121 concursos abertos com mais de 14,9 mil vagas em todo o país

Pelo menos 121 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem 14.973 vagas em cargos para todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever tanto para funções efetivas quanto temporárias.

As chances disponíveis nesta semana estão distribuídas por prefeituras, câmaras, tribunais, assembleias legislativas, governos estaduais, entre outros órgãos.

Concurseiros devem ficar atentos ao período das inscrições Crédito: Freepik

No Espírito Santo, um dos destaques é o processo seletivo da Secretaria de Saúde do Estado . Ao todo, são 135 vagas com objetivo de atender às necessidades temporárias para os cargos de médicos, cargos de níveis superior, fundamental, médio e técnico. Os salários podem chegar a R$ 10.641,53, e as inscrições vão até esta segunda-feira (20).

Departamento de Rodovias e Edificações do Espírito Santo (DER-ES) também abriu inscrições para a contratação de técnicos superiores operacionais. Ao todo, são 46 vagas de contratação imediata e 460 para a formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 8.003, além de outros R$ 300 de auxílio alimentação, e os interessados podem se inscrever até o dia 17 de abril.

O concurso da Polícia Militar de Minas Gerais tem o maior número de vagas abertas. Ao todo, são 2.821 oportunidades. A remuneração inicial é de R$ 4.360,83, e os interessados devem se inscrever até o dia 30 de março.

Outro destaque é para a Polícia Militar do Distrito Federal, com 2.100 vagas abertas e remuneração de até R$ 6.081. Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de abril.