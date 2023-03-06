AgeRio abre inscrições para concurso com salários de até R$ 10.768

Prova para concurso público Crédito: Freepik

A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) abriu nesta segunda-feira (6) inscrições para concurso público com seis vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em diversas áreas. As oportunidades são para os níveis médio e superior, e os salários chegam a R $10.768. A última seleção da agência aconteceu em 2014.

Além do salário, os selecionados receberão benefícios como vale-alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche, planos de saúde e odontológico e remuneração variável (PLR).

Cargos e salários

Para o nível médio, o cargo será de Assistente Técnico Administrativo, com remuneração inicial de R$ 2.826,08. Será exigido diploma ou certificado de conclusão de curso expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Já o cargo de Analista de Desenvolvimento é destinado a quem possui nível superior completo em diversas áreas. O salário inicial é de R$ 8.076,38. As áreas de atuação dentro da AgeRio serão Comunicação e Marketing; Contabilidade; Crédito, Risco e Finanças; Gestão, Administração e Planejamento e Tecnologia da Informação.

Também há vagas para Advogado e Engenheiro (Civil ou Mecânico) com salário de até R$ 10.768,50.

A carga horária de trabalho é de seis horas diárias, em um total de 30 horas semanais, para os cargos de Assistente e de Analista de Desenvolvimento; e de oito horas diárias, com um total de 40 horas semanais, para os cargos de Advogado e de Engenheiro.

Benefícios

Os candidatos aprovados no concurso recebem ainda os seguintes benefícios:

Vale-refeição de R$ 1.037,68 por mês;

Vale-alimentação de R$ 751,67 por mês;

Vale-transporte de 4% do salário bruto ou o valor do transporte (o que for menor);

Planos de saúde e odontológico;

Remuneração Variável (PLR);

Auxílio creche/babá/excepcional/funeral;

13º cesta alimentação.

Inscrições