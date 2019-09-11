Agência do Trabalhador de Cariacica abre 42 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Cariacica está com 42 vagas de emprego abertas a partir desta quarta-feira (11). As oportunidades são para trabalhar em supermercado e transportadora em cargos como pizzaiolo, soldador, padeiro, soldador, auxiliar de encarregado de açougue, entre outros.
Os interessados devem procurar a unidade, sem esquecer de levar a Carteira de Trabalho e documentos pessoais. Os candidatos são selecionados conforme o perfil exigido pela empresa e, atendendo os requisitos da vaga, eles recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista.
Mesmo que não encontre a vaga que procura, o candidato pode realizar o cadastro com as informações pessoais, qualificações e experiências profissionais para arquivar no banco de dados da agência. A agência vai acioná-lo assim que surgir uma nova oportunidade. Também é possível realizar o cadastro para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.
A Agência do Trabalhador de Cariacica fica na Avenida Kleber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade). O atendimento ocorre das 8h às 16h.
CONFIRA AS VAGAS
Auxiliar de transporte (transportadora)
Vagas: 20
Requisitos: Ensino fundamental completo, com ou sem experiência e ser morador de Cariacica ou Viana.
Ajudante de recebimento de mercadorias (supermercado)
Vagas: 5
Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto e com experiência mínima de 06 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Vitória. Descrição das atividades: Atuar no recebimento de mercadorias em depósito de supermercado (descarga conferência e estocagem).
Atendente barista (supermercado)
Vagas: 1
Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental completo e com experiência mínima de 06 meses. Descrição das atividades: Atuar na produção de cafés e atendimento ao cliente. Desejável ter curso de Barista e experiência na utilização da máquina La Cimbali M27 RE. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h
Local do Trabalho: Vagas para Serra.
Auxiliar de encarregado de açougue - líder de açougue (supermercado)
Vaga: 1
Requisitos: Ambos os sexos, ensino médio completo e com experiência mínima de 6 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Serra. Descrição das atividades: Liderar equipe de açougue, responder pelo encerramento diário das atividades do setor, gestão de equipe e escala de trabalho, controle de recebimentos e avarias, entre outros.
Confeiteiro (supermercado)
Vagas: 5
Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto e com experiência mínima de 6 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Serra, Vitória e Vila Velha. Descrição das atividades: Atuar na produção de confeitaria doce e salgada em supermercado.
Motorista (supermercado)
Vagas: 2
Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental completo, CNH B e com experiência mínima de 6 meses. Local do Trabalho: Grande Vitória Horário de Trabalho: Segunda à Sábado, escala a definir. Descrição das atividades: Conduzir veículo de transporte de mercadorias.
Padeiro (supermercado)
Vagas: 2
Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto e com experiência mínima de 06 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Serra. Descrição das atividades: Atuar na produção de panificação em supermercado.
Pizzaiolo (supermercado)
Vagas: 5
Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto e com experiência mínima de 06 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Serra, Vitória e Vila Velha. Descrição das atividades: Atuar na produção de pizzas em supermercado.
Soldador (transportadora)
Vaga: 1
Requisitos: Ensino fundamental completo e experiência na função, no mínimo 6 meses. Horário de trabalho: segunda à sexta (08h às 17h:12) sábado (08h à 12h) Descrição das atividades: soldar e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e cortes, preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.