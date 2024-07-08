14 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 21 mil no ES

Ceasa vai contratar 35 novos servidores Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 14 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo. A oferta é de mais de 770 vagas destinadas a profissionais de diversos níveis de escolaridade.

O salário pode chegar a R$ 21 mil mensais para o cargo de procurador da Prefeitura de Vitória. São três oportunidades. O município também tem 31 postos para profisssionais de nível superior, com salário de R$ 5.566. As inscrições seguem até 5 de agosto.

A Prefeitura da Serra vai contratar 646 novos servidores. Ao todo, são 371 para área da Saúde, 53 para auditor fiscal, 33 para agente municipal de trânsito e outras 185 para outras carreiras. Os salários podem chegar a R$ 12 mil. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos.

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 2.197,91 a R$ 11.676,41, mais auxílio-alimentação de R$ 600. As inscrições terminam no dia 9 de julho.