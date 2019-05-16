Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inscrições abertas

16 concursos abertos no Es com salários de até R$ 9,6 mil

Há oportunidades para cargos efetivos e temporários; podem se inscrever candidatos de todos os níveis de escolaridade

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 14:46

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 mai 2019 às 14:46
Concursos com oportunidades de Norte a Sul do ES Crédito: Pixabay
Dezesseis concursos públicos estão abertos em todo o Espírito Santo. São chances em prefeituras, universidade, entre outros. As seleções vão preencher vagas efetivas e temporárias. A remuneração pode chegar R$ 9 mil.
CONFIRA OS CARGOS
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE 
O Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo (CIM Norte) está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai preencher vagas temporárias. Os contratos terão a duração de 24 meses
Vagas: para os cargos de Enfermeiro; Nutricionista (1) e Técnico de Enfermagem.
Remuneração: varia de R$ 1.200,00 a R$ 3.200,00.
Inscrições: nos dias 16 e 17 de maio de 2019, das 8h às 10h e das 13h às 16h, na Unidade Cuidar Norte,auditório, situada à Rodovia XV de Novembro, nº 420, São Francisco, Nova Venécia.
PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO
A Prefeitura de Alto Rio Novo, município que fica localizado na região Noroeste do Estado, está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior.
Vagas: Médico (2); Enfermeiro; Farmacêutico; Odontólogo; Fisioterapeuta; Psicólogo; Técnico em Enfermagem; Técnico em Radiologia (1); Auxiliar de Consultório Odontológico; Auxiliar de Análises Clínicas; Fiscal Sanitário; Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista; Servente; Assistente Social; Engenheiro Civil (1); Engenheiro Ambiental; Técnico Agrícola e Contador (1).
Remuneração: varia de R$ 215,51 a R$ 8.000.
Inscrições: Protocolo Geral da Prefeitura do município, localizado na Rua Paulo Martins, nº 266, Bairro Santa Bárbara, no período entre os dias 27 a 31 de maio de 2019, no horário das 12h às 18h, de segunda a quinta-feira e das 7h às 13h nas sextas-feiras.
PREFEITURA DE ARACRUZ 
Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Aracruz. A oferta é de quase 250 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Vagas: Auxiliar de Saúde Bucal (12); Agente Administrativo de Saúde (36); Oficial de Controle Animal (1); Técnico de Enfermagem (90); Técnico de Imobilização (1); Técnico de Laboratório (1); Técnico em Saúde Bucal (1); Acupunturista (1); Assistente Social (1); Biólogo (1); Cirurgião-dentista (6); Cirurgião-dentista Auditor (1); Cirurgião-dentista Bucomaxilofacial (1); Cirurgião-dentista Endodontista (2); Cirurgião-dentista Odontopediatra (1); Cirurgião-dentista para Pacientes com Necessidades Especiais (1); Educador Físico (1); Enfermeiro (18); Enfermeiro Auditor (2); Farmacêutico (10); Farmacêutico-bioquímico (1); Fisioterapeuta (4); Fonoaudiólogo (1); Médico Auditor (2); Médico Autorizador/Regulador (2); Médico Cardiologista (2); Médico Cirurgião Geral (1); Médico Clínico Geral (12); Médico Dermatologista (1); Médico Endocrinologista (1); Médico Epidemiologista (1); Médico Geriatra (1); Médico Ginecologista e Obstetra (5); Médico Infectologista (1); Médico Neurologista (2); Médico Ortopedista (5); Médico Pediatra (8); Médico Psiquiatra (2); Médico Urologista (2); Médico Veterinário (1); Nutricionista (4); Psicólogo (1) e Terapeuta Ocupacional (1).
Remuneração: varia de R$ 835,58 a R$ 1.947,94.
Inscrições: no site www.ibade.org.br, até o dia 9 de junho de 2019.
PREFEITURA DE BOM JESUS DO NORTE
Inscrições abertas para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Bom Jesus do Norte, região Sul do Estado.
Vagas: oportunidades disponíveis se encontram nos cargos de Professor de Ensino Fundamental I - Educação Física (1º ao 5º ano); Professor de Ensino Fundamental II - História (6º ao 9º ano); e Nutricionista da SEMEC.
Remuneração: varia de R$ 1.044,96 e R$ 1.598,58.
Inscrições: até o dia 27 de maio de 2019, das 13h às 17h, no Departamento de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal, que fica na Praça Astolfo Lobo, 249, Centro, Bom Jesus do Norte.
PREFEITURA DE CASTELO
A Prefeitura de Castelo, que fica no Sul do Estado, abriu processo seletivo para a contratação de profissionais temporários para atuar na área da saúde.
Vagas: Médico Clínico Geral - ESF (1)
Remuneração: R$ 9.565,89.
Inscrições: até 17 de maio de 2019, no Auditório da Unidade Básica de Saúde Centro, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, 37, Centro, Castelo.
PREFEITURA DE CASTELO II
A Prefeitura de Castelo está com inscrições aberta para a seleção temporárias de professores.
Vagas: três para Professores de Informática.
Remuneração: varia de R$ 1.766,52 e R$ 2.795,50.
Inscrições: nos dias 20 e 21 de maio de 2019, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Castelo - ES.
PREFEITURA DE CASTELO III
A Prefeitura de Castelo também abriu seleção temporária para Psicólogo.
Vaga: formação de cadastro de reserva para o cargo de psicólogo.
Remuneração: R$ 2.744,11.
Inscrições: nos dias 22 e 23 de maio de 2019, na Recepção da Secretaria Municipal de Educação de Castelo, localizada na Rua Vereador Elias Mussi, 747, Bairro São Miguel, no horário das 7h30 às 11h e das 13h às 16h.
PREFEITURA DE MIMOSO DO SUL
A Prefeitura Mimoso do Sul, município que fica na região Sul do Estado, abriu processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva.
