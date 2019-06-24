34 concursos públicos abertos com salários de até R$ 28 mil

Concursos oferecem vagas em todo o país Crédito: Pixabay

Pelo menos 34 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas. Os salários chegam a R$ 28,8 mil no Tribunal de Justiça de Rondônia

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

1 - PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória vai contratar médicos temporários para atuar na rede pública de saúde. As inscrições para o processo seletivo simplificado poderão ser feitas a partir de 13 de junho. As oportunidades são para clínicos e especialistas nas áreas de ginecologia, infectologia, psiquiatria e urologia. A remuneração varia de R$ R$ 3.391,07 a R$ 8.859,67, dependendo da função/especialidade, assim como as jornadas de trabalho, que podem ser de 16 horas semanais a 100 horas mensais. A oferta é de 14 vagas, além de formação de cadastro de reserva.

Inscrições: Os interessados podem se inscrever até 24 de junho 2019, no endereço Os interessados podem se inscrever até 24 de junho 2019, no endereço sistemasrh.vitoria.es.gov.br

2 - PREFEITURA DE VITÓRIA II

A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, lançou dois editais de processo seletivo simplificado. As duas seleções têm como objetivo contratar profissionais temporários para atuar na área da Saúde. O primeiro documento visa selecionar cirurgião dentista para trabalhar no Programa Saúde da Família (PSF), com salário é de R$ 6.396,60, mais gratificação, para 40 horas semanais de trabalho. O segundo edital tem como objetivo preencher uma vaga de técnico de laboratório. Os interessados precisam ter Ensino Médio completo, curso Técnico de Laboratório em Análises Clínicas ou Técnico em Patologia Clínica e exercício profissional mínimo de seis meses na função. A remuneração para o cargo é de R$ 1.633,28, mais gratificação. A carga horária é de 40 horas semanais.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br . O prazo para o cargo de cirurgião dentista vai até as 23h59 do dia 24 de junho. Os interessados na função de técnico de laboratório podem se inscrever até 26 de junho de 2019.

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE), município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de 62 profissionais temporários. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. As chances, de acordo com o edital, são para cargos de níveis fundamental, médio e técnico. Os salários variam entre R$ 1.265,16 e R$ 2.423,66 com carga horária de 40 horas semanais, mais vale alimentação no valor de R$ 768.

Inscrições: podem ser feitas até o dia 25 de junho exclusivamente pelo site podem ser feitas até o dia 25 de junho exclusivamente pelo site www.idcap.org.br . A taxa de inscrição varia de R$ 35 e R$ 45.

4 - PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abriu processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva ao cargo de Motorista. Os requisitos necessários para que ocorra a ocupação da função são comprovação de anos iniciais do Ensino Fundamental. A remuneração é de R$ 1.660,96 com a carga horária de 44 horas semanais.

Inscrições: até 25 de junho de 2019 na Sede da prefeitura, das 8h às 16h.

5 - IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou o edital de seleção para professor substituto nos campi da instituição. Estão sendo ofertadas 27 vagas, distribuídas entre o Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor) e 13 campi do Ifes.

Inscrições: devem ser realizadas presencialmente, no campus da Serra, até 25 de junho. Para as demais unidades, os prazos já foram encerrados.

6 - PREFEITURA DE IBIRAÇU (ES)

A Prefeitura de Ibiraçu vai abrir processo de seleção para contratar assistente de alfabetização. Os selecionados vão atuar no Programa Mais Alfabetização do Ministério da Educação, nas Escolas da Rede Municipal de Educação que atendem turmas de 1° e 2° anos do Ensino Fundamental.O valor do ressarcimento destinado ao assistente de alfabetização será de R$ 150 por cinco horas de dedicação por semana.

Inscrições: Os interessados poderão se inscrever na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Rua João Alves da Motta Júnior, 109, Centro, Ibiraçu. O atendimento ocorre nos dias 24 e 25 de junho de 2019, das 8h às 15h.

