16 concursos abertos no Es com salários de até R$ 9,6 mil

Concursos com oportunidades de Norte a Sul do ES Crédito: Pixabay

Dezesseis concursos públicos estão abertos em todo o Espírito Santo. São chances em prefeituras, universidade, entre outros. As seleções vão preencher vagas efetivas e temporárias. A remuneração pode chegar R$ 9 mil.

CONFIRA OS CARGOS

O Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo (CIM Norte) está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai preencher vagas temporárias. Os contratos terão a duração de 24 meses

Vagas: para os cargos de Enfermeiro; Nutricionista (1) e Técnico de Enfermagem.

Remuneração: varia de R$ 1.200,00 a R$ 3.200,00.

Inscrições: nos dias 16 e 17 de maio de 2019, das 8h às 10h e das 13h às 16h, na Unidade Cuidar Norte,auditório, situada à Rodovia XV de Novembro, nº 420, São Francisco, Nova Venécia.

A Prefeitura de Alto Rio Novo, município que fica localizado na região Noroeste do Estado, está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Vagas: Médico (2); Enfermeiro; Farmacêutico; Odontólogo; Fisioterapeuta; Psicólogo; Técnico em Enfermagem; Técnico em Radiologia (1); Auxiliar de Consultório Odontológico; Auxiliar de Análises Clínicas; Fiscal Sanitário; Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista; Servente; Assistente Social; Engenheiro Civil (1); Engenheiro Ambiental; Técnico Agrícola e Contador (1).

Remuneração: varia de R$ 215,51 a R$ 8.000.

Inscrições: Protocolo Geral da Prefeitura do município, localizado na Rua Paulo Martins, nº 266, Bairro Santa Bárbara, no período entre os dias 27 a 31 de maio de 2019, no horário das 12h às 18h, de segunda a quinta-feira e das 7h às 13h nas sextas-feiras.

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Aracruz. A oferta é de quase 250 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Vagas: Auxiliar de Saúde Bucal (12); Agente Administrativo de Saúde (36); Oficial de Controle Animal (1); Técnico de Enfermagem (90); Técnico de Imobilização (1); Técnico de Laboratório (1); Técnico em Saúde Bucal (1); Acupunturista (1); Assistente Social (1); Biólogo (1); Cirurgião-dentista (6); Cirurgião-dentista Auditor (1); Cirurgião-dentista Bucomaxilofacial (1); Cirurgião-dentista Endodontista (2); Cirurgião-dentista Odontopediatra (1); Cirurgião-dentista para Pacientes com Necessidades Especiais (1); Educador Físico (1); Enfermeiro (18); Enfermeiro Auditor (2); Farmacêutico (10); Farmacêutico-bioquímico (1); Fisioterapeuta (4); Fonoaudiólogo (1); Médico Auditor (2); Médico Autorizador/Regulador (2); Médico Cardiologista (2); Médico Cirurgião Geral (1); Médico Clínico Geral (12); Médico Dermatologista (1); Médico Endocrinologista (1); Médico Epidemiologista (1); Médico Geriatra (1); Médico Ginecologista e Obstetra (5); Médico Infectologista (1); Médico Neurologista (2); Médico Ortopedista (5); Médico Pediatra (8); Médico Psiquiatra (2); Médico Urologista (2); Médico Veterinário (1); Nutricionista (4); Psicólogo (1) e Terapeuta Ocupacional (1).

Remuneração: varia de R$ 835,58 a R$ 1.947,94.

Inscrições: no site no site www.ibade.org.br , até o dia 9 de junho de 2019.

Inscrições abertas para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Bom Jesus do Norte, região Sul do Estado.

Vagas: oportunidades disponíveis se encontram nos cargos de Professor de Ensino Fundamental I - Educação Física (1º ao 5º ano); Professor de Ensino Fundamental II - História (6º ao 9º ano); e Nutricionista da SEMEC.

Remuneração: varia de R$ 1.044,96 e R$ 1.598,58.

Inscrições: até o dia 27 de maio de 2019, das 13h às 17h, no Departamento de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal, que fica na Praça Astolfo Lobo, 249, Centro, Bom Jesus do Norte.

A Prefeitura de Castelo, que fica no Sul do Estado, abriu processo seletivo para a contratação de profissionais temporários para atuar na área da saúde.

Vagas: Médico Clínico Geral - ESF (1)

Remuneração: R$ 9.565,89.

Inscrições: até 17 de maio de 2019, no Auditório da Unidade Básica de Saúde Centro, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, 37, Centro, Castelo.

PREFEITURA DE CASTELO II

A Prefeitura de Castelo está com inscrições aberta para a seleção temporárias de professores.

Vagas: três para Professores de Informática.

Remuneração: varia de R$ 1.766,52 e R$ 2.795,50.

Inscrições: nos dias 20 e 21 de maio de 2019, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Castelo - ES.

PREFEITURA DE CASTELO III

A Prefeitura de Castelo também abriu seleção temporária para Psicólogo.

Vaga: formação de cadastro de reserva para o cargo de psicólogo.

Remuneração: R$ 2.744,11.

Inscrições: nos dias 22 e 23 de maio de 2019, na Recepção da Secretaria Municipal de Educação de Castelo, localizada na Rua Vereador Elias Mussi, 747, Bairro São Miguel, no horário das 7h30 às 11h e das 13h às 16h.

A Prefeitura Mimoso do Sul, município que fica na região Sul do Estado, abriu processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva.

Vagas: Para o Nível Fundamental as oportunidades são: Auxiliar de Serviços Gerais; Calceteiro; Coveiro; Mecânico; Motorista; Operador de Máquinas.

As funções de nível Médio e Técnico são: Agente Comunitário de Saúde - ESF; Agente de Combate à Endemias; Atendente de Consultório Médico; Atendente de Consultório Odontológico; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Farmácia; Auxiliar de Secretaria Escolar; Cuidador; Eletricista; Técnico Agrícola/Agropecuário; Técnico em Enfermagem; Técnico em Informática; Técnico em Laboratório e Vigia.

Como também as vagas de nível Superior: Advogado; Assistente Social; Educador Físico; Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico da ESF; Médico Especialista; Ginecologista; Médico Oftalmologista; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Médico Veterinário; Nutricionista; Odontólogo/Dentista; Pedagogo e Psicólogo.

Remuneração: varia de R$ 998,00 a R$ 4.000.

Inscrições: até o dia 26 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico até o dia 26 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br

A Prefeitura de Santa Teresa, que fica na região Serrana do Estado, abriu processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva.

Vagas: Trabalhador Braçal. O candidato precisa ter até a 4ª série do ensino fundamental.

Remuneração: R$ 734,24

Inscrições: até 17 de maio de 2019, na sala da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 466, 1º andar, Centro. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anuncia abertura de inscrições do Processo Seletivo para provimento de cadastro de reserva

Vagas: Médico, destinado à atuar na Atenção Básica de Saúde/ Estratégia da Saúde da Família - ESF.

Remuneração: R$ 5.074,86, acrescido de insalubridade e Gratificação, podendo alcançar o valor de 9.303,43.

Inscrições: na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 446, Centro, no período de 20 a 24 de maio de 2019, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, abriu processo seletivo destinado ao preenchimento de duas vagas para profissionais na área da saúde e a formação de cadastro reserva.

Vagas: Cirurgião Dentista com atuação Clínica (1) e Cirurgião Dentista com atuação em Cirurgia Bucal (1).

Remuneração: R$ 3.075,39 e a carga horária de 20 horas semanais.

Inscrições: até o dia 24 de maio de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico até o dia 24 de maio de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.sistemasrh.vitoria.es.gov.br

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Ibiraçu, localizado no Norte do Estado, abriu processo seletivo para contratar temporariamente profissionais para o cargo de operador de ETE.

Vagas: 2 para operador de ETE

Remuneração: R$ 1.237,29

Inscrições: até 16 de maio de 2019, na sede do SAAE, localizada na Rua Daniel Comboni, 155, Centro, Ibiraçu/ES, das 8h às 11h e das 12h às 14h.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso público para a contratação de servidores efetivos.

Vagas: 12 para cargos de Ensino Médio; Médio Profissionalizante; Ensino Superior nas áreas exigidas. As chances são para Técnico de Laboratório/ Área: Biologia (2); Técnico em Contabilidade (2), Assistente em Administração (3), Bibliotecário - Documentalista (2); Engenheiro/área: Agrícola (1); Engenheiro/área: Florestal (1); Jornalista (1).

Remuneração: R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, já acrescido do auxílio alimentação.

Inscrições: de 31 de maio a 7 de julho de 2019, no site de 31 de maio a 7 de julho de 2019, no site www.progep.ufes.br

A Ufes também está com inscrições abertas para o concurso de professores do magistério superior do quadro permanente.

Vagas: Há chances de docência neste certame que se encontram nas seguintes áreas/ subáreas: Ciências da Saúde/ Odontologia/ Clínica Odontológica (2); Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (2); Direito/ Direito Processual Civil (1); Serviço Social/ Fundamentos do Serviço Social (1); Artes/ Artes Plásticas/ Cerâmica/ Escultura (1); Artes/ Artes Plásticas (1); Linguística/ Teoria; Análise Linguística (1) e Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (2).

Remuneração: varia de R$ 2.786,27 e R$ 9.600,92.

Inscrições: até o dia 21 de maio de 2019. Já para o Departamento de Economia, o período para realização das inscrições é até o dia 8 de maio de 2019.

Abertas também quatro vagas para professores do Magistério Superior

Vagas: para as seguintes áreas: Engenharia Mecânica; Engenharia de Materiais e Metalúrgica/ Metalurgia de Transformação; Conformação Mecânica (1); Filosofia/ História da Filosofia Moderna (1); Psicologia/ Psicologia do Trabalho e Organizacional (1) e Física/ Física Geral (1).

Remuneração: varia de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92.

Inscrições: de 27 de maio de 2019 a 25 de junho de 2019, no departamento que oferece a vaga.

A Prefeitura de Ibiraçu, localizado no Norte do Estado, abriu processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais para atuar na área da Saúde.

Vagas: médico ortopedista, médico ginecologista e obstetra, técnico de enfermagem, motorista a ambulância e servente

Remuneração: varia de R$ 1.010 a R$ 2,1 mil

Inscrições: no dia 20 de maio, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Martins Pescador, Bairro Professora Ericina Macedo Pagiola, Ibiraçu.