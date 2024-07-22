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BNDES abre concurso com 900 vagas e salário de R$ 20 mil

Inscrições podem ser feitas no  período de 26 de julho a 19 de agosto de 2024; taxa de participação é de R$ 110. Provas objetiva e discursiva estão marcadas para 13 de outubro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jul 2024 às 11:23

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 11:23

Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Aprovados serão lotados na sede do BNDES, no Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai abrir concurso público com 900 vagas para a carreira de analista, sendo 150 imediatas e 750 para formação de cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 20.900 para carga horária de 35 horas semanais.
O edital de abertura do certame foi publicado nesta segunda-feira (22). Além da remuneração inicial, os profissionais recebem assistência à saúde, assistência educacional e plano de previdência complementar.
Os aprovados serão lotados na sede da instituição, que fica no Rio de Janeiro. Caso haja necessidade, os selecionados também podem atuar nos escritórios em São Paulo (SP), Recife (PE) e Brasília (DF).
As oportunidades são para as seguintes áreas de atuação:
  • Administração (18 imediatas e 90 para cadastro reserva);
  • Análise de sistemas/cibersegurança (3 imediatas e 15 para cadastro reserva);
  • Análise de sistemas/desenvolvimento (8 imediatas e 40 para cadastro reserva);
  • Análise de sistemas/suporte (9 imediatas e 45 para cadastro reserva);
  • Arquitetura e urbanismo (2 imediatas e 10 para cadastro reserva);
  • Arquivologia digital (1 imediata e 5 para cadastro reserva);
  • Ciências contábeis (18 imediatas e 90 para cadastro reserva);
  • Ciência de dados (20 imediatas e 100 para cadastro reserva);
  • Comunicação social (8 imediatas e 40 para cadastro reserva);
  • Direito (12 imediatas e 60 para cadastro reserva);
  • Economia (25 imediatas e 125 para cadastro reserva);
  • Engenharia (25 imediatas e 125 para cadastro reserva);
  • Psicologia organizacional (1 imediata e 5 para cadastro reserva).
As inscrições podem ser feitas das 10 horas de 26 de julho até as 23h59 de 19 de agosto de 2024, no site da Fundação Cesgranrio, empresa responsável pelo concurso. A taxa de participação é de R$ 110.
Podem pedir a isenção do valor os candidatos beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal; e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. As solicitações devem ser feitas até 2 de agosto.
As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 13 de outubro, em todas as capitais brasileiras, com aplicação pela manhã e à tarde, respectivamente. Os inscritos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Conhecimentos Transversais e Conhecimentos Específicos.
O último concurso do BNDES foi realizado em 2012.

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