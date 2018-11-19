24 concursos públicos abertos com salários de até R$ 29 mil

O Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a preencher 42 vagas para professor. Crédito: Fabio Vicentini - Arquivo AG

Pelo menos 24 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 29.114,95 na Assembleia Legislativa de Goiás.

No Espírito Santo, o destaque fica por conta do processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Saúde. As chances são para formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. O salário chega a R$ 9,6 mil. O prazo termina do dia 21 de novembro.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE LINHARES

A Prefeitura de Linhares prorrogou até o dia 19 de novembro as inscrições para o processo seletivo simplificado de professores e pedagogos temporários. A oferta é de 230 vagas. A carga horária para as funções é de 25 horas semanais e salário de R$ 1.534,59. Os interessados podem se inscrever no site www.idcap.org.br . A taxa de participação é de R$ 60,00.

POLÍCIA CIVIL DE RORAIMA

Foram prorrogadas até as 23h59 de 20 de novembro as inscrições do concurso público da Polícia Civil de Roraima (PC RR). A seleção oferece 330 vagas, sendo 38 destinadas a funções públicas de ensino médio e 292 de nível superior. Do total de ofertas, 33 são reservadas a pessoas com deficiência. Aqueles que possuem diploma de conclusão de curso de ensino médio podem disputar os empregos de auxiliar de perito criminal (23 vagas) e auxiliar de necropsia (15), cujo salário inicial é de R$ 3.035,16. Quem tem o nível superior está apto às carreiras de delegado de polícia (35), médico legista (6), odonto-legista (2), escrivão (120), agente (100), papiloscopista (15) e perito criminal nas especialidades de engenharia mecânica (2), engenharia civil (1), engenharia elétrica ou engenharia eletrônica (2), química, engenharia química ou farmácia (1), ciências contábeis (2), engenharia florestal (1), geologia (1), física (1) e computação científica ou sistemas de informação (3). As remunerações partem de R$ 4.552,75 e chegam a R$ 18.387,42. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br . Os valores da taxa de participação variam de R$ 120 a R$ 260.

PREFEITURA DE IBIRAÇU

A Prefeitura de Ibiraçu está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo formar cadastro reserva de servidores para eventual contratação temporária. Podem participar da seleção profissionais de nível Fundamental, Médio e Superior. As chances são para Professor MAPP Pedagogo; Professor MAPA; Professor MAPB - Inglês, Arte, Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências, Educação Física e Informática; Berçarista; Cuidador; Monitor de Transporte Escolar; Motorista de Veículo Pesado; Motorista de Veículo Leve; Secretário Escolar; Servente. Os profissionais atuarão de 25h a 40h semanais e receberão salário que varia entre R$ 981,19 e R$ 1.437,41. Os interessados podem se inscrever até 20 de novembro de 2018, presencialmente, no Complexo Cultura Roque Peruch, situado na Avenida Conde D'Eu, s/n. O interessado deverá comparecer com os documentos especificados no edital no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h.

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA

A Prefeitura de Nova Venécia vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de níveis fundamental completo e incompleto e médio, A remuneração varia de R$ 954 a R$ 1.313,27. Os contratos serão temporários. A seleção vai formar cadastro de reserva para os seguintes cargos: trabalhador braçal masculino (vagas para trabalhar na sede, Cedrolândia e São Gonçalo), trabalhador braçal feminino (vaga para trabalhar na sede), pedreiro, eletricista, carpinteiro, calceteiro, bombeiro hidráulico, motorista (vagas para trabalhar na sede, patrimônio do XV e Cristalina), atendente, cuidador feminino, vigia, operador de máquinas e coveiro. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Educação de Nova Venécia, que fica na Rua Sergipe, bairro Margareth, no Cerimonial DVenézia, até o dia 21 de novembro de 2018. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 15h.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com inscrições abertas para dois processos seletivos. As chances são para a contratação temporária de profissionais de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.825,82 a R$ 9.699,69. O primeiro edital prevê a contratação de profissionais de níveis médio, técnico e superior, enquanto que o segundo abre vagas para médicos em várias especialidades. Os interessados podem se inscrever pela Internet, no site www.selecao.es.gov.br , até as 23h59, do dia 21 de novembro de 2018. Só será aceita uma inscrição por CPF.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE MEDICINA

A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), junto ao Programa de Atenção Integral à Saúde anuncia cinco novos Processos Seletivos. A oferta total é de 550 oportunidades. A remuneração varia de R$ 1.310,35 e R$ 13.589,46. As inscrições podem ser realizadas por meio do endereço eletrônico www.spdmpais.org.br , até o dia 22 de novembro de 2018, mediante pagamento de taxa no valor entre R$ 25,00 e R$ 50,00.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta abriu processo seletivo simplificado para preencher cadastro de reserva para os cargos de Assistente Social; Psicólogo; Instrutor Social de Projetos Pedagógicos; Cuidador Social; Instrutor de Educação Física e Instrutor de Informática. Os interessados podem inscrever-se até 23 de novembro de 2018, diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Aracruz, nº 10, Vila Residencial Samarco. O atendimento acontece nos horários de 9h às 12h e de 13h às 16h.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Santa Teresa. A seleção vai formar cadastro de reserva para o cargo de Médico que irá prestar serviços na Atenção Básica em Saúde/ Estratégia de Saúde da Família - ESF. Em carga horária de 40 horas semanais, o contratado deve atuar pelo período de dois anos, com salário base de R$ 5.074,86, além de insalubridade e gratificação. O atendimento ocorre na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, no horário das 8h às 11h e de 12h30 às 15h, até o dia 23 de novembro de 2018.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público para contratar um professor. O docente atuará no Departamento de Economia do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Para participar é necessário que o profissional seja Graduado em uma das áreas citadas no edital. O Professor atuará em regime de Dedicação Exclusiva na área de Economia (Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos). A remuneração varia de acordo com a titulação. As inscrições podem ser feitas até 23 de novembro de 2018, na Secretaria Unificada de Departamentos do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Prédio da Diretoria, situado na Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, com taxa de R$ 250,00.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO RECIFE

A Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife abriu as inscrições para um concurso público com 25 vagas. As oportunidades são para cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 1.603,50 até R$ 7.374,00. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas, www.concursosfcc.com.br , até o dia 23 de novembro. A taxa é de R$ 100 para os cargos de nível superior e R$ 75 para os de nível médio.

CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais abriu concurso público para preencher 500 vagas para o cargo de soldados bombeiros militar do quadro de praças combatentes e do quadro de praças especialistas. Para participar do certame, é precisa ter ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m. O ingresso do candidato aprovado será realizado na graduação de soldado de 2ª classe, com vencimento inicial de R$ 3.506,40, além de abono fardamento e assistências médico-hospitalar, psicológica e odontológica. Concluído o curso com aproveitamento, o soldado de 2ª classe será promovido a graduação de soldado de 1ª classe e receberá a remuneração básica de R$ 4.098,42. Os interessados podem se inscrever no site www.gestaodeconcursos.com.br , até as 19h de 27 de novembro. A taxa é de R$ 81,96.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a preencher 42 vagas para professor. A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14, de acordo com a titulação do profissional. Os interessados devem se inscrever na unidade que oferece a vaga, de acordo com a data de inscrição de cada uma delas:

Até 20 de novembro de 2018: Arquitetura e Urbanismo (1); Artes (1); Filosofia (1); Geografia (1); Letras/Inglês (1); Letras/Português (1); Matemática (2); Química (2); Sociologia (1);

Até 23 de novembro de 2018: Química I (1); Química II (1); Administração (1); Educação Física (1); Matemática/Estatística (1); Aquicultura (1); Geografia (1); Filosofia (1); Alimentos/Agroindústria (1); Filosofia (1); Informática (2);

Até 26 de novembro de 2018: Tecnologias Educacionais e Educação à Distância (1); Biologia (1); Matemática (1); Administração (1);

Até 27 de novembro de 2018: Ciências Contábeis (1); Língua Portuguesa e Literatura Brasileira/Língua Inglesa/Linguística/Comunicação Empresarial (1); Arquitetura e Urbanismo I (1); Arquitetura e Urbanismo II (1);

Até 27 de novembro de 2018: Eletrotécnica (1); Segurança do Trabalho (1);

Até 20 de novembro de 2018: Engenharia Elétrica (2); Artes (1);

Até 23 de novembro de 2018: Informática (1); Matemática (1); Gestão (1); Informática (1); Língua Portuguesa (2);

PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

A Prefeitura de Venda NOva do Imigrante está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. São oportunidades de níveis fundamental, médio e superior distribuídas nos cargos de: Professor PA, Professor PB, Pedagogo PP, Professor AEE, Auxiliar de sala, Agente administrativo, Cozinheiro, Servente, Motorista, Monitor em informática, Vigia e Psicopedagogo. Os contratados devem cumprir jornadas de 25h a 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 1.064,54 a R$ 3.492,84 ou R$ 17,00 por hora aula. As inscrições podem ser feitas no site www.vendanova.es.gov.br, até o dia 26 de novembro de 2018.

SECRETARIA DA JUSTIÇA. TRABALHO E DIREITOS HUMANOS DO PARANÁ

A Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná (Seju PR) divulgou edital de processo seletivo destinado a preencher 61 vagas temporárias na capital. Os cargos de técnico administrativo (55 postos e salário de R$ 1.523,85) e técnico em informática (2 - R$ 1.523,85) são opções para candidatos com ensino médio. Curso superior é requisito para quem pretende concorrer a analista de sistemas (2 - R$ 3.657,27) e supervisor de setor (2 - R$ 3.657,27). As inscrições podem ser feitas das 9h de 22 de novembro, por meio do site www.justica.pr.gov.br . O prazo termina às 17h do dia 26 do mesmo mês.

PREFEITURA DE CASTELO

A Prefeitura de Castelo está com quatro processos seletivos abertos para a contratação de 73 profissionais temporários. A remuneração pode chegar a R$ 1,1 mil. As chances são para cargos de níveis fundamental e médio. Os candidatos serão selecionados por meio de prova de títulos. As inscrições são feitas em períodos diferentes, de acordo com os cargos, na sede da Secretaria de Educação, que fica na Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, no horário das 7h30 às 16h. Para o cargo de secretário escolar, as inscrições poderão ser feitas de 19 e 20 de novembro de 2018 Já para assistente de serviços, na sede da Secretaria Municipal de Educação, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018. O atendimento aos candidatos ao cargo de servente/ merendeira será nos dias 28 e 29 de novembro de 2018, enquanto que para motorista nos dias 27 e 28 de novembro de 2018.

PREFEITURA DE LINHARES

São 44 vagas para guarda-vidas. Os contratos vão de dezembro a março. A remuneração é de R$ 1.250, para carga horária de 40 horas semanais. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social no período de amanhã até 30 de novembro, das 9h às 17hs.

PREFEITURA DE ITARANA

A Prefeitura de Itarana vai contratar profissionais temporários. São onze oportunidades para os cargos de Assistente Social (4), Psicólogo (3), Orientador Social ou Educador Social (3) e Auxiliar Administrativo (1). Com carga horária de 30h ou 35h semanais, os selecionados devem receber remuneração no valor entre R$ 1.036,47 e R$ 2.142,00. Os interessados poderão se inscrever de 26 a 30 de novembro de 2018, na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Travessa Becalli, 30, Centro, Itarana - ES, das 8h às 12h.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ

O Ministério Público do Piauí abriu as inscrições do concurso público para a função de promotor de justiça substituto. A seleção visa o provimento de cinco vagas imediatas, sendo uma reservada pessoas com deficiência e uma aos negros, além de formação de cadastro reserva de futuras oportunidades. Os interessados devem ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em direito e comprovação de exercício por três anos, no mínimo, de atividade jurídica desempenhada exclusivamente após a conclusão do curso de bacharelado. A remuneração inicial é de R$ 24.818,90. As inscrições provisórias serão recebidas até as 18h do dia 1º de dezembro, através do site www.cespe.unb.br . A taxa é de R$ 250

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 25 vagas em cargos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação (TAE). As remunerações variam de R$ 2.403,07 a R$ 4.638,66. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até 2 de dezembro, no site ifes.edu.br . A taxa é de R$ 60, para os cargos de nível C; R$ 90, para os cargos de nível D; e de R$ 130, para os cargos de nível E.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

O Ministério Público de São Paulo divulgou edital de abertura de abertura das inscrições do concurso para a função de analista técnico científico. A seleção visa o preenchimento de nove vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Candidatos que têm nível superior, experiência profissional mínima de três anos e registro no órgão de classe podem disputar as áreas de administrador (2), contador (4) e economista (3). A remuneração é de R$ 13.790,08 (composta por R$ 8.585 de salário básico e R$ 5.205,08 de gratificação de promotoria) para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 7 de dezembro, no site www.vunesp.com.br

PREFEITURA DE ARACRUZ

São 260 vagas na área da Educação. São disponibilizadas vagas nos cargos de Assistente de Turno (50), Auxiliar de Professor da Educação Básica (200), Instrutor de Libras (1), Monitor de Transporte Escolar (06), Motorista de Transporte Escolar (06), e Tradutor e Intérprete de Libras - Língua Portuguesa - Libras (03), com jornadas de 30h a 44h semanais e remuneração entre R$ 835,58 a R$ 1.152,16. As inscrições podem ser feitas de amanhã até 9 de dezembro, no site www.ibade.org.br . A taxa de participação é de R$ 63.

CONTROLADORIA GERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

A Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (CGE RN) abriu inscrições para o concurso público destinado a preencher 53 vagas, sendo três reservadas a pessoas com deficiência. As oportunidades são para analista contábil (30) e técnico de controle interno (23). A primeira carreira é voltada a profissionais graduados em ciências contábeis, enquanto a segunda admite candidatos com curso superior em qualquer área. Com jornada semanal de 40 horas, os dois cargos apresentam vencimentos iniciais de R$ 4.295,63. Os ganhos incluem o salário-base de R$ 3.095,63 e a gratificação de desempenho de R$ 1.200. Os interessados podem se inscrever até 16 de dezembro, no site www.ibfc.org.br . O valor da taxa é o mesmo para as duas carreiras: R$ 90.

PREFEITURA DE ARACRUZ II

A Prefeitura de Aracruz publicou o edital de abertura de mais um concurso público. Desta vez, são 84 vagas para o cargo de professor efetivo. A remuneração é de R$ 2.159,51, para carga horária de 25 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 16 de dezembro de 2018, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 81,50, que pode ser paga até 17 de dezembro. A seleção vai oferecer vagas para professores de ciências, educação infantil, ensino fundamental, história e inglês, sendo sete dessas vagas para a Pessoa com Deficiência (PCD).

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS

O Poder Legislativo de Goiás vai preencher 80 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 5.789,37 a R$ 29.114,95. Para concorrer ao cargo de procurador, é necessário ser bacharel em direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração é de R$ 29.114,95. Já para analista, há vagas nas categorias funcionais de arquiteto, arquivologista, assistente social, cirurgião-dentista, comunicador social, contador, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, engenheiro eletricista, fisioterapeuta, médico (cardiologista, clínico, do trabalho, ginecologista, ortopedista, psiquiatra), psicólogo organizacional, revisor ortográfico e segurança da informação. O salário é de R$ 7.931,53.E para assistentes, há chances de nível médio e/ou técnico para policial legislativo, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em segurança do trabalho e tradutor-intérprete de Libras. Para estes servidores, o salário será de R$ 5.789,37. As inscrições podem ser feitas até 27 de dezembro, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , que é a banca organizadora do concurso.