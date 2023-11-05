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Oportunidades

245 concursos e seleções têm mais de 29 mil vagas em todo o país

Remuneração pode chegar a R$ 35.710 no Tribunal de Contas de Sergipe; no Espírito Santo, as prefeituras de Aracruz, Guarapari , Serra e Cariacica estão com seleções abertas

Publicado em 05 de Novembro de 2023 às 20:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 nov 2023 às 20:23
Mais de 29 mil vagas estão abertas em 245 concursos públicos e processos seletivos em todo o país e reúnem oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados vão ocupar postos efetivos e temporários em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
A remuneração pode chegar a R$ 35.710 no Tribunal de Contas de Sergipe. O certame oferece uma vaga para o cargo de subprocurador. O prazo para se inscrever vai até 11 de novembro.
Vagas para guarda-vidas em Aracruz
Vagas para guarda-vidas em Aracruz Crédito: Divulgação / Prefeitura de Aracruz
No Espírito Santo, as prefeituras de Aracruz e Guarapari estão com seleções abertas para a contratação de guarda-vidas. São 60 e 100 vagas, respectivamente. Os interessados devem observar a data de atendimento no quadro abaixo.
Já a Prefeitura da Serra lançou edital para a contratação temporária de professores. O salário varia de R$ 2.850 a R$ 4.153,65, referente à jornada de trabalho de 25 horas semanais. As inscrições seguem até o próximo dia 13. 
Outra seleção de profissionais temporários será feita pela Prefeitura de Cariacica. A oferta é de 68 vagas, sendo 63 para agente comunitário de saúde e cinco para agente de combate às endemias. Os interessados também podem se inscrever até o próximo dia 13.

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