação ambiental, na promoção de reuniões e encontros para sensibilização ambiental, na realização de oficinas educativas, reuniões e audiências públicas para discussão de projetos e programas com vistas a implementação da Política de Educação Ambiental;
- Elaborar levantamentos cadastrais de áreas urbanas e rurais;
- Elaborar trabalhos de apoio aos pareceres e relatórios técnicos das diversas unidades do órgão;
- Realizar fiscalização e recepção de visitantes de Unidades de Conservação, com lavratura de autos e aplicação das demais penalidades;
- Realizar fiscalização e licenciamento ambiental visando o controle de emissões atmosféricas, ruídos e vibrações de atividades industriais, indústria metalúrgica, de atividades de pesquisa lavra e beneficiamento de recursos minerais e produtos metalúrgicos; Atuar no controle de resíduos industriais;
- Propor ações de recuperação de áreas degradadas;
- Analisar projetos e estudos ambientais de acordo com a área conhecimento específico; Realizar lavratura de autos e aplicação de demais penalidades;
- Auxiliar na elaboração de laudos e pareceres técnicos sobre projetos, estudos ambientais, planos de emergências e risco ambiental e demais avaliações de impactos ambientais;
- Conduzir veículos desde que habilitado conforme as normas das leis de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades;
- Execução de atividades correlatas, conforme a área de atuação e formação, inclusive nas demais unidades do Iema.
- Agente de Desenvolvimento Ambiental
- Executar atividades relacionadas a estudos e projetos na área ambiental e de recursos hídricos, de acordo com a área de conhecimento específica e a área de atuação dentro da Instituição;
- Atuar nas atividades inerentes a fiscalização e monitoramento de unidades de conservação, recursos naturais e fauna;
- Analisar processos e emitir pareceres técnicos sobre projetos, estudos ambientais, interferências e intervenções relacionadas ao licenciamento ambiental, monitoramento da qualidade ambiental e qualiquantitativa dos recursos hídricos, planejamento e regulação no âmbito dos recursos hídricos, planos de emergências e risco ambiental e demais avaliações de impactos ambientais;
- Elaborar relatórios e estudos necessários ao desenvolvimento das competências do órgão de acordo com a área de conhecimento específica;
- Prestar apoio técnico na preparação de audiências públicas e reuniões técnicas internas e externas e participação nas mesmas;
- Representar o Iema junto aos Conselhos (Estaduais, Regionais, e suas câmaras técnicas), bem como em Fóruns de discussão e audiências públicas com interface com as atribuições dos órgãos;
- Coordenar ações em caso de acidentes ambientais; Realizar o monitoramento de áreas contaminadas;
- Elaborar projetos e termos de referência nos âmbitos ambiental e de recursos hídricos;
- Elaborar e implementar política de educação ambiental, Prestar apoio técnico junto aos conselhos estadual e regionais de meio ambiente e de recursos hídricos e suas câmaras técnicas;
- Fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental e de recursos hídricos, com a aplicação de penalidades cabíveis no caso de constatação de seu descumprimento;
- Conduzir veículos desde que habilitado, conforme as normas das leis de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades;
- Executar tarefas afins, especialmente as editadas no respectivo regulamento de cada profissão, inclusive nas demais unidades do Iema.