224 concursos e seleções têm mais de 27 mil vagas em todo o país

Pelo menos 224 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 27 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade

Os postos são para trabalhar em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos. Confira a lista completa mais abaixo.

O maior salário é pago no Tribunal de Contas de Sergipe, R$ 35.710. O certame oferece uma vaga para o cargo de subprocurador. Os interessados podem se inscrever até 11 de novembro.

Prefeitura de Vargem Alta abriu concurso com quase 190 vagas Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vargem Alta

No Espírito Santo, a Prefeitura de Vargem Alta lançou edital para contratar 189 servidores, com chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 2.445. Os interessados podem se inscrever até 19 de novembro.

Em Alfredo Chaves , são mais de 300 oportunidades distribuídas por cargos na prefeitura, na Câmara e no Serviço Autônomo de Água e Esgoto. As inscrições começam no dia 1º de novembro e seguem até 6 de dezembro.

Outra prefeitura com inscrições abertas é a de Aracruz, para o processo seletivo simplificado de 60 guarda-vidas. A remuneração mensal é de R$ 1.800, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. O prazo segue até 20 de novembro.

Já as inscrições para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela administração das unidades universitárias, podem ser feitas até esta terça-feira (31). São 695 vagas, das quais 12 destinadas ao Hospital Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam/Ufes) — mais conhecido como Hospital das Clínicas, em Vitória. A remuneração varia de R$ 2.626 a R$ 12.524.