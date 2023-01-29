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Carreira pública

Abertos 189 concursos e seleções com mais de 30 mil vagas em todo o país

Há postos para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, bancos, entre outros órgãos de vários Estados do Brasil

Publicado em 29 de Janeiro de 2023 às 19:05

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jan 2023 às 19:05
Policial penal sejus
Secretaria de Justiça do ES tem 71 vagas temporárias para inspetor penitenciário Crédito: Sejus/Divulgação
Pelo menos 189 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 30 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade. Há postos para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, bancos, entre outros órgãos.
As seleções também contam com a formação de cadastro de reserva, que pode ser acionado de acordo com a necessidade de cada órgão.
O maior salário é pago no Tribunal Superior do Trabalho (TST): R$ 32.004,65. Por lá, são 300 vagas para função de juiz do trabalho substituto, distribuídas pelos TRTs. Os interessados podem se inscrever até 15 de fevereiro.
No Espírito Santo, as inscrições para 128 vagas oferecidas no concurso do Tribunal de Justiça terminam no dia 6 de fevereiro. As oportunidades são voltadas para profissionais de nível superior e os salários chegam a R$ 9.596.

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Também está aberto o prazo para se candidatar ao cargo de agente socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases). São 400 chances para quem tem o nível médio. O atendimento ocorre até 26 de fevereiro.
Os interessados em trabalhar com contrato temporário podem se inscrever no processo seletivo da Secretaria de Justiça. A oferta é de 71 chances para as unidades prisionais da Grande Vitória e Aracruz. As inscrições seguem até 10 de fevereiro.

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