7 - TRF 4ª REGIÃO

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF), que abrange os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A seleção é para formar cadastro reserva de pessoal para técnicos e analistas judiciários em diversas áreas de atuação. Para concorrer ao cargo de técnico é necessário possuir ensino médio, enquanto para analista é exigida formação de nível superior, com iniciais, respectivamente, de R$ 7.591,37 e R$ 12.455,30. Além do salário, os servidores contam com gratificação de atividade e auxílio alimentação de R$ 910,08.

Inscrições: no site www.concursosfcc.com.br, até as 14h do dia 26 de junho de 2019. no site, até as 14h do dia 26 de junho de 2019.

8 - PREFEITURA DE MIRIM DOCE (SC)

A Prefeitura Municipal de Mirim Doce (SC) está com inscrições para o concurso público com cinco vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.129,34 a R$ 3.303,58.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.nbsprovas.com.br , até as 17 horas do dia 27 de junho de 2019.

9 - PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa, que fica na região serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo para a contratação de profissionais de nível superior. As oportunidades são para formação de cadastro de reserva. As vagas são para fonoaudiólogo (20 e 40 horas) e nutricionista (20 horas). A remuneração não foi informada.

Inscrições: podem ser feitas na sede da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa. O atendimento ocorre até 28 de junho, das 8h às 11h e de 12h30 às 15h30.

10 - PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA (ES)

Em São Gabriel da Palha, as oportunidades são para os cargos de motorista, operador de máquinas e técnico de laboratório. Os candidatos serão selecionados por meio de provas objetiva (todos os cargos) e prática (motorista e operador de máquinas). A remuneração dos motoristas e operadores de máquinas é de R$ 1.052,50, para carga horária de 44 horas semanais. Já os técnicos de laboratório vão receber salário de R$ 1.395,52, para 36 horas semanais de trabalho.

Inscrições: na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, que fica na Rua Amado Almeida, 197, Bairro Glória, São Gabriel da Palha. O atendimento ocorre até 28 de junho de 2019, das 13 às 17 horas (de segunda a quinta-feira) e das 8 às 12h na sexta-feira.

11 - PREFEITURA DE BAIXO GUANDU (ES)

A Prefeitura de Baixo Guandu, município que fica ao Norte do ES, abriu concurso para cargos de níveis Médio, Técnico e Superior. As vagas são para os cargos de Cadista; Escriturário (1); Oficial administrativo (1); Técnico em edificações; Administrador; Auditor fiscal de Tributos Municipais (2) e Contador. As oportunidades contam com salário que varia de R$ 1.090,54 a R$ 4.800,00 referente a carga horária de 40 horas semanais.

Inscrições: foram prorrogadas até as 23h59 do dia 1º de julho de 2019 exclusivamente por meio do endereço eletrônico foram prorrogadas até as 23h59 do dia 1º de julho de 2019 exclusivamente por meio do endereço eletrônico www.gualimp.com.br , mediante ao pagamento de taxa no valor de R$ 70,00 para os cargos de Nível Médio e Técnico e R$ 100,00 para os cargos de nível Superior.

12 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná está com inscrições abertas para o concurso público com 133 vagas. A oferta está disponíveis em três editais. Oportunidades são para cargos de professores e técnico-administrativos em educação. A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92.

Inscrições: serão recebidas até o dia 1º de julho de 2019, no site serão recebidas até o dia 1º de julho de 2019, no site www.concursosfau.com.br

13 - PREFEITURA DE PIRACICABA (SP)

Um novo concurso em Piracicaba, no interior de São Paulo, oferece 52 vagas na área da saúde. A prefeitura receberá inscrições a partir das 9h desta quinta-feira (6). O salário varia de R$ 2.513 a R$ 16.983,23.

Inscrições: até as 23h59 de 4 de julho, no site até as 23h59 de 4 de julho, no site www.vunesp.com.br

14 - ESCOLA NAVAL

A Marinha do Brasil vai abrir concurso público para Admissão à Escola Naval. A oferta é de 31 vagas, sendo 19 destinadas para candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Os interessados deve ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 3º ano do Ensino Médio; entre outros requisitos. A carreira oferece soldo inicial de aspirante de R$ 1.176, posteriormente de guarda-marinheiro de R$ 6.993 e após a formação como segundo-tenente de R$ 7.490.

Inscrições: no site no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br , até as 23h59 do dia 5 de julho de 2019. Também é possível se inscrever na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa de participação é de R$ 106.

15 - UFES

Estão abertas as inscrições para o quadro administrativo da Ufes. A oferta é de 12 vagas. O salário varia de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, já acrescido do auxílio alimentação.

Inscrições: até 7 de julho, no site www.progep.ufes.br até 7 de julho, no site

16 - PREFEITURA DE JOÃO NEIVA (ES)

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 58 vagas na área da Educação. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 2.221,36. A seleção oferece vagas para cargos de professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês), Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogo. A carga horária é de 25h e 40h semanais.

Inscrições: até 7 de julho de 2019, no site até 7 de julho de 2019, no site www.fsjb.edu.br . Também é possível se inscrever no Posto de Atendimento, que fica na Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e Esporte, Av. Presidente Vargas, 157, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 11h e 13h às 16h. A taxa é de R$ 100.

17 - PREFEITURA DE VIÇOSA (MG)

A Prefeitura de Viçosa, no Estado de Minas Gerais, abriu concurso público com 104 oportunidades para profissionais de níveis Médio/ Técnico e Superior. Os profissionais que forem admitidos nestas funções devem cumprir as mesmas em jornadas de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 954,00 a R$ 8.603,14 ao mês.

Inscrições: no site no site seapconcursos.listaeditais.com.br , até as 18h do dia 08 de julho de 2019. Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento de taxas com valores de R$ 70,00 a R$ 120,00.

18 - PREFEITURA DE BELO HORIZONTE (MG)

A Prefeitura de Belo Horizonte (MG) reabriu as inscrições do Concurso Público destinado à contratar profissionais de nível Médio para o cargo de Guarda Civil Municipal. A oferta é de 500 vagas, sendo 100 do sexo feminino e 400 do sexo masculino. A carga horária é de 40h semanais e a remuneração de R$ 1.851,21, além de benefícios como vale-transporte, vale-retificação no valor de R$ 20,50, vale-lanche, bonificação por cumprimento de metas, entre outros.

Inscrições: até 9 de julho de 2019, na página eletrônica da empresa organizadora até 9 de julho de 2019, na página eletrônica da empresa organizadora www.fgrconcursos.org.br

19 - CÂMARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA (ES)

A Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, município que fica no Norte do Espírito Santo, anuncia realização de Processo Seletivo, objetivando a contratação temporária de dois Auxiliares de Serviços Gerais. O contratado deve cumprir carga horária em regime de 44 horas semanais, sendo remunerado mensalmente no valor de R$ 998,00, acrescido de auxilio-alimentação no valor de R$ 300,00. É necessário que o candidato porte escolaridade em nível fundamental.

Inscrições: na Câmara Municipal, que fica na Rua Ivan Luiz Barcellos, 104, Bairro Glória, no período de 1º a 9 de julho de 2019, no horário das 12h às 18h, de segunda a quinta-feira e das 07h às 13h às sextas-feiras.

20 - INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI). A oferta é de 17 oportunidades para Professores de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. As vagas disponíveis são destinadas à docentes das áreas - disciplinas de Saúde - Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Física (2); Ciências Humanas e Suas Tecnologias - Geografia (1); Ciências Humanas e Suas Tecnologias - História (2); Linguagens e Códigos e suas Tecnologias - Língua Portuguesa (4); Matemática e suas Tecnologias - Matemática (5); Turismo, Hospitalidade e Lazer - Nutrição (1) e Ciências Humanas e suas Tecnologias - Sociologia (1). A remuneração varia de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico concursos.ifpi.edu.br até o dia 10 de julho de 2019, mediante ao pagamento de taxa no valor de R$ 150,00.

21 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Universidade Federal da Bahia. São 57 vagas para a carreira do magistério superior. A lotação ocorrerá nos campi das cidades de Vitória da Conquista, Camaçari e Salvador. As chances são para o cargo de professor nas classes auxiliar, assistente A e adjunto A, que exigem níveis superior, mestrado e/ou doutorado. A distribuição das vagas, área de conhecimento, regime de trabalho e demais requisitos devem ser conferidos no edital, que encontra-se anexado à notícia. A remuneração varia de R$ 2.442,66 a R$ 9.600,92.

Inscrições: até as 12h do dia 10 de julho de 2019, no site concursos.ufba.br. Os valores da taxa de participação são de R$ 150 (auxiliar), R$ 180 (assistente A) e R$ 200 (adjunto A). até as 12h do dia 10 de julho de 2019, no site. Os valores da taxa de participação são de R$ 150 (auxiliar), R$ 180 (assistente A) e R$ 200 (adjunto A).

22 - MARINHA

Foi divulgado o edital do Concurso Público para Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada (CP-QTPA/2019) da Marinha do Brasil. Este Concurso visa admitir Técnicos de nível médio para as seguintes Áreas/ Especialidades: Eletroeletrônica/ Comunicações Interiores e Eletricidade; Mecânica/ Máquinas e Motores. Os interessados precisam ter o ensino médio e idades entre 18 anos completos e menos de 25 anos.

Inscrições: até 11 de julho de 2019, no site até 11 de julho de 2019, no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br

23 - POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) publicou edital de abertura do novo concurso público da corporação. A oferta é de 2.700 vagas para soldado PM de 2ª Classe, destinadas a candidatos de ambos os sexos. A remuneração básica inicial do cargo é de R$ 3.164,58. Podem participar candidatos com idade entre 17 e 30 anos, estatura mínima de 1,55m se mulher e 1,60m se homem e nível médio de ensino concluído.

Inscrições: até 13 de julho, pelo site até 13 de julho, pelo site www.vunesp.com.br

24 - PREFEITURA DE CAMPO GRANDE (MS)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande vai abrir concurso público com 633 profissionais, para atenderem as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Há oportunidades para cargos de enfermeiro, médico, fonoaudiólogo, farmacêutico, técnico em laboratório, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, entre outros. A remuneração varia de R$ 998,0 a R$ 7.893,22 conforme o cargo escolhido pelo candidato. Alguns cargos ainda serão acrescentados de abono de até R$ 321,03.

Inscrições: até as 23h59 de 14 de julho de 2019, no site até as 23h59 de 14 de julho de 2019, no site www.selecon.org.br

25 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

A Fundação Universidade do Amazonas (UFAM) anuncia a realização de dois Concursos Públicos para contratar 28 profissionais em cargos Técnico-Administrativos, com lotação nas Unidades Acadêmicas de Coari (AM), Humaitá (AM), Itacoatiara (AM) e Manaus (AM). No edital nº 44 as oportunidades se encontram nas funções de: Assistente em Administração (5), Assistente em Administração (1), Técnico em Eletricidade (1), Técnico de Laboratório nas áreas de: Biologia (1), Física (1), Química (3), Informática (1), Industrial (1), Técnico de Tecnologia da Informação (3), Técnico em Contabilidade (1), Técnico em Nutrição e Dietética (1), Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais (1), e Técnico em Eletromecânica (1). Há também vagas para Assistente Social (1), Médico Veterinário I (1), Médico Veterinário II (1), Enfermeiro (1), Engenheiro/Área: Civil (1), Bibliotecário/Documentalista (1), e Arqueólogo (1). A remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br até as 17h do dia 15 de julho de 2019.

26 - BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília S.A (BRB) divulgou o edital do concurso público com 100 vagas para o cargo de escriturário, de nível médio, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.204,26, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Inscrições: no site no site www.iades.com.br , 22h do dia 15 de julho de 2019.

27 - PREFEITURA DE MAGALHÃES BARATA (PA)

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata (PA) abriu concurso público com 344 profissionais que tenham Ensino Fundamental incompleto e completo; Ensino Médio; Ensino Médio/ Técnico; Ensino Médio/ Profissionalizante; Ensino Superior. O salário base mensal ofertado varia de R$ 998,00 a R$ 5 mil e a carga horária vai de 20 horas semanais a 100 horas mensais.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.paconcursos.com.br , até 15 de julho de 2019. O valor da taxa varia de R$ 60,00 a R$ 85,00.

28 - BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília S.A (BRB) está com inscrições abertas para o concurso que visa a preencher uma vaga para Advogado, além da formação de cadastro reserva. A remuneração é de R$ 19.530,67.

Inscrições: até as 22h do dia 29 de julho de 2019, por meio do endereço eletrônico até as 22h do dia 29 de julho de 2019, por meio do endereço eletrônico www.iades.com.br

29 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA

O Tribunal de Justiça de Rondônia divulgou edital do concurso para juiz substituto. Ao todo, serão preenchidas cinco vagas, sendo uma reservada a pessoas com deficiência e uma aos negros. A carreira exige diploma de conclusão de curso de nível superior em direito e três anos de atividade jurídica. A remuneração inicial é de R$ 28.884,20.

Inscrições: entre os dias 1º e 30 de julho de 2019, no site entre os dias 1º e 30 de julho de 2019, no site www.vunesp.com.br

30 - POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA

A Polícia Militar do Estado da Paraíba divulgou edital de abertura de concurso de admissão de candidatos para o curso de formação de oficiais. Oferta é de 30 vagas do quadro de oficiais combatentes, sendo 25 reservadas aos homens e cinco às mulheres. Interessados devem possuir diploma de conclusão de curso de ensino médio. A remuneração básica inicial é de R$ 2.924,89 para o cadete do 1º ano, chegando a R$ 7.253,26 para o posto de 2º tenente.

Inscrições: de 1º e 30 de julho de 2019, no site de 1º e 30 de julho de 2019, no site www.pm.pb.gov.br . Somente poderão participar da seleção os candidatos que estiverem inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2019).

31 - EXÉRCITO

O Exército divulgou o edital de abertura de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e ao Curso de Formação de Capelães Militares. A formação ocorrerá em Salvador e Rio de Janeiro, respectivamente. O candidato precisa ter nível superior. Os aprovados serão habilitados para iniciar a carreira militar na graduação de primeiro-tenente, com remuneração bruta de R$ 11.130,75. O valor é composto pelo soldo de R$ 8.245 mais adicional de habilitação de R$ 1. 319,20 e adicional militar de R$ 1.566,55. A oferta é de 20 vagas para as seguintes áreas: Administração (3); Ciências Contábeis (3); Comunicação Social (2); Direito (3); Informática (3); Magistério Matemática (1); Magistério Português (1); Enfermagem (2); e Veterinária (2). Também são ofertadas oportunidades para Padre Católico (2) e Pastor Evangélico (1).

Inscrições: devem ser feitas até 2 de agosto de 2019, no site devem ser feitas até 2 de agosto de 2019, no site www.esfcex.eb.mil.br . A taxa de participação é de R$ 120,00

32 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA

O Instituto Federal Baiano vai abrir concurso público para preencher 36 vagas do cargo de Técnico-Administrativos em Educação. É necessário que os candidatos tenham Ensino Médio Profissionalizante; Superior nas áreas exigidas. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 2.446,96 ou R$ 4.180,66.

Inscrições:de 8 de julho de 2019 a 7 de agosto de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico de 8 de julho de 2019 a 7 de agosto de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico concursos.ifbaiano.edu.br . O valor da taxa é de R$ 90,00 e R$ 120,00.

33 - MARINHA

A Marinha do Brasil abriu Concurso Público para Admissão de profissionais ao Corpo Auxiliar de Praças (CP-CAP/2019). A oferta é de 90 vagas disponíveis aos profissionais de nível técnico nas seguintes especialidades: Administração Hospitalar (3); Contabilidade (10); Eletrônica (4); Enfermagem (5); Estatística (6); Gráfica (7); Marcenaria (4); Mecânica (6); Metalurgia (6); Meteorologia (5); Motores (5); Processamento de Dados (17); Química (3); Radiologia Médica (5) e Telecomunicações (4). Para participar é necessário que os candidatos tenham 18 anos completos e menos de 25 anos de idade.

Inscrições: das 8h do dia 22 de julho de 2019 até o dia 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: das 8h do dia 22 de julho de 2019 até o dia 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

34 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (GO)