Agência do Trabalhador de Cariacica abre 42 vagas de emprego

Agência do Trabalhador de Cariacica tem vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica

A Agência do Trabalhador de Cariacica está com 42 vagas de emprego abertas a partir desta quarta-feira (11). As oportunidades são para trabalhar em supermercado transportadora em cargos como pizzaiolo, soldador, padeiro, soldador, auxiliar de encarregado de açougue, entre outros.

Os interessados devem procurar a unidade, sem esquecer de levar a Carteira de Trabalho e documentos pessoais. Os candidatos são selecionados conforme o perfil exigido pela empresa e, atendendo os requisitos da vaga, eles recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer entrevista.

Mesmo que não encontre a vaga que procura, o candidato pode realizar o cadastro com as informações pessoais, qualificações e experiências profissionais para arquivar no banco de dados da agência. A agência vai acioná-lo assim que surgir uma nova oportunidade. Também é possível realizar o cadastro para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

A Agência do Trabalhador de Cariacica fica na Avenida Kleber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade ). O atendimento ocorre das 8h às 16h.

CONFIRA AS VAGAS

Auxiliar de transporte (transportadora)

Vagas: 20

Requisitos: Ensino fundamental completo, com ou sem experiência e ser morador de Cariacica ou Viana.

Ajudante de recebimento de mercadorias (supermercado)

Vagas: 5

Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto e com experiência mínima de 06 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Vitória. Descrição das atividades: Atuar no recebimento de mercadorias em depósito de supermercado (descarga conferência e estocagem).

Atendente barista (supermercado)

Vagas: 1

Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental completo e com experiência mínima de 06 meses. Descrição das atividades: Atuar na produção de cafés e atendimento ao cliente. Desejável ter curso de Barista e experiência na utilização da máquina La Cimbali M27 RE. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h

Local do Trabalho: Vagas para Serra.

Auxiliar de encarregado de açougue - líder de açougue (supermercado)

Vaga: 1

Requisitos: Ambos os sexos, ensino médio completo e com experiência mínima de 6 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Serra. Descrição das atividades: Liderar equipe de açougue, responder pelo encerramento diário das atividades do setor, gestão de equipe e escala de trabalho, controle de recebimentos e avarias, entre outros.

Confeiteiro (supermercado)

Vagas: 5

Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto e com experiência mínima de 6 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Serra, Vitória e Vila Velha. Descrição das atividades: Atuar na produção de confeitaria doce e salgada em supermercado.

Motorista (supermercado)

Vagas: 2

Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental completo, CNH B e com experiência mínima de 6 meses. Local do Trabalho: Grande Vitória Horário de Trabalho: Segunda à Sábado, escala a definir. Descrição das atividades: Conduzir veículo de transporte de mercadorias.

Padeiro (supermercado)

Vagas: 2

Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto e com experiência mínima de 06 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Serra. Descrição das atividades: Atuar na produção de panificação em supermercado.

Pizzaiolo (supermercado)

Vagas: 5

Requisitos: Ambos os sexos, ensino fundamental incompleto e com experiência mínima de 06 meses. Horário de Trabalho: Escala 6x1, Aprox. 14h às 22h Local do Trabalho: Vagas para Serra, Vitória e Vila Velha. Descrição das atividades: Atuar na produção de pizzas em supermercado.

Soldador (transportadora)

Vaga: 1

Requisitos: Ensino fundamental completo e experiência na função, no mínimo 6 meses. Horário de trabalho: segunda à sexta (08h às 17h:12) sábado (08h à 12h) Descrição das atividades: soldar e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e cortes, preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.