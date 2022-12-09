Concurso do Iema: confira os detalhes do edital com 30 vagas

Provas serão aplicadas em fevereiro na Grande Vitória Crédito: Freepik

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). São 30 vagas para cargos de níveis técnico e superior. Os salários são de R$ 3.339 e R$ 6.582, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação. As provas serão aplicadas no dia dia 26 de fevereiro de 2023 na Grande Vitória.

Confira os detalhes do edital

Vagas

30

Distribuição das vagas

Nível técnico

Técnico de desenvolvimento ambiental

Salário: R$ 3.339

Taxa: R$ 65,15

Carga horária: 40 horas

Vagas:

Técnico agrícola (2)

Técnico ambiental (1)

Técnico em química (1)

Nível superior

Agente de desenvolvimento ambiental

Salário: R$ 6.582,60

Taxa: R$ 85,15

Carga horária: 40 horas

Vagas:

Assistência social (1)

Ciências biológicas (1)

Ciências sociais (1)

Engenharia agronômica (2)

Engenharia ambiental (3)

Engenharia civil (2)

Engenharia de minas (2)

Engenharia de produção (1)

Engenharia florestal (1)

Engenharia mecânica (2)

Engenharia metalúrgica (1)

Engenharia química (2)

Geologia (2)

Medicina veterinária (1)

Oceanografia (2)

Psicologia (1)

Zootecnia (1)

Remuneração

De R$ 3.339 para nível técnico e R$ 6.582,60 para nível superior, mais R$ 300 de auxílio alimentação.

Jornada de trabalho

40 horas semanais.

Inscrições

Até as 23h59 do dia 25 de janeiro de 2023, no site do Instituto AOCP.

Taxa

De R$ 65,15 para os técnicos e de R$ 85,15.

Isenção da taxa

Podem pedir isenção do valor o candidato que:

Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico;

Se declarar isento de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física;

Doador de medula óssea;

For eleitor convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral;

For doador de sangue

For pessoa com deficiência.

A solicitação do benefício pode ser feita até as 23h59 do dia 15 de dezembro de 2022, no site da inscrição.

Etapas

Provas objetivas

Provas discursivas

Avaliação de títulos (somente para os cargos de nível superior)

Quando será a prova

Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 26 de fevereiro de 2023 na Grande Vitória. Os testes para os cargos de técnico serão pela manhã, enquanto que para os de nível superior, à tarde.

O que cai na prova

Língua Portuguesa

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Lei Complementar nº46/94

Noções de Direito Ambiental

Código de Ética do Servidor Público do ES

Noções de Informática

Conhecimento Específicos.

Os candidatos terão que responder 120 questões distribuídas por áreas de conhecimento. O julgamento de cada item da prova objetiva será certo ou errado, sendo atribuído o valor de 1 ponto para cada marcação em acordo com o gabarito oficial.

Para ser aprovado, o candidato deverá obter no mínimo 50% ou mais, do total de pontos na Prova de Conhecimentos Gerais, ou seja, 25 pontos, e 60% ou mais, do total de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos, ou seja, 42 pontos. Além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos do edital.

Prova discursiva

O exame será aplicado no mesmo dia das provas objetivas para todos os cargos. Quem ser inscrever para o cargo de técnico terá que fazer uma redação. Já para os de nível superior, a prova discursiva consistirá em um Estudo de Caso, referente aos Conhecimentos Específicos.

Os candidatos não classificados, ainda que tenham a nota mínima, estarão automaticamente desclassificados no concurso público.

Avaliação de Títulos

A avaliação de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório, será realizada para todos os cargos de nível superior.

Será avaliada em uma escala de 0 a 100,00 pontos, ainda que a soma dos pontos dos títulos e comprovantes apresentados seja superior a este valor.

Validade

Será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Atribuições dos cargos

Técnico de Desenvolvimento Ambiental

Executar atividades de acordo com a área de conhecimento específica e a área de atuação;

Prestar serviços de suporte técnico e manutenção em produtos e equipamentos;

Apoiar o atendimento em caso de acidentes ambientais;

Executar coletas de amostras ambientais;

Executar análises físicas e químicas de contaminantes orgânicos e inorgânicos;

Executar ensaios de monitoramento da qualidade do ar, dos recursos hídricos interiores e costeiros, do solo e de outras matrizes ambientais;

Apoiar a proteção das áreas naturais com potencial turístico do Estado;

Auxiliar na produção de material de apoio às ações de educação ambiental, na promoção de reuniões e encontros para sensibilização ambiental, na realização de oficinas educativas, reuniões e audiências públicas para discussão de projetos e programas com vistas a implementação da Política de Educação Ambiental;

Elaborar levantamentos cadastrais de áreas urbanas e rurais;

Elaborar trabalhos de apoio aos pareceres e relatórios técnicos das diversas unidades do órgão;

Realizar fiscalização e recepção de visitantes de Unidades de Conservação, com lavratura de autos e aplicação das demais penalidades;

Realizar fiscalização e licenciamento ambiental visando o controle de emissões atmosféricas, ruídos e vibrações de atividades industriais, indústria metalúrgica, de atividades de pesquisa lavra e beneficiamento de recursos minerais e produtos metalúrgicos; Atuar no controle de resíduos industriais;

Propor ações de recuperação de áreas degradadas;

Analisar projetos e estudos ambientais de acordo com a área conhecimento específico; Realizar lavratura de autos e aplicação de demais penalidades;

Auxiliar na elaboração de laudos e pareceres técnicos sobre projetos, estudos ambientais, planos de emergências e risco ambiental e demais avaliações de impactos ambientais;

Conduzir veículos desde que habilitado conforme as normas das leis de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades;

Execução de atividades correlatas, conforme a área de atuação e formação, inclusive nas demais unidades do Iema.