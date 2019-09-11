Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Agência do Trabalhador de Cariacica abre 42 vagas de emprego
Quer emprego?

Agência do Trabalhador de Cariacica abre 42 vagas de emprego

Oportunidades são para trabalhar em supermercado e transportadora

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 08:31

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

11 set 2019 às 08:31
Agência do Trabalhador de Cariacica tem vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica
A Agência do Trabalhador de Cariacica está com 42 vagas de emprego abertas a partir desta quarta-feira (11). As oportunidades são para trabalhar em supermercado e transportadora em cargos como pizzaiolo, soldador, padeiro, soldador, auxiliar de encarregado de açougue, entre outros.
> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA
Os interessados devem procurar a unidade, sem esquecer de levar a Carteira de Trabalho e documentos pessoais. Os candidatos são selecionados conforme o perfil exigido pela empresa e, atendendo os requisitos da vaga, eles recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista.
> De enfermeiro a vigilante: semana começa com 678 vagas
Mesmo que não encontre a vaga que procura, o candidato pode realizar o cadastro com as informações pessoais, qualificações e experiências profissionais para arquivar no banco de dados da agência. A agência vai acioná-lo assim que surgir uma nova oportunidade. Também é possível realizar o cadastro para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.
A Agência do Trabalhador de Cariacica fica na Avenida Kleber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade). O atendimento ocorre das 8h às 16h.
CONFIRA AS VAGAS
Auxiliar de transporte (transportadora)
Vagas: 20
Requisitos: Ensino fundamental completo, com ou sem experiência e ser morador de Cariacica ou Viana. 
Ajudante de recebimento de mercadorias (supermercado)
Vagas: 5
Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto e com experiência mínima de 06 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Vitória. Descrição das atividades: Atuar no recebimento de mercadorias em depósito de supermercado (descarga conferência e estocagem).
Atendente barista (supermercado)
Vagas: 1
Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental completo e com experiência mínima de 06 meses. Descrição das atividades: Atuar na produção de cafés e atendimento ao cliente. Desejável ter curso de Barista e experiência na utilização da máquina La Cimbali M27 RE. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h
Local do Trabalho: Vagas para Serra.
Auxiliar de encarregado de açougue - líder de açougue (supermercado)
Vaga: 1
Requisitos: Ambos os sexos, ensino médio completo e com experiência mínima de 6 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Serra. Descrição das atividades: Liderar equipe de açougue, responder pelo encerramento diário das atividades do setor, gestão de equipe e escala de trabalho, controle de recebimentos e avarias, entre outros.
Confeiteiro (supermercado)
Vagas: 5
Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto e com experiência mínima de 6 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Serra, Vitória e Vila Velha. Descrição das atividades: Atuar na produção de confeitaria doce e salgada em supermercado.
Motorista (supermercado)
Vagas: 2
Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental completo, CNH B e com experiência mínima de 6 meses. Local do Trabalho: Grande Vitória Horário de Trabalho: Segunda à Sábado, escala a definir. Descrição das atividades: Conduzir veículo de transporte de mercadorias.
Padeiro (supermercado)
Vagas: 2
Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto e com experiência mínima de 06 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Serra. Descrição das atividades: Atuar na produção de panificação em supermercado.
Pizzaiolo (supermercado)
Vagas: 5
Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto e com experiência mínima de 06 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Serra, Vitória e Vila Velha. Descrição das atividades: Atuar na produção de pizzas em supermercado.
Soldador (transportadora)
Vaga: 1
Requisitos: Ensino fundamental completo e experiência na função, no mínimo 6 meses. Horário de trabalho: segunda à sexta (08h às 17h:12) sábado (08h à 12h) Descrição das atividades: soldar e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e cortes, preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.
 > Leia mais sobre Concursos e Empregos
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados