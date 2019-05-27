26 concursos abertos com salários de até R$ 24,6 mil

Concursos abertos de Norte a Sul do país Crédito: Arquivo

Pelo menos 26

estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas. Os salários chegam a R$ 24.668,75 na Defensoria Pública do Distrito Federal.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

Your browser does not support the audio element. 26 concursos abertos com salários de até 24,6 mil reais

1 - CÂMARA DE PIRACICABA (SP)

A Câmara de Vereadores de Piracicaba (SP) abriu concurso público com 14 vagas para os seguintes cargos: Motorista Parlamentar (1); Agente Administrativo (1); Agente Legislativo (1); Programador (2); Repórter Fotográfico (1); Técnico Em Contabilidade (1); Administrador De Rede (2); Advogado (1); Analista De Sistemas (1); Arquivista (1); Designer Gráfico (1) e Jornalista (1). A remuneração varia entre R$ 3.607,42 a R$ 5.264,19.

Inscrições: até as 23h59 do dia 27 de maio de 2019, exclusivamente pela internet, no site até as 23h59 do dia 27 de maio de 2019, exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br

2 - PREFEITURA DE BOM JESUS DO NORTE

A Prefeitura de Bom Jesus do Norte, que fica no Sul do Espírito Santo, abriu seleção para contratar Professor de Ensino Fundamental I - Educação Física (1º ao 5º ano), Professor de Ensino Fundamental II - História (6º ao 9º ano) e Nutricionista. A remuneração varia de R$ 1.044,96 a R$ 1.598,58.

Inscrições: Os interessados nestas funções podem se inscrever até 27 de maio de 2019, das 13h às 17h, no Departamento de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal, situado na Praça Astolfo Lobo, nº 249, Centro, Bom Jesus do Norte.

3 - AERONÁUTICA

A Aeronáutica divulgou novo edital de abertura de concurso público. Desta vez, são 80 vagas para o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos (EA CAMAR 2020). De acordo com as regras do certame, as chances são para as seguintes especialidades: anestesiologia, anatomia patológica, cancerologia clínica, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria , ginecologia e obstetrícia, hematologia, hemoterapia , medicina intensiva, medicina de família e comunidade, medicina nuclear, neurocirurgia, nefrologia, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia, reumatologista e urologia.

Inscrições: até 28 de maio, pelo site até 28 de maio, pelo site www2.fab.mil.br/ciaar

4 - CÂMARA DE VILA PAVÃO (ES)

A Câmara de Vila Pavão, município que fica na região Noroeste do Estado, abriu processo seletivo para a contratação de servidores. Há uma vaga para Auxiliar de Serviços Gerais em caráter temporário, com jornada de 44h semanais e remuneração equivalente a R$ 1.338,00, sendo que R$ 998,00 se refere ao vencimento, R$ 300,00 ao auxílio-alimentação e R$ 40,00 a vale feira. Os interessados precisam ter o ensino fundamental.

Inscrições: dias 27 e 28 de maio de 2019, na Câmara de Vila Pavão, localizada na Rua Travessa Pavão, 63, Centro, Vila Pavão/ES. O atendimento ocorre das 8h às 11h e de 13h às 16h, em dias úteis.

5 - MARINHA

A Marinha do Brasil divulgou edital com 190 vagas para o Colégio Naval. Entre os requisitos para participar da seleção é preciso não ser casado ou ter constituído união estável, ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020, ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental, possuir bons antecedentes de conduta, ter autorização do responsável legal para incorporação à Marinha.

Inscrições: até 29 de maio, pelo site até 29 de maio, pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br

6 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS

O Ministério Público de Goiás (MPGO) abriu novo edital de concurso público. A oferta é de uma vaga para secretário auxiliar, cargo que exige nível fundamental de formação escolar. O salário inicial é de R$ 3.549,56, para 40 horas de trabalho semanal. Os aprovados receberão ainda auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-creche.

Inscrições: até 29 de maio, pelo site até 29 de maio, pelo site www2.mp.go.gov.br/coliseu

7 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DP - DF) está com inscrições abertas para o cargo de Defensor Público de Segunda Categoria. A oferta é de 12 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração do cargo é de R$ 24.668,75.

Inscrições: até as 18h do 29 de maio de 2019, pelo site até as 18h do 29 de maio de 2019, pelo site www.cebraspe.org.br

8 - PREFEITURA DE SOLÂNEA (PB)

A Prefeitura de Solânea, no Estado de Paraíba, abriu concurso com 121 vagas para profissionais com escolaridade de nível fundamental a superior. A remuneração varia de R$ 998,00 e R$ 7.600,00.

Inscrições: até o dia 30 de maio de 2019, no endereço eletrônico até o dia 30 de maio de 2019, no endereço eletrônico cpcon.uepb.edu.br

9 - PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários. As oportunidades são para os cargos de engenheiro civil e médico veterinário. A remuneração pode chegar a R$ 6.150,58.

Inscrições: podem ser feitas pela internet, no site podem ser feitas pela internet, no site sistemasrh.vitoria.es.gov.br , no qual constam o edital e a Ficha de Inscrição Online. O prazo para se inscrever vai até as 23h59 de 30 de maio de 2019.

10 - PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO

A Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, que fica na região Norte do Estado, abriu processo seletivo para a contratação de profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidades de preenchimento de cinco vagas disponíveis e formação de cadastro reserva, distribuídas entre os seguintes cargos discriminados: Médico (2); Enfermeiro; Farmacêutico; Odontólogo; Fisioterapeuta; Psicólogo; Técnico em Enfermagem; Técnico em Radiologia (1); Auxiliar de Consultório Odontológico; Auxiliar de Análises Clínicas; Fiscal Sanitário; Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista; Servente; Assistente Social; Engenheiro Civil (1); Engenheiro Ambiental; Técnico Agrícola e Contador (1). A remuneração pode chegar a R$ 8 mil.

Inscrições: no Protocolo Geral da Prefeitura do município, localizado na Rua Paulo Martins, nº 266, Bairro Santa Bárbara, até 31 de maio de 2019, no horário das 12h às 18h, de segunda a quinta-feira e das 7h às 13h nas sextas-feiras.

11 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) está com inscrições abertas para o concurso que tem como objetivo de formar cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.373,13 a R$ 8.590,73.

Inscrições: até as 18h do dia 5 de junho de 2019, pelo site até as 18h do dia 5 de junho de 2019, pelo site fundacaolasalle.org.br

12 - POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Civil de São Paulo para o quadro de oficiais. A oferta é de 190 vagas, sem distribuição de oportunidades por sexo. Para concorrer ao cargo de oficial do Barro Branco é necessário possuir ensino médio, idade de 17 a 30 anos (exceto para servidores da corporação) e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres. A remuneração inicial da carreira é de R$ 2.988,06.

Inscrições: serão recebidas até 6 de junho, no site serão recebidas até 6 de junho, no site www.vunesp.com.br

13 - COMPANHIA DAS DOCAS DO PARÁ

O concurso da Companhia das Docas do Estado do Pará vai preencher 17 vagas para os cargos de técnico e analista portuários, que exigem níveis médio, técnico e superior. A seleção ainda formará cadastro reserva (CR) de futuras oportunidades. A remuneração varia de R$ 1.985,00 a R$ 5.029,00.

Inscrições: até 6 de junho de 2019, no site até 6 de junho de 2019, no site institutoconsulplan.org.br

14 - EXÉRCITO

O Exército divulgou o edital do concurso de admissão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) com 450 vagas, para Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico. Para participar é necessário ter concluído o ensino médio, possuir idade de no mínimo, 17 e no máximo 22 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula.

Inscrições: pelo site pelo site www.espcex.eb.mil.br , até 6 de junho de 2019, mediante pagamento da taxa de participação de R$ 90,00.

15 - PREFEITURA DE ARACRUZ (ES)

A Prefeitura de Aracruz, no Espírito Santo, vai abrir concurso público com 249 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 835,58 a R$ 1.947,94.

Inscrições: 9 de junho de 2019, no site 9 de junho de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 41,50 para ensino fundamental, R$ 64,50 para nível médio e R$ 81,50 para cargos de níveis superior.

16 - PREFEITURA DE CHAPECÓ (SC)

Já estão abertas as inscrições do concurso da Prefeitura de Chapecó (SC). A seleção visa preencher 201 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva (CR) de futuras oportunidades. Os salários iniciais oferecidos pela Prefeitura de Chapecó partem de R$ 1.536,06 e chegam a R$ 13.140,60.

Inscrições: serão recebidas até as 12h do dia 14 de junho de 2019, através do site da banca organizadora, que é serão recebidas até as 12h do dia 14 de junho de 2019, através do site da banca organizadora, que é www.objetivas.com.br

17 - PREFEITURA DE FEIRA DA MATA (BA)

Estão abertas as inscrições para o concurso com 347 profissionais da Prefeitura de Feira da Mata, no Estado da Bahia. O salário varia de R$ 998 a R$ 6,5 mil.

Inscrições: serão realizadas até às 12 horas do dia 14 de junho de 2019, no endereço eletrônico serão realizadas até às 12 horas do dia 14 de junho de 2019, no endereço eletrônico www.objetivas.com.br

18 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ (MT)

Estão abertas as inscrições para o concurso de Cuiabá, em Mato Grosso, destinado a preencher 1.892 vagas temporárias no Hospital Municipal Dr. Leony Palma de Carvalho (HMC), gerenciado pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), órgão vinculado à prefeitura. Do total de postos em disputa, 1.248 são para contratação imediata e 644 para formação de cadastro reserva (CR). Os salários iniciais partem de R$ 1.127,39 e alcançam R$ 5.522,02 por mês.

Inscrições: até as 23h59 de 16 de junho, no endereço até as 23h59 de 16 de junho, no endereço www.selecon.org.br

19 - ESCOLA NAVAL

A Marinha do Brasil vai abrir concurso público para Admissão à Escola Naval. A oferta é de 31 vagas, sendo 19 destinadas para candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Os interessados deve ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 3º ano do Ensino Médio; entre outros requisitos. A carreira oferece soldo inicial de aspirante de R$ 1.176, posteriormente de guarda-marinheiro de R$ 6.993 e após a formação como segundo-tenente de R$ 7.490.

Inscrições: no site no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br , até as 23h59 do dia 5 de julho de 2019. Também é possível se inscrever na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa de participação é de R$ 106.

20 - PREFEITURA DE MIRIM DOCE (SC)

A Prefeitura Municipal de Mirim Doce (SC) está com inscrições para o concurso público com cinco vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.129,34 a R$ 3.303,58.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.nbsprovas.com.br , até as 17 horas do dia 27 de junho de 2019.

21 - UFES

Estão abertas as inscrições para o quadro administrativo da Ufes. A oferta é de nove vagas para os cargos de assistente em administração (2), técnico de laboratório - na área de biologia (1), técnico em contabilidade (1), bibliotecário (2), engenheiro - área agrícola (1), engenheiro - área florestal (1), e jornalista (1). Todas as oportunidades são de 40 horas de jornada semanal, exceto a vaga para Comunicação Social, que é de 25 horas. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário varia de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, já acrescido do auxílio alimentação.

Inscrições: de 31 de maio a 7 de julho, no site de 31 de maio a 7 de julho, no site www.progep.ufes.br

22 - POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) publicou edital de abertura do novo concurso público da corporação. A oferta é de 2.700 vagas para soldado PM de 2ª Classe, destinadas a candidatos de ambos os sexos. A remuneração básica inicial do cargo é de R$ 3.164,58. Podem participar candidatos com idade entre 17 e 30 anos, estatura mínima de 1,55m se mulher e 1,60m se homem e nível médio de ensino concluído.

Inscrições: até 13 de julho, pelo site até 13 de julho, pelo site www.vunesp.com.br

23 - BANDO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília S.A (BRB) divulgou o edital do concurso público com 100 vagas para o cargo de escriturário, de nível médio, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.204,26, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Inscrições: no site no site www.iades.com.br , no período entre 8h do dia 9 de junho e 22h do dia 15 de julho de 2019.

24 - BANCO DE BRASÍLIA II

O Banco de Brasília S.A (BRB) está com inscrições abertas para o concurso que visa a preencher uma vaga para Advogado, além da formação de cadastro reserva. A remuneração é de R$ 19.530,67.

Inscrições: das 8h do dia 23 de junho de 2019, até às 22h do dia 29 de julho de 2019, por meio do endereço eletrônico das 8h do dia 23 de junho de 2019, até às 22h do dia 29 de julho de 2019, por meio do endereço eletrônico www.iades.com.br

25 - PREFEITURA DE MAGALHÃES BARATA

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata (PA) abriu concurso público com 344 profissionais que tenham Ensino Fundamental incompleto e completo; Ensino Médio; Ensino Médio/ Técnico; Ensino Médio/ Profissionalizante; Ensino Superior. O salário base mensal ofertado varia de R$ 998,00 a R$ 5 mil e a carga horária vai de 20 horas semanais a 100 horas mensais.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.paconcursos.com.br , até 15 de julho de 2019. O valor da taxa varia de R$ 60,00 a R$ 85,00.

26 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (GO)