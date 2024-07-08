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Carreira pública

14 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 21 mil no ES

São mais de 770 vagas, distribuídas por cargos de vários níveis de escolaridade. Há oportunidades para professores, médicos, agentes de trânsito, procurador, entre outros postos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jul 2024 às 14:24

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 14:24

Ceasa - Central de Abastecimento do Espírito Santo
Ceasa vai contratar 35 novos servidores Crédito: Fernando Madeira
A semana começa com 14 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo. A oferta é de mais de 770 vagas destinadas a profissionais de diversos níveis de escolaridade.
O salário pode chegar a R$ 21 mil mensais para o cargo de procurador da Prefeitura de Vitória. São três oportunidades. O município também tem 31 postos para profisssionais de nível superior, com salário de R$ 5.566. As inscrições seguem até 5 de agosto.
A Prefeitura da Serra vai contratar 646 novos servidores. Ao todo, são 371 para área da Saúde, 53 para auditor fiscal, 33 para agente municipal de trânsito e outras 185 para outras carreiras. Os salários podem chegar a R$ 12 mil. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos. 
Prefeitura da Serra abre concurso com 271 vagas com salário de R$ 12 mil
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 2.197,91 a R$ 11.676,41, mais auxílio-alimentação de R$ 600. As inscrições terminam no dia 9 de julho.
Ainda na esfera estadual, as inscrições para as Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) foram prorrogadas até o dia 14 de julho. A oferta é de 35 oportunidades, com salários que chegam a R$ 8,1 mil.

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