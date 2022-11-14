Quem quer ingressar na carreira pública deve ficar de olho nas oportunidades abertas nesta semana. Ao todo, são 184 concursos públicos e processos seletivos que somam mais de 21 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade que queiram atuar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras.
O maior salário é pago pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, chegando a R$ 35.462 mensais. O concurso oferta cinco vagas para procurador do Ministério Público de Contas. Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 2 de dezembro.
Outro concurso com ganhos altos é o do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Neste caso, a remuneração é de R$ 33.689. As inscrições seguem até 5 de janeiro de 2023. O órgão tem ainda 20 oportunidades para auditor de controle externo, destinado a quem tem candidatos de nível superior. Neste caso, os novos servidores vão receber R$ 13.700 por mês. Os interessados podem se inscrever até 12 de dezembro.
184 concursos abertos têm mais de 21 mil vagas no Brasil; veja lista
Ainda no Espírito Santo, o governo do Estado vai contratar 200 analistas do Executivo. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os profissionais terão salário de R$ 6.582, 62, mais auxílio-alimentação de R$ 300. As inscrições podem ser feitas até 13 de dezembro.
Já as inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Vila Velha, na Grande Vitória, terminam no dia 5 de dezembro. A oferta é de 60 vagas. Para participar do processo seletivo, é necessário ter nível médio e idade entre 18 e 35 anos.
A Prefeitura de Águia Branca, município que fica ao Norte do Espírito Santo, lançou edital para a contratação de 98 servidores. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 4.125,98. Os interessados têm até o dia 27 de novembro para garantir a participação na seleção.
Já as prefeituras de Anchieta e Aracruz estão com processos seletivos em aberto para a contratação de guarda-vidas. São 24 e 60 oportunidades, respectivamente.