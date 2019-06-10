24 concursos abertos com salários de até R$ 28 mil

Há aplicação de provas em todo o país Crédito: Pixabay

Pelo menos 24 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas. Os salários chegam a R$ 28,8 mil no Tribunal de Justiça de Rondônia.

Your browser does not support the audio element. 24 concursos abertos com salários de até 28 mil reais

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

1 - PREFEITURA DE CHAPECÓ (SC)

Já estão abertas as inscrições do concurso da Prefeitura de Chapecó (SC). A seleção visa preencher 201 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva (CR) de futuras oportunidades. Os salários iniciais oferecidos pela Prefeitura de Chapecó partem de R$ 1.536,06 e chegam a R$ 13.140,60.

Inscrições: até as 12h do dia 14 de junho de 2019, através do site da banca organizadora, que é até as 12h do dia 14 de junho de 2019, através do site da banca organizadora, que é www.objetivas.com.br . Os valores da taxa de participação variam de R$ 65 a R$ 150, conforme o cargo escolhido.

2 - PREFEITURA DE FEIRA DA MATA (BA)

Estão abertas as inscrições para o concurso com 347 profissionais da Prefeitura de Feira da Mata, no Estado da Bahia. O salário varia de R$ 998 a R$ 6,5 mil.

Inscrições: serão realizadas até às 12 horas do dia 14 de junho de 2019, no endereço eletrônico serão realizadas até às 12 horas do dia 14 de junho de 2019, no endereço eletrônico www.objetivas.com.br

3 - PREFEITURA DE SOORETAMA (ES)

A Prefeitura de Sooretama, município localizado no Norte do Estado, abriu processo seletivo para a contratação de dois Médicos Estratégia Saúde da Família (ESF). A jornada de trabalho é de 40h semanais e a remuneração de R$ 9.800,00.

Inscrições: Os interessados podem realizar as inscrições até 14 de junho de 2019, a partir das 7h, por meio do e-mail: Os interessados podem realizar as inscrições até 14 de junho de 2019, a partir das 7h, por meio do e-mail: [email protected]

4 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ (MT)

Estão abertas as inscrições para o concurso de Cuiabá, em Mato Grosso, destinado a preencher 1.892 vagas temporárias no Hospital Municipal Dr. Leony Palma de Carvalho (HMC), gerenciado pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), órgão vinculado à prefeitura. Do total de postos em disputa, 1.248 são para contratação imediata e 644 para formação de cadastro reserva (CR). Os salários iniciais partem de R$ 1.127,39 e alcançam R$ 5.522,02 por mês.

Inscrições: até as 23h59 de 16 de junho, no endereço até as 23h59 de 16 de junho, no endereço www.selecon.org.br

5 - MARINHA MERCANTE

A Marinha Mercante, por meio da Diretoria de Portos e Costas, vai abrir processo seletivo de Admissão às Escolas de Formação de Oficiais. A oferta é de 180 vagas, das quais 100 para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), no Rio de Janeiro (RJ) e 80 para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém (PA). Para participar, o candidato precisa ser brasileiro nato, com idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos em 1ª de janeiro de 2020 e ter concluído o ensino médio até 27 de janeiro de 2020. A seleção é aberta a candidatos de ambos os sexos.

Inscrições: até 16 de junho de 2019, pela internet, no endereço até 16 de junho de 2019, pela internet, no endereço www.marinha.mil.br/ciaga . A taxa de participação é de R$ 68.

6 - PREFEITURA DE BAIXO GUANDU (ES)

A Prefeitura de Baixo Guandu, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir concurso público para a contratação de servidores. A oferta é de quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 4,8 mil.

Inscrições: até 17 de junho de 2019, no site até 17 de junho de 2019, no site www.gualimp.com.br . A taxa de participação é de R$ 70 para os cargos de ensinos médio e técnico e de R$ 100 para os de nível superior.

7 - PREFEITURA DE CONTAGEM (MG)

Estão abertas as inscrições do concurso da Procuradoria Geral da Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais. A oferta é de cinco vagas para procurador. Os candidatos devem possuir curso superior em direito e registro válido na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração inicial é de R$ 12.202,05. O valor inclui o salário-base de R$ 7.500 e os honorários advocatícios mínimos de R$ 4.702,05.

