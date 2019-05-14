5 razões para participar do concurso do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve abrir em breve concurso público para a contratação de novos servidores. A expectativa é que sejam oferecidas vagas para técnicos, analistas e médicos peritos.
Em abril, o Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao Ministério da Economia que seja realizado um novo processo seletivo até o dia 30 de maio. Por conta disso, é grande a chance de que uma nova seleção seja realizada, pois o último concurso do INSS foi realizado em 2015 e o déficit de funcionários é grande.
Atualmente, o INSS conta com 7.614 mil cargos já desocupados. Com a recomendação do MPF e a falta de efetivos, os interessados devem começar a estudar o quanto antes. Para isso, listamos cinco motivos para se preparar para o certame.