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Oportunidades

224 concursos e seleções têm mais de 27 mil vagas em todo o país

Maior salário é pago no Tribunal de Contas de Sergipe, R$ 35.710; há postos em prefeituras, câmaras, governo estaduais, tribunais, entre outros órgãos

Publicado em 29 de Outubro de 2023 às 18:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 out 2023 às 18:55
Pelo menos 224 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 27 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade
Os postos são para trabalhar em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos. Confira a lista completa mais abaixo.
O maior salário é pago no Tribunal de Contas de Sergipe, R$ 35.710. O certame oferece uma vaga para o cargo de subprocurador. Os interessados podem se inscrever até 11 de novembro.
Prefeitura de Vargem Alta
Prefeitura de Vargem Alta abriu concurso com quase 190 vagas Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vargem Alta
No Espírito Santo, a Prefeitura de Vargem Alta lançou edital para contratar 189 servidores, com chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 2.445. Os interessados podem se inscrever até 19 de novembro.
Em Alfredo Chaves, são mais de 300 oportunidades distribuídas por cargos na prefeitura, na Câmara e no Serviço Autônomo de Água e Esgoto. As inscrições começam no dia 1º de novembro e seguem até 6 de dezembro.
Outra prefeitura com inscrições abertas é a de Aracruz, para o processo seletivo simplificado de 60 guarda-vidas. A remuneração mensal é de R$ 1.800, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. O prazo segue até 20 de novembro.
Já as inscrições para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela administração das unidades universitárias, podem ser feitas até esta terça-feira (31). São 695 vagas, das quais 12 destinadas ao Hospital Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam/Ufes) — mais conhecido como Hospital das Clínicas, em Vitória. A remuneração varia de R$ 2.626 a R$ 12.524.
E o governo federal divulgou edital com 98 vagas para o cargo de analista ambiental. A carreira é destinada a candidatos de nível superior em qualquer área e tem salário de R$ 9.475. As inscrições poderão ser feitas de 3 a 22 de novembro.

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