Inscrições: até as 17h de 23 de junho, por meio do site até as 17h de 23 de junho, por meio do site www.gestaodeconcursos.com.br . A taxa custa R$ 150.

8 - PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL (RS)

A Prefeitura de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, abriu concurso público para preencher 40 vagas. Haverá, ainda, formação de cadastro reserva (CR) de futuras oportunidades. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 2.263,32 a R$ 2.263,32.

Inscrições: até o dia 23 de junho de 2019, no site até o dia 23 de junho de 2019, no site www.legalleconcursos.com.br . Os valores da taxa de participação são de R$ 50 (ensino fundamental), R$ 60 (nível médio) e R$ 100 (formação superior).

9 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE), município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de 62 profissionais temporários. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. As chances, de acordo com o edital, são para cargos de níveis fundamental, médio e técnico. Os salários variam entre R$ 1.265,16 e R$ 2.423,66 com carga horária de 40 horas semanais, mais vale alimentação no valor de R$ 768.

Inscrições: podem ser feitas até o dia 25 de junho exclusivamente pelo site podem ser feitas até o dia 25 de junho exclusivamente pelo site www.idcap.org.br . A taxa de inscrição varia de R$ 35 e R$ 45.

10 - TRF 4ª REGIÃO

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF), que abrange os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A seleção é para formar cadastro reserva de pessoal para técnicos e analistas judiciários em diversas áreas de atuação. Para concorrer ao cargo de técnico é necessário possuir ensino médio, enquanto para analista é exigida formação de nível superior, com iniciais, respectivamente, de R$ 7.591,37 e R$ 12.455,30. Além do salário, os servidores contam com gratificação de atividade e auxílio alimentação de R$ 910,08.

Inscrições: no site no site www.concursosfcc.com.br , até as 14h do dia 26 de junho de 2019.

11 - PREFEITURA DE MIRIM DOCE (SC)

A Prefeitura Municipal de Mirim Doce (SC) está com inscrições para o concurso público com cinco vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.129,34 a R$ 3.303,58.

Inscrições: no endereço eletrônico www.nbsprovas.com.br, até as 17 horas do dia 27 de junho de 2019.

12 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná está com inscrições abertas para o concurso público com 133 vagas. A oferta está disponíveis em três editais. Oportunidades são para cargos de professores e técnico-administrativos em educação. A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92.

Inscrições: serão recebidas até o dia 1º de julho de 2019, no site serão recebidas até o dia 1º de julho de 2019, no site www.concursosfau.com.br

13 - PREFEITURA DE PIRACICABA (SP)

Um novo concurso em Piracicaba, no interior de São Paulo, oferece 52 vagas na área da saúde. A prefeitura receberá inscrições a partir das 9h desta quinta-feira (6). O salário varia de R$ 2.513 a R$ 16.983,23.

Inscrições: até as 23h59 de 4 de julho, no site até as 23h59 de 4 de julho, no site www.vunesp.com.br

14 - ESCOLA NAVAL

A Marinha do Brasil vai abrir concurso público para Admissão à Escola Naval. A oferta é de 31 vagas, sendo 19 destinadas para candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Os interessados deve ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 3º ano do Ensino Médio; entre outros requisitos. A carreira oferece soldo inicial de aspirante de R$ 1.176, posteriormente de guarda-marinheiro de R$ 6.993 e após a formação como segundo-tenente de R$ 7.490.

Inscrições: no site no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br , até as 23h59 do dia 5 de julho de 2019. Também é possível se inscrever na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa de participação é de R$ 106.

15 - UFES

Estão abertas as inscrições para o quadro administrativo da Ufes. A oferta é de 12 vagas. O salário varia de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, já acrescido do auxílio alimentação.

Inscrições: até 7 de julho, no site até 7 de julho, no site www.progep.ufes.br

16 - PREFEITURA DE JOÃO NEIVA (ES)

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 58 vagas na área da Educação. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 2.221,36. A seleção oferece vagas para cargos de professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês), Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogo. A carga horária é de 25h e 40h semanais.

