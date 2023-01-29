Abertos 189 concursos e seleções com mais de 30 mil vagas em todo o país

Secretaria de Justiça do ES tem 71 vagas temporárias para inspetor penitenciário Crédito: Sejus/Divulgação

Pelo menos 189 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 30 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade. Há postos para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, bancos, entre outros órgãos.

As seleções também contam com a formação de cadastro de reserva, que pode ser acionado de acordo com a necessidade de cada órgão.

O maior salário é pago no Tribunal Superior do Trabalho (TST): R$ 32.004,65. Por lá, são 300 vagas para função de juiz do trabalho substituto, distribuídas pelos TRTs. Os interessados podem se inscrever até 15 de fevereiro.

No Espírito Santo, as inscrições para 128 vagas oferecidas no concurso do Tribunal de Justiça terminam no dia 6 de fevereiro. As oportunidades são voltadas para profissionais de nível superior e os salários chegam a R$ 9.596.

Também está aberto o prazo para se candidatar ao cargo de agente socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases). São 400 chances para quem tem o nível médio. O atendimento ocorre até 26 de fevereiro.