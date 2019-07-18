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Novos investimentos

Atacarejo vai abrir 300 vagas de emprego em Cariacica

Obras estão previstas para começar em 30 dias e inauguração deve ocorrer em dezembro

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 20:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jul 2019 às 20:30
As imagens foram cedidas pelo arquiteto Isaac Seara, que é responsável pela obra e pelo projeto Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Cariacica
Boa notícia para quem procura emprego. O Oba Superatacado vai abrir uma nova loja em Cariacica com 300 oportunidades de emprego. As vagas serão geradas quando o empreendimento entrar em operação, prevista para dezembro.
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AS VAGAS
As chances serão para cargos como açougueiro, caixa, repositor e limpeza, além de vaga para áreas administrativas, contábil e fiscal. As contratações devem começar 40 dias antes da abertura.
Durante a construção, deve haver cerca de 35 chances para cargos de carpinteiro, pedreiro, entre outras.
INVESTIMENTO DE R$ 30 MILHÕES
De acordo com o diretor do Oba, Guilherme Vago de Oliveira, as obras estão previstas para começar em 30 dias. O empreendimento será construído em uma área de 40 mil metros quadrados e receberá um investimento na ordem de R$ 30 milhões.
ONDE
A nova unidade vai funcionar na BR 262, bairro São Francisco, em frente para o Ceasa. O Oba já tem uma unidade na região e o novo empreendimento vai funcionar como uma ampliação das atividades.
“Além da loja nova, vamos transferir a sede da operação do grupo de Colatina para Cariacica. A primeira loja na Grande Vitória foi no município e essa nova unidade será a maior de nossa rede”, comenta o diretor.
OUTRAS ATIVIDADES
No local, também haverá academia, farmácia, banco, nove lojas, posto de gasolina, supermercado e seis salas comerciais.
“O grupo terá um espaço para ampliar suas operações, para gerar novas oportunidades de emprego, além de transferir a sede administrativa para Cariacica. Após a instalação de um shopping na BR-262, investimentos importantes foram direcionados para a região”, comemora o prefeito Juninho (PPS).
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