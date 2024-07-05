Ceasa do ES prorroga inscrições de concurso com 35 vagas

As inscrições para o concursos público das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. (Ceasa) foram prorrogadas até o dia 14 de julho. Inicialmente, o prazo inicial terminaria no último dia 4.
A oferta é de 35 vagas para cargos de níveis médio e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva com 310 chances. A remuneração pode chegar a R$ 8,1 mil.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59, no site do Instituto Access, empresa responsável pelo certame.
Confira mais informações
VAGAS
35 imediatas, mais 310 oportunidades para cadastro de reserva. Do total de oportunidades, 10% são destinadas a pessoas com deficiência; 20% para negros e 5% para indígenas.
CARGOS
- Agente operacional de mercado
- Requisito: Ensino médio
- Carga horária: 36 horas semanais
- Remuneração: R$ 2.579,92
- Vagas: 20 imediatas e 100 para cadastro de reserva
- Auxiliar administrativo
- Requisito: Ensino médio
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 2.572,92
- Vagas: 7 imediatas e 50 para cadastro de reserva
- Motorista
- Requisitos: Ensino médio, idade mínima de 21 anos, CNH categoria “C” ou superior, que não esteja suspensa ou cassada e experiência de, no mínimo, 12 meses
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 2.579,92
- Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva.
- Técnico agrícola
- Requisitos: Ensino médio Técnico em Agricultura e registro no respectivo conselho de classe
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 4.465,25
- Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva
- Técnico em contabilidade
- Requisitos: Ensino médio técnico em contabilidade e registro no respectivo conselho de classe
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 4.465,25
- Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva
- Técnico em estatística
- Requisito: Ensino médio Técnico em Estatística
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 4.465,25
- Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva
- Técnico em Informática
- Requisito: Ensino médio Técnico em Informática
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 4.465,25
- Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva
- Técnico em recursos humanos
- Requisito: Ensino médio Técnico em Recursos Humanos
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 4.465,25
- Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva
- Advogado
- Requisitos: Ensino superior em Direito e registro no respectivo conselho de classe
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 8.186,29
- Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva
- Contador
- Requisitos: Ensino superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo conselho de classe
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 6.289,56
- Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 752,35.
INSCRIÇÕES
Até as 23h59 de 14 de julho de 2024, no site do Instituto Access.
TAXA DE INSCRIÇÃO
- Nível médio: R$ 50
- Nível superior: R$ 80
QUANDO SERÃO AS PROVAS
O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, além de exame discursivo somente para advogados. Os testes serão aplicados no dia 11 de agosto, nas cidades de Cariacica e Vitória.
Os inscritos nos cargos de agente operacional de mercado, técnico agrícola, técnico em contabilidade, técnico em estatística, técnico em informática e técnico de recursos humanos farão as provas pela manhã, das 9 às 12 horas.
Para os demais, os exames ocorrem à tarde, a partir das 14 horas. Entretanto, os candidatos a auxiliar administrativo, motorista e contador devem responder as questões até as 17 horas e os advogados até as 18 horas.
Os portões serão abertos com uma horária de antecedência ao início das provas.
Haverá ainda prova prática para os candidatos ao cargo de motorista. O teste será aplicado em Cariacica, nas datas previstas 28 e 29 de setembro.
Já para as funções de nível superior, terá também avaliação de títulos.
O QUE CAI NA PROVA
Os candidatos terão que responder 50 questões, distribuídas pelas seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa (10)
- Raciocínio Lógico (10)
- Legislação Básica (5)
- Informática Básica (5)
- Conhecimentos Específicos (20)