Inscrições: até 7 de julho de 2019, no site até 7 de julho de 2019, no site www.fsjb.edu.br . Também é possível se inscrever no Posto de Atendimento, que fica na Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e Esporte, Av. Presidente Vargas, 157, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 11h e 13h às 16h. A taxa é de R$ 100.

17 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Universidade Federal da Bahia. São 57 vagas para a carreira do magistério superior. A lotação ocorrerá nos campi das cidades de Vitória da Conquista, Camaçari e Salvador. As chances são para o cargo de professor nas classes auxiliar, assistente A e adjunto A, que exigem níveis superior, mestrado e/ou doutorado. A distribuição das vagas, área de conhecimento, regime de trabalho e demais requisitos devem ser conferidos no edital, que encontra-se anexado à notícia. A remuneração varia de R$ 2.442,66 a R$ 9.600,92.

Inscrições: até as 12h do dia 10 de julho de 2019, no site até as 12h do dia 10 de julho de 2019, no site concursos.ufba.br . Os valores da taxa de participação são de R$ 150 (auxiliar), R$ 180 (assistente A) e R$ 200 (adjunto A).

18 - POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) publicou edital de abertura do novo concurso público da corporação. A oferta é de 2.700 vagas para soldado PM de 2ª Classe, destinadas a candidatos de ambos os sexos. A remuneração básica inicial do cargo é de R$ 3.164,58. Podem participar candidatos com idade entre 17 e 30 anos, estatura mínima de 1,55m se mulher e 1,60m se homem e nível médio de ensino concluído.

Inscrições: até 13 de julho, pelo site até 13 de julho, pelo site www.vunesp.com.br

19 - BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília S.A (BRB) divulgou o edital do concurso público com 100 vagas para o cargo de escriturário, de nível médio, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.204,26, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Inscrições: no site no site www.iades.com.br , 22h do dia 15 de julho de 2019.

20 - PREFEITURA DE MAGALHÃES BARATA (PA)

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata (PA) abriu concurso público com 344 profissionais que tenham Ensino Fundamental incompleto e completo; Ensino Médio; Ensino Médio/ Técnico; Ensino Médio/ Profissionalizante; Ensino Superior. O salário base mensal ofertado varia de R$ 998,00 a R$ 5 mil e a carga horária vai de 20 horas semanais a 100 horas mensais.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.paconcursos.com.br , até 15 de julho de 2019. O valor da taxa varia de R$ 60,00 a R$ 85,00.

21 - BANCO DE BRASÍLIA II

O Banco de Brasília S.A (BRB) está com inscrições abertas para o concurso que visa a preencher uma vaga para Advogado, além da formação de cadastro reserva. A remuneração é de R$ 19.530,67.

Inscrições: das 8h do dia 23 de junho de 2019, até às 22h do dia 29 de julho de 2019, por meio do endereço eletrônico das 8h do dia 23 de junho de 2019, até às 22h do dia 29 de julho de 2019, por meio do endereço eletrônico www.iades.com.br

22 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA

O Tribunal de Justiça de Rondônia divulgou edital do concurso para juiz substituto. Ao todo, serão preenchidas cinco vagas, sendo uma reservada a pessoas com deficiência e uma aos negros. A carreira exige diploma de conclusão de curso de nível superior em direito e três anos de atividade jurídica. A remuneração inicial é de R$ 28.884,20.

Inscrições: entre os dias 1º e 30 de julho de 2019, no site entre os dias 1º e 30 de julho de 2019, no site www.vunesp.com.br

23 - POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA

A Polícia Militar do Estado da Paraíba divulgou edital de abertura de concurso de admissão de candidatos para o curso de formação de oficiais. Oferta é de 30 vagas do quadro de oficiais combatentes, sendo 25 reservadas aos homens e cinco às mulheres. Interessados devem possuir diploma de conclusão de curso de ensino médio. A remuneração básica inicial é de R$ 2.924,89 para o cadete do 1º ano, chegando a R$ 7.253,26 para o posto de 2º tenente.

Inscrições: de 1º e 30 de julho de 2019, no site de 1º e 30 de julho de 2019, no site www.pm.pb.gov.br . Somente poderão participar da seleção os candidatos que estiverem inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2019).

24 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (GO)