Vagas: Para o Nível Fundamental as oportunidades são: Auxiliar de Serviços Gerais; Calceteiro; Coveiro; Mecânico; Motorista; Operador de Máquinas.
As funções de nível Médio e Técnico são: Agente Comunitário de Saúde - ESF; Agente de Combate à Endemias; Atendente de Consultório Médico; Atendente de Consultório Odontológico; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Farmácia; Auxiliar de Secretaria Escolar; Cuidador; Eletricista; Técnico Agrícola/Agropecuário; Técnico em Enfermagem; Técnico em Informática; Técnico em Laboratório e Vigia.
Como também as vagas de nível Superior: Advogado; Assistente Social; Educador Físico; Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico da ESF; Médico Especialista; Ginecologista; Médico Oftalmologista; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Médico Veterinário; Nutricionista; Odontólogo/Dentista; Pedagogo e Psicólogo.
Remuneração: varia de R$ 998,00 a R$ 4.000.
Inscrições: até o dia 26 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br.
PREFEITURA DE SANTA TERESA
A Prefeitura de Santa Teresa, que fica na região Serrana do Estado, abriu processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva.
Vagas: Trabalhador Braçal. O candidato precisa ter até a 4ª série do ensino fundamental.
Remuneração: R$ 734,24
Inscrições: até 17 de maio de 2019, na sala da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 466, 1º andar, Centro. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.
PREFEITURA DE SANTA TERESA II
A Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anuncia abertura de inscrições do Processo Seletivo para provimento de cadastro de reserva
Vagas: Médico, destinado à atuar na Atenção Básica de Saúde/ Estratégia da Saúde da Família - ESF.
Remuneração: R$ 5.074,86, acrescido de insalubridade e Gratificação, podendo alcançar o valor de 9.303,43.
Inscrições: na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 446, Centro, no período de 20 a 24 de maio de 2019, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.
PREFEITURA DE VITÓRIA
A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, abriu processo seletivo destinado ao preenchimento de duas vagas para profissionais na área da saúde e a formação de cadastro reserva.
Vagas: Cirurgião Dentista com atuação Clínica (1) e Cirurgião Dentista com atuação em Cirurgia Bucal (1).
Remuneração: R$ 3.075,39 e a carga horária de 20 horas semanais.
Inscrições: até o dia 24 de maio de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.sistemasrh.vitoria.es.gov.br.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Ibiraçu, localizado no Norte do Estado, abriu processo seletivo para contratar temporariamente profissionais para o cargo de operador de ETE.
Vagas: 2 para operador de ETE
Remuneração: R$ 1.237,29
Inscrições: até 16 de maio de 2019, na sede do SAAE, localizada na Rua Daniel Comboni, 155, Centro, Ibiraçu/ES, das 8h às 11h e das 12h às 14h.
UFES
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso público para a contratação de servidores efetivos.
Vagas: 12 para cargos de Ensino Médio; Médio Profissionalizante; Ensino Superior nas áreas exigidas. As chances são para Técnico de Laboratório/ Área: Biologia (2); Técnico em Contabilidade (2), Assistente em Administração (3), Bibliotecário - Documentalista (2); Engenheiro/área: Agrícola (1); Engenheiro/área: Florestal (1); Jornalista (1).
Remuneração: R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, já acrescido do auxílio alimentação.
Inscrições: de 31 de maio a 7 de julho de 2019, no site www.progep.ufes.br.
UFES II
A Ufes também está com inscrições abertas para o concurso de professores do magistério superior do quadro permanente.
Vagas: Há chances de docência neste certame que se encontram nas seguintes áreas/ subáreas: Ciências da Saúde/ Odontologia/ Clínica Odontológica (2); Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (2); Direito/ Direito Processual Civil (1); Serviço Social/ Fundamentos do Serviço Social (1); Artes/ Artes Plásticas/ Cerâmica/ Escultura (1); Artes/ Artes Plásticas (1); Linguística/ Teoria; Análise Linguística (1) e Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (2).
Remuneração: varia de R$ 2.786,27 e R$ 9.600,92.
Inscrições: até o dia 21 de maio de 2019. Já para o Departamento de Economia, o período para realização das inscrições é até o dia 8 de maio de 2019.
UFES III
Abertas também quatro vagas para professores do Magistério Superior
Vagas: para as seguintes áreas: Engenharia Mecânica; Engenharia de Materiais e Metalúrgica/ Metalurgia de Transformação; Conformação Mecânica (1); Filosofia/ História da Filosofia Moderna (1); Psicologia/ Psicologia do Trabalho e Organizacional (1) e Física/ Física Geral (1).
Remuneração: varia de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92.
Inscrições: de 27 de maio de 2019 a 25 de junho de 2019, no departamento que oferece a vaga.
PREFEITURA DE IBIRAÇU
A Prefeitura de Ibiraçu, localizado no Norte do Estado, abriu processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais para atuar na área da Saúde.
Vagas: médico ortopedista, médico ginecologista e obstetra, técnico de enfermagem, motorista a ambulância e servente
Remuneração: varia de R$ 1.010 a R$ 2,1 mil
Inscrições: no dia 20 de maio, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Martins Pescador, Bairro Professora Ericina Macedo Pagiola, Ibiraçu.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em Cariacica foi registrado na tarde desta quinta-feira (23)
Incêndio atinge e destrói galpão em Cariacica
Veículo alugado no ES foi abordado em rodovia federal em Goiás
Homem aluga carro no ES, alega que esqueceu de devolvê-lo e é preso